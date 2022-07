Cuphead: veja 10 dicas para mandar bem no jogo e vencer qualquer chefão

Cuphead é um dos jogos mais desafiadores lançados nos últimos anos. Apesar dos gráficos baseados em desenhos animados, a jornada de Xicrinho e Caneco é bastante intensa. Para recuperarem suas almas (após perdê-las para o Diabo em um cassino), os dois enfrentam batalhas contra chefes extremamente difíceis, mas que conquistaram os jogadores pela diversão. Recentemente, o jogo ainda recebeu uma aguardada DLC, The Delicious Last Course, que adiciona uma quarta ilha para explorar com novos chefes, tiros, relíquias diferentes e uma nova personagem jogável, Srta. Cálice, que tem habilidades exclusivas.

Inicialmente, Cuphead foi lançado apenas para Xbox One e PC, mas ganhou também versões para outras plataformas como PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch. O TechTudo fez uma lista com dicas para ajudar jogadores a enfrentarem o árduo desafio do game, seja sozinhos ou com um amigo em coop. Confira:

1. Escolha a plataforma ideal

Cuphead atualmente está disponível em todos os principais consoles e no PC, mas vale a pena considerar alguns pontos antes de escolher a versão. O game em si é igual em todas as plataformas, porém há algumas vantagens e desvantagens específicas de cada uma. No PlayStation 4 (PS4), o jogo e a DLC são bem mais caras que nas outras lojas, por exemplo. No Nintendo Switch, usuários podem jogar em modo portátil e cooperativo, mesmo com apenas um Joy-Con para cada pessoa, sem precisar de joysticks extras. Já a versão Steam é a única que possui suporte a cooperativo online, através da função Steam Remote Play.

2. Jogue com um amigo

Cuphead é um jogo extremamente desafiador, mas pode se tornar um pouco mais fácil ao jogar com um amigo. Apesar de a presença de outro jogador tornar as coisa um pouco mais caóticas e difíceis de acompanhar, ter um segundo participante oferece uma nova oportunidade: a de ressuscitar os parceiros. Ao morrer na partida, os personagens se tornarão anjos com um coração rosa em seu centro, que pode ser aparado (pular e apertar o botão de pulo no ar). Assim, o jogador caído será ressuscitado, o que pode fazer a diferença na hora de finalizar um boss.

3. Treine para enfrentar os chefes

As relíquias Coração e Coração Duplo adicionam um coração extra em sua barra de vida em troca de uma pequena redução no seu poder de ataque. Normalmente, esses itens não são tão recomendados, pois significam que sua luta irá durar mais e haverá maior chance de ser atingido, perdendo a vantagem que eles oferecem. No entanto, elas são ótimas para treinar, uma vez que, ao permitir que o jogador sobreviva por mais tempo na luta, ele tem a oportunidade de se acostumar com os padrões dos chefes.

4. Use o Bacamarte para causar dano

Em Cuphead, o tiro que mais causa dano é o Bacamarte, porém ele possui algumas restrições e desvantagens. Como os projéteis são espalhados em todas as direções, é preciso que todos eles atinjam o inimigo para que o dano seja alto. Além disso, o Bacamarte também tem pouco alcance e exige que o jogador esteja bem perto do inimigo para poder atacá-lo. Ainda assim, essa é uma ótima arma, que pode ser usada, inclusive, em conjunto com um segundo tiro com maior alcance, como o disparo tradicional ou o Perseguidor.

5. Obtenha moedas para comprar itens

Para comprar todos os tiros e relíquias em Cuphead, é preciso obter moedas nas fases de plataforma ou escondidas pelo mapa. Por isso, é importante tentar obtê-las nessas fases, inclusive no tutorial do jogo principal e da DLC, além de procurar por caminhos escondidos que possam levar a locais inesperados. Apesar de o mapa parecer bem simples, há muito locais secretos que exigem atenção do jogador para encontrar.

6. Use Aparar para ganhar Golpe Ex

A técnica defensiva de Aparar em Cuphead permite reagir a qualquer objeto de cor rosa, o que inclui os projéteis dos chefes. Além de oferecer vantagens como posicionamento na batalha ou destruição dos itens arremessados, as aparadas enchem uma barra que permite usar tiros especiais chamados Golpe Ex, que causam bastante dano. A relíquia Café ainda possibilita que essa barra se encha continuamente, caso o usuário queira focar mais em tiros especiais.

7. Experimente a relíquia Bomba de Fumaça

Uma das relíquias favoritas de jogadores de Cuphead chama-se "Bomba de Fumaça", que adiciona um período de invencibilidade ao realizar sua esquiva. Alguns jogadores têm dificuldade em se acostumar com ela, já que o desaparecimento também dificulta saber onde o personagem estará após a esquiva. Contudo, com um pouco de treino, essa relíquia pode ser de grande utilidade na hora de escapar dos apuros.

8. Use o Perseguidor para focar em desviar

No game, um tiro um pouco mais fraco, porém muito útil, é o Perseguidor. Este projétil simplesmente irá em direção ao seu alvo independente de estar mirando nele ou não. Ele é bastante funcional para batalhas com chefes que deixam a tela muito caótica ou que possuem plataformas móveis.

Ao usar o Perseguidor nesse cenário, o jogador pode focar apenas em desviar e se manter vivo enquanto continua a causa dano passivamente. Aliado ao Bacamarte, essa dupla costuma ser ótima para a maioria dos combates. Uma desvantagem, no entanto, é que se houver outros alvos além do chefe, o tiro pode ser direcionado para eles.

9. Aproveite os dois tiros do avião

Em Cuphead, os jogadores podem escolher dois tiros para levarem em seu arsenal nas batalhas, exceto nas de avião, onde o usuário recebe um tiro padrão. Devido a essa limitação, muitos jogadores não tentam pressionar o botão de mudar o disparo nessas fases e demoram a perceber que o veículo também possui um ataque alternativo. Enquanto o disparo padrão atira para frente, o segundo é uma bomba, que é lançada para baixo em um arco, muito eficiente para atacar inimigos sem ficar na linha de fogo.

10. Apele para a força bruta

Em algumas ocasiões, é possível focar em desviar de golpes inimigos, aprender seus padrões de ataque para só então tentar atacá-los. No entanto, algumas fases de Cuphead podem ser vencidas puramente com força bruta. Nesses casos, partir para cima do inimigo com um tiro de alto dano, como o Bacamarte, simplesmente torna a luta mais rápida. Não é sempre que essa estratégia dará frutos, mas, em alguns casos, ela pode oferecer vantagens em fases complicadas da luta.