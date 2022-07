Curso de programação para iniciantes: 6 sites para aprender a programar

Aprender a programar do zero pode parecer um desafio. Mas existem alguns cursos de programação para iniciantes que podem ajudar aqueles que desejam se inserir no mercado de tecnologia. Sites como Khan Academy e Codecademy oferecem trilhas de aprendizagem com cursos para aprender a programar desde o nível introdutório até o avançado, com aulas sobre Java, CCS e HTML. Plataformas como a Udemy , por outro lado, concentram diversos cursos livres sobre o assunto, lecionados por diferentes professores, de forma que o aluno pode escolher o que mais lhe agrada.

Pensando em ajudar aqueles que querem aprender a programar sozinhos, o TechTudo separou seis sites com cursos de programação online. A lista reúne opções gratuitas e pagas, com e sem certificado de conclusão. A seguir, conheça as plataformas de educação a distância e avalie qual é o melhor curso de programação para iniciantes.

1. Khan Academy

Conhecida por oferecer aulas gratuitas de matemática e ciências, a Khan Academy (pt.khanacademy.org), plataforma online sem fins lucrativos, também conta com cursos de programação gratuitos. As videoaulas estão divididas em sete módulos, entre eles Introdução a linguagem JavaScript para desenhos e animações, HTML/CSS para a criação e estrutura de páginas Web, e Introdução a SQL. Para se matricular, é preciso criar uma conta no site com endereço de e-mail e senha, ou importar seus dados de contas Facebook, Google ou Apple.

Apesar de a Khan Academy não emitir certificado de conclusão, os cursos de computação contam com exercícios práticos e fórum de dúvidas. Além disso, todo o conteúdo está disponível em português. Caso o aluno deseje se aprofundar nos estudos, a plataforma também disponibiliza aulas de nível avançado de JavaScript, incluindo um curso de programação de jogos.

2. Eu Capacito

A plataforma Eu Capacito (https://eucapacito.com.br/cursos/), em parceria com a Fiap, Oracle e Microsoft, oferece sete opções de cursos de programação gratuitos. Entre eles está o curso de 80 horas de sobre os fundamentos do Java, uma das linguagens de programação mais utilizadas. As aulas abrangem orientação a objetos, conversões, até estruturas de repetição.

O site disponibiliza também um curso de programação sobre python, que ensina desde como escrever as primeiras linhas de código até adicionar lógica a ele. Todos os cursos do site estão disponíveis em português ou possuem legendas. Em alguns deles, é possível obter certificado ao término das aulas. Além de programação, o site também dispõe de cursos sobre empreendedorismo, marketing digital, design gráfico e tecnologia, como capacitação em cibersegurança, Big Data e User Experience (UX).

3. Codecademy

A Codecademy (codecademy.com/catalog) é uma plataforma voltada para capacitação interativa em computação e programação. As aulas consistem em instruções escritas para que o usuário possa escrever suas próprias linhas de código dentro da plataforma e visualizar suas funções. A plataforma conta com um catálogo diverso de cursos de programação gratuitos para as principais linguagens, como Python, Java e JavaScript, HTML e CSS, SQL, C#, Ruby, e outras.

Vale ressaltar que só é possível emitir o certificado final dos cursos com a assinatura do plano Pro da plataforma, que custa US$ 20 mensais (cerca de R$ 110, em conversão direta) e oferece acesso às aulas avançadas, preparação para entrevistas de emprego, trilhas de aprendizagem e mais. Além disso, o conteúdo do site não está disponível em português, apenas em inglês.

4.Microsoft Learn

A Microsoft, uma das maiores empresas de software do mercado, dispõe de uma plataforma de aprendizagem variada, a Microsoft Learn (docs.microsoft.com/pt-br/learn/browse). Nela há algumas opções em português para quem quer aprender a programar do zero. Nas aulas “Dê seus primeiros passos com o C#” e “Adicione lógica aos seus aplicativos com C#”, os usuário podem aprender a gravar as primeiras linhas de código, armazenar e manipular dados para modificar seu tipo e aparência.

Em “Desenvolvimento para a Web para iniciantes”, por sua vez, o curso de programação online grátis ensina as noções básicas de desenvolvimento, como as linguagens de programação de alto e baixo nível, as principais ferramentas utilizadas e acessibilidade da Web, incluindo um exercício final para testar seus conhecimentos.

5. Udemy

A Udemy (udemy.com/pt) é uma das maiores plataformas de e-learning em diversas áreas de conhecimento, desde design e negócios até TI e desenvolvimento. Parte de seu catálogo é disponibilizado de forma gratuita, e a plataforma também conta com um leque de opções de curso de programação para iniciantes, incluindo aulas introdutórias de Python, HTML, C e Java.

Além disso, para quem deseja se tornar um craque do desenvolvimento, existe uma variedade paga de cursos de programação completos, que vão do básico ao avançado. Eles variam de acordo com a aplicação e linguagem, e incluem certificado de conclusão. Os preços ficam na faixa de R$ 34,90 a R$399,90. O site também oferece promoções, possibilitando comprar um curso por um valor bem abaixo do inicial.

6. Code.org

Apoiada por Amazon, Microsoft e Google, a organização sem fins lucrativos Code.org (code.org) oferece cursos de programação grátis para jovens e crianças a partir de 4 anos. No site, o aluno pode aprender mais sobre codificação em diversas linguagens por meio de jogos como Minecraft, Angry Birds, Frozen, entre outras formas dinâmicas de aprendizagem. O Code.org permite aos usuários até mesmo criar seus próprios jogos, aplicativos com JavaScript e websites usando HTML e CCS.

O catálogo de cursos do site ainda está sendo traduzido, portanto, nem todas as aulas estão com legendas ou em português. Os módulos estão divididos de acordo com o nível de conhecimento do aluno, e abrangem desde crianças que ainda não aprenderam a ler até adolescentes no ensino médio. O site disponibiliza apenas conteúdos introdutórios à programação e oferece certificado para todos os cursos.

