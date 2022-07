Fone de ouvido Bluetooth barato: seis modelos por até R$ 210

Fones de ouvido Bluetooth são interessantes para quem quer curtir músicas sem se preocupar com fios. A lista a seguir reúne opções para quem deseja um modelo para realizar atividades físicas sem gastar muito. Empresas como Philips , JBL e Philco oferecem alternativas por preços a partir de R$ 124 , como é o caso do Philips TAH1205BK/00, que tem design simples e autonomia de até 15 horas.

Já o JBL Tune 215BT é um fone intra-auricular que apresenta microfone integrado para atender chamadas de voz e promessa de graves fortes por valores que partem de R$ 174. Além disso, o JBL Tune 510BT é dobrável e sistema de carregamento rápido por cerca de R$ 210. Veja a seguir seis fones de ouvido Bluetooth baratos para comprar no Brasil em 2022.

O Philips TAH1205BK/00 traz um design simples, com bordas mais arredondadas e um desenho dobrável para facilitar o transporte. O modelo possui drivers de 32 mm, que prometem reproduzir um som nítido e graves intensos. Ele também traz botões para o controle de mídia no lado direito dos earpads, permitindo o ajuste de volume e troca de faixas de forma prática. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 124.

De acordo com a fabricante, o fone ainda promete uma autonomia de até 15 horas - e o seu diferencial é que uma carga de apenas 15 minutos pode reproduzir até três horas de música. Por lá, usuários elogiam a qualidade do som e a durabilidade da bateria, mas criticam que a construção do modelo e relatam problemas de emparelhamento.

Prós: durabilidade da bateria, e função de carga rápida com duração de até 3 horas

durabilidade da bateria, e função de carga rápida com duração de até 3 horas Contras: segundo relatos de usuários, o modelo pode apresentar problemas de conexão durante o emparelhamento com outros aparelhos

O Philips TAT1235BK/97 é uma boa opção para quem está procurando um fone pequeno e minimalista. Ele é um modelo intra-auricular com drivers de 6 mm que promete reproduzir graves potentes. O acessório tem proteção IPX5, que protege os dispositivos de chuva e suor, sendo uma alternativa interessante para fazer exercícios ao ar livre. Além disso, bateria tem autonomia de até 18 horas, sendo seis na reprodução dos fones e mais 12 horas no estojo de carregamento. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 169.

A sua classificação geral é 4,2 de 5, e consumidores destacam a qualidade do áudio, o conforto e a duração da bateria como pontos positivos, mas criticam a conexão dos fones. Alguns compradores afirmam que tiveram problemas para conectar os dois lados ao mesmo tempo.

Prós: resistência à água e ao suor e autonomia de até duas cargas no estojo de carregamento

resistência à água e ao suor e autonomia de até duas cargas no estojo de carregamento Contras: relatos de usuários revelam alguns problemas de conexão do modelo

3. i2Go Pro - a partir de R$ 173

O fone de ouvido da i2Go também é um modelo intra-auricular com um design pequeno e minimalista. Ele possui drivers de 6 mm e conta com a tecnologia Bass+ que, de acordo com a fabricante, é capaz de reproduzir graves potentes e um som nítido. O modelo também possui controle de volume em linha, o que facilita ações como pular faixas ao atender chamadas. Ele tem autonomia de até três horas, e ainda possui mais duas cargas extras no estojo de carregamento - que tem um painel de LED para indicar o nível de bateria. O fone é vendido por cifras que partem de R$ 173.

Ela é avaliada por consumidores com nota 4,4 de 5. Por lá, usuários elogiam o rápido carregamento dos fones e a qualidade do som, mas alguns destacam que tiveram problemas para parear os dispositivos e revelam que a conexão pode apresentar falhas. Além disso, muitos também reclamam da captação de áudio dos fones, e relatam problemas ao usar o microfone.

Prós: tecnologia para aprimorar a qualidade dos sons graves

tecnologia para aprimorar a qualidade dos sons graves Contras: usuários relataram problemas de conexão ao parear o modelo

O fone de ouvido da JBL é um modelo intra-auricular, com fios que interligam um lado ao outro. Ele possui drivers de 12,5 mm e promete a reprodução de graves fortes. Seu design ergonômico garante conforto mesmo após longas horas de uso, e ele ainda possui autonomia de até 16 horas de reprodução. O modelo também conta com um microfone integrado para atender chamadas de voz sem precisar pegar o celular, além de botões para controle de volume em linha. O acessório é vendido por valores a partir de R$ 174.

No site da Amazon, usuários que adquiriram os fones o avaliam com nota 4,5 de 5. Dentre os elogios estão a duração da bateria, mas as críticas revelam que o modelo pode ser desconfortável e ter o volume baixo.

Prós: bateria com longa duração

bateria com longa duração Contras: segundo relatos, o encaixe dos fones nos ouvidos pode ser desconfortável

O headphone da Philco traz design mais arrojado, com acabamento emborrachado. Ele possui drivers de 40 mm, que prometem conforto mesmo após longas horas de uso, já que suas conchas são revestidas em material macio. Ele possui controles de mídia em linha, que podem ser acessados a partir da concha esquerda e tem autonomia de até 10 horas. O fone também possui dois microfones embutidos, que garantem uma comunicação limpa e sem ruídos. Um diferencial da peça é que ele também conta com uma função para ouvir rádio e outra que reproduz mídias salvas em um cartão de memória. O modelo é comercializado por valores a partir de R$ 189.

Por lá, ele é avaliado com nota geral de 4,5 de 5. Usuários que adquiriram o produto elogiam a durabilidade da bateria e a reprodução de graves, mas criticam a qualidade de construção do modelo e também relataram problemas de conexão.

Prós: o modelo permite escutar rádio ou usar um cartão de memória para ouvir música sem precisar conectar a um celular

o modelo permite escutar rádio ou usar um cartão de memória para ouvir música sem precisar conectar a um celular Contras: relatos de usuários indicam que o produto tem construção frágil

6. JBL Tune 510BT - a partir de R$ 210

O JBL Tune 510BT traz um design leve e dobrável para facilitar o transporte. Ele também é equipado uma tecnologia de conexão multipontos, que permite alternar entre os dispositivos conectados mais facilmente. Ele possui controles de volume em linha, que permitem atender chamadas e alternar faixas sem precisar tirar o celular do bolso, e conta com autonomia de até 40 horas. Um diferencial do dispositivo é que ele traz um sistema de carregamento rápido em que apenas cinco minutos de carga equivalem a duas horas de reprodução. O produto é vendido por cerca de R$ 210.

No site da Amazon, ele é avaliado por consumidores com nota 4,8 de 5. Entre os pontos positivos estão elogios quanto à qualidade de reprodução de áudio e durabilidade da bateria. Como pontos negativos, no entanto, eles destacam que o modelo pode travar depois de um tempo de uso e pode ser desconfortável após algumas horas de uso.

Prós: conexão multipontos e autonomia de até 40 horas

conexão multipontos e autonomia de até 40 horas Contras: consumidores relatam que o modelo pode ser desconfortável após longas horas de uso

