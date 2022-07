CS:GO: veja as 5 maiores audiências da história em finais

O Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) vem adquirindo números cada vez maiores de audiência em seus principais torneios e se consolidando como um dos principais esportes eletrônicos no momento. As finais, em especial, costumam atingir grandes picos de espectadores e destacam ainda mais o sucesso do FPS. Embora os torneios Major sejam aqueles que mais atraiam a atenção dos fãs da categoria, outras competições, como a recente IEM Cologne 2022, também conseguem quebrar recordes. A seguir, veja as finais de torneios de CS:GO com as maiores audiências da história. Vale lembrar que as informações sobre o número de espectadores são do portal Esports Charts.