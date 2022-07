Fone de ouvido Bluetooth Xiaomi: seis modelos à venda no Brasil

Os fones de ouvido Bluetooth da Xiaomi são uma alternativa mais barata para quem busca esse tipo de produto no mercado brasileiro. Oficialmente, a gigante chinesa comercializa no país seis modelos sem fio, que vão desde o básico Mi True Earbuds 2 até o sofisticado Redmi Buds 3 Pro , que tem cancelamento de ruído e Bluetooth 5.2.

A seguir você confere um resumo dos modelos de fones de ouvido wireless da Xiaomi à venda no Brasil. Vale ressaltar que os preços são da loja oficial da marca e que seus produtos costumam ser alvos de contrabando e falsificação. Isso significa que produtos com valores muito baixos em lojas do tipo marketplace podem não ser homologados e não contar com a garantia da empresa.

1. Mi True Earbuds Basic 2 — R$ 257

É o modelo mais simples e barato dos fones wireless da Xiaomi vendidos no Brasil. Ele é equipado com drivers de 7,2 mm e tem resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz. O modelo usa Bluetooth 5 e seu alcance máximo é de 10 m.

O Mi True Earbuds Basic 2 chama atenção pelo tamanho reduzido, de apenas 2,67 cm x 2,16 cm, e pela leveza, com apenas 4,1 g cada um. Por outro lado, o fone Bluetooth in-ear não tem nenhum recurso extra, como cancelamento de ruído, e sua bateria dura apenas 4 horas de audição ininterrupta — com o estojo, a carga aumenta para 12 horas. Além disso, todas as ações são feitas por meio de um botão físico.

2. Mi True Wireless Earphones 2 Basic — R$ 459

Esse modelo é uma versão mais aprimorada do fone básico da Xiaomi. Além de um contar com um design do tipo earbuds — semelhante ao dos AirPods da Apple—, o Mi True Wireless Earphones 2 Basic vem com drivers de 14,2 mm, cancelamento de ruído e controle sensível ao toque. Além disso, ele tem suporte ao codec AAC da Apple, que tem qualidade superior ao codec padrão SBC.

Assim como na versão mais básica, sua resposta de frequência é de 20 Hz a 20 KHz e a conexão é feita por Bluetooth 5. A autonomia da bateria está na média de outros fones similares, com até 5 horas de uso contínuo e estojo com 20 horas de carga.

3. Mi True Wireless — R$ 499

O Mi True Wireless é a "resposta" da Xiaomi aos AirPods Pro da Apple. A semelhança fica por conta do design, no tipo intra-auricular, que isola melhor os sons externos do que os earbuds. Se o ambiente ainda estiver muito barulhento, é possível ativar o cancelamento de ruído.

Na parte sonora, o fone usa drivers de 7 mm com bobina revestida de titânio, frequência de resposta de 20 Hz a 20 KHz e suporte ao codec AAC. Ele ainda conta com sensores infravermelhos que detectam quando o fone está fora da orelha e pausam a reprodução automaticamente, e tem certificação IPX4 contra suor e respingos de água.

Por outro lado, a bateria suporta apenas três horas de uso contínuo e carga extra de até dez horas com o estojo. A versão do Bluetooth é a 4.2, o que em alguns casos pode causar interferências e problemas de sincronização.

4. Mi Neckband — R$ 499

Para quem pratica esportes com movimentos mais intensos, o Mi Neckband é uma opção interessante. Como os lados são conectados de ponta a ponta, há menos risco de o fone sair acidentalmente do ouvido e cair no chão, por exemplo. Seu design é semelhante ao do Mi True Earbuds Basic 2, assim como as especificações técnicas (exceto que a Xiaomi não diz o tipo de driver usado neste fone).

Diferente de outros modelos mais caros da marca, esse não possui cancelamento de ruído e usa a versão Bluetooth 4.1 (apesar de que o emparelhamento é feito nos dois lados ao mesmo tempo, então há menos problemas relacionados à sincronização). Como ponto positivo, o Mi Neckband tem uma bateria robusta, com capacidade para até oito horas de reprodução ininterrupta e suporte aos codecs AAC e aptX.

5. Redmi Buds 3 — R$ 551

Para quem busca recursos que vão além dos fones básicos, a série Redmi oferece isso e um pouco mais. O semi intra-auricular Buds 3 conta com supressão de ruído e cancelamento de eco por meio de seus microfones duplos, controle por toque e consegue detectar quando o fone está fora do ouvido. Ainda conta com certificado IP54, que garante resistência a respingos de água, suor e poeira.

Na parte sonora, o fone wireless conta com drivers dinâmicos de 12 mm e resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz. O grande diferencial está no suporte ao codec aptX Adaptive, que consegue reproduzir arquivos com taxas de até 420 Kb/s (contra 345 Kb/s do codec SBC) e 24 bits de resolução.

Por fim, ele ainda conta com a versão mais recente do Bluetooth, o 5.2, que mantém as conexões mais estáveis e tem menor consumo de energia. No caso, sua bateria dura até 5 horas de uso contínuo e 20 horas de carga extra no estojo.

6. Redmi Buds 3 Pro — R$ 827

Por fora, o Redmi Buds 3 Pro lembra bastante o modelo básico True Earbuds Basic 2. O modelo é o único da marca com a tecnologia de cancelamento de ruído adaptado, que promete reduzir em até 98% os barulhos externos em qualquer ambiente (seja em uma cafeteria ou em um avião). São seis microfones que captam os ruídos e conseguem anulá-los emitindo uma frequência inversa.

Fora isso, o Redmi Buds 3 Pro conta com drivers de 9 mm, resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz e suporte ao codec AAC. A conexão é feita por meio de um Bluetooth 5.2, que se reflete na bateria de até 6 horas de autonomia (com o cancelamento de ruído desligado) e até 28 horas de carga no estojo. Ele ainda possui carregamento rápido: dez minutos de carga garantem até três horas de uso.

Ainda vale destacar que ele consegue parear com dois dispositivos ao mesmo tempo, permitindo fazer a troca instantaneamente (entre um PC e um smartphone, por exemplo), tem certificação IPX4 contra respingos de água e suor, e pausa a reprodução quando o fone está fora do ouvido.

