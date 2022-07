Fall Guys: 10 coisas que você precisa saber (ou fazer) para jogar bem

Como as partidas trazem muitos desafios e acontecimentos imprevisíveis, é natural que os jogadores tenham dificuldade para vencer, especialmente quando são iniciantes. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz dez coisas de Fall Guys que você precisa saber (ou faze) para jogar bem. Confira:

1. Escolher a plataforma ideal

Agora que Fall Guys está disponível para uma maior gama de plataformas, incluindo consoles de nova geração, é interessante optar pela que oferece o melhor desempenho durante as partidas. O PC, PS5 e Xbox Series X/S são a preferência.

Isso é particularmente importante porque a versão de Nintendo Switch, por exemplo, traz uma taxa de quadros inferior se comparada às demais plataformas. Isso pode trazer desvantagens em provas que beneficiem o tempo de reação do jogador. Vale notar que isso não impede que jogadores de Nintendo Switch possam mandar bem no game, mas é importante sempre escolher a plataforma com a qual o jogador se sente mais confortável.

2. Jogar em grupo

Jogar em grupo com amigos é uma das formas mais divertidas de se aventurar em Fall Guys, além de ser ótimo para aprender os mapas e trocar estratégias. É muito mais fácil pensar em jogadas com outras pessoas do que por conta própria, então isso pode apresentar novas formas de superar as fases. Há, ainda, modos focados em times onde todos os integrantes avançam se atingirem uma determinada pontuação.

3. Customizar seu avatar

Fall Guys não traz itens de personalização que alteram os atributos do personagem, mas personalizar trajes e gestos são, com certeza, uma forma de dar mais incentivo durante as partidas. Todos esses itens podem ser conquistados avançando no Passe de Temporada do game e completando desafios.

Atente-se também ao fato de que o nome da conta agora é atrelado ao ID da Epic Games, então é importante definir um nickname que seja do seu agrado, já que irá usá-lo para enviar convites. Para mudar o nome, é necessário alterar a configuração no próprio serviço da Epic.

4. Entender os mapas

A principal chave para vencer em Fall Guys é entender os mapas e suas variações. As fases têm obstáculos, objetivos e mecanismos que costumam se repetir, então é importante aprender a lidar com eles para facilitar as partidas como um todo. Em outras palavras, não existe muita saída: o jogador vai perder muito no início até dominar os mini-games.

Por mais que perder possa ser frustrante, este é o caminho para entender o jogo cada vez mais. Caso você seja pego de surpresa por algum obstáculo, as chances dessa situação se repetir numa próxima partida são menores. Por isso, não enxergue a derrota de uma forma negativa, mas sim como um aprendizado.

5. Aprender a usar o mergulho

O mergulho é um dos movimentos possíveis em Fall Guys e é essencial para otimizar sua movimentação pelos mapas. Ele é feito pressionando quadrado nos controles do PlayStation, ou X nos do Xbox. O recurso é especialmente útil para mudar o arco do seu salto, além de alcançar locais mais distantes. Experimente mergulhar como uma forma de estender seus saltos, esperando o personagem alcançar a altitude máxima e começar a cair para pressionar o botão.

Outra característica importante do mergulho é que ele dá mais sustentação ao personagem na hora de aterrissar, quando feito próximo ao chão. Após grandes saltos, como em trampolins, isso é importante para não perder o equilíbrio e acabar ficando para trás em provas mais frenéticas.

6. Otimizar sua movimentação

Em Fall Guys, masterizar a movimentação é a chave para a vitória. Por exemplo: o personagem leva um tempo para pegar impulso na hora que começa a correr. Por esse motivo, é importante nunca soltar o analógico para manter uma velocidade constante durante as provas — especialmente nas que eliminam os jogadores que caem das plataformas.

Em provas como Hex-A-Gone, que traz hexágonos que desaparecem ao serem pisados, é interessante realizar saltos para cair em um bloquinho por vez, deixando alguns para trás. Desta forma, o jogador garante que terá mais piso à disposição caso precise evitar outros adversários. Também é possível arriscar saltos com mergulhos, como mencionado no tópico anterior, para alcançar distâncias maiores e ficar mais tempo em pleno ar.

7. Evitar aglomerações

As carismáticas jujubas de Fall Guys também podem ser um obstáculo perigoso. É claro que isso pode ser difícil em rodadas com 60 jogadores, mas é recomendado evitar aglomerações para que os personagens não esbarrem uns nos outros e acabem tropeçando. Em provas que tenham portas falsas, também é interessante deixar alguém se arriscar primeiro para então seguir em frente de forma segura.

Outro exemplo são as provas com gangorras para abrir caminho até a linha de chegada. Sempre busque os caminhos menos concorridos, pois são mais rápidos e têm menos peso sobre o mecanismo. Conforme restarem menos jogadores nas rodadas seguintes, também fica mais fácil de buscar posicionamentos seguros.

8. Aprender a empurrar

O botão de empurrar, que costuma ser o gatilho da direita, é um dos comandos prediletos dos jogadores de Fall Guys. Ele rende momentos engraçados durante as partidas e pode garantir várias eliminações. O que poucas pessoas sabem é que ele é uma ferramenta forte de condicionamento, especialmente em provas que exigem saltos.

Em vez de manter o botão pressionado, os jogadores podem experimentar dar um leve toque para segurar o adversário rapidamente. Com isso, ele dará uma leve travada e pode ser induzido ao erro. Essa técnica é interessante em provas como Clube do Salto, pois é possível segurar levemente as outras jujubas momentos antes de saltar o cotonete gigante. Só é preciso tomar cuidado para não ser atingido também.

9. Adicionar amigos

Fall Guys é muito mais divertido com amigos e, agora que o jogo está de graça em todas as plataformas, é muito mais fácil de convidar conhecidos ou até mesmo fazer novas amizades. Caso a pessoa não tenha com quem jogar por perto, é interessante procurar comunidades em plataformas como a Twitch e se divertir com seus criadores de conteúdo favoritos. Desta forma, será só questão de tempo para fazer novas amizades.

10. Dá para jogar com tela dividida?

Uma dúvida bastante recorrente dos jogadores é se Fall Guys tem uma opção para jogar em tela dividida com algum amigo na mesma plataforma. Infelizmente, isso não é possível. Em sua página oficial de perguntas e respostas, a desenvolvedora esclareceu que o jogo não tem uma opção de multiplayer split screen — ou seja, a possibilidade de jogar em cooperativo local.

Isso não significa que o suporte não seja adicionado no futuro, no entanto. O time tem várias ideias que devem ser implementadas nos próximos meses, incluindo um criador de fases que podem ser compartilhadas pela comunidade. O próprio crossplay é uma novidade que chegou recentemente, quase dois anos após o lançamento original.