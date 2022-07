Galaxy: entenda diferenças entre as linhas de celular da Samsung

A Samsung é uma das maiores fabricantes de celular do planeta, que apresenta um catálogo variado de aparelhos para os seus consumidores. Só no site brasileiro, a gigante sul-coreana conta com 35 opções de smartphones, todos sob o nome Galaxy, mas divididos entre as linhas M, A, S, Z e Note. As letras que acompanham os aparelhos são indicativos de suas características singulares, assim como a dobra do Galaxy Z Flip 3 ou a compatibilidade com a S Pen — caneta inteligente da marca — no Galaxy Note 20 .

Futuros clientes podem se sentir confusos na hora de escolher um celular Samsung por não estarem familiarizados com esta divisão. Para entender melhor e ajudar na hora da escolha, o TechTudo separou as linhas que ainda são comercializadas pela empresa no Brasil e o que as nomenclaturas oferecem ao público, além de relembrar algumas das que já passaram pelo mercado.

2 de 5 Galaxy Z em 2021 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z em 2021 — Foto: Divulgação/Samsung

1. Galaxy Z

Inaugurada em 2019 com o surgimento do celular com tela flexível Galaxy Z Fold, a nomenclatura Z passou a indicar os aparelhos da Samsung que teriam como característica principal a dobra de tela. Depois de um lançamento polêmico, com usuários descrevendo telas trincadas, após pouco tempo de uso, a fabricante conseguiu, não apenas criar novos modelos, como o Galaxy Z Flip — com uma dobra diferente do modelo base, mas também evoluir os aparelhos ao longo dos lançamentos, dando atenção a resistência.

Além da tela dobrável, os aparelhos da linha Z da Samsung, também contam com características premium. Já os modelos mais atuais possuem compatibilidade com a rede 5G. Apesar de encherem os olhos dos entusiastas por tecnologia, por se tratarem de produtos topo de linha, os preços dos celulares podem afastar alguns consumidores que buscam dispositivos mais em conta. Atualmente, a empresa comercializa, no Brasil, o Galaxy Z Flip 3, encontrado na Amazon por R$ 4.314 e o Galaxy Z Fold 3, por R$ 10.607.

Confira todos os detalhes dos celulares dobráveis Samsung no vídeo abaixo

2. Samsung Galaxy S

A linha Galaxy S é composta com celulares com características de última geração, com processadores recém-lançados, câmeras potentes e recursos inovadores. O aparelho mais recente, lançado pela fabricante no início deste ano, foi o Galaxy S22, que traz variações de linha com o S22 Plus e S22 Ultra e custa a partir de R$ 5.236 na Amazon.

3 de 5 Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Entre as especificações que ajudam a identificar o Galaxy S22 como um modelo de celular topo de linha, está a presença do processador Snapdragon 8 Gen 1, câmera de até 50 MP e o suporte à internet 5G.

Conheça a linha Galaxy S22 no vídeo abaixo

3. Samsung Galaxy A

Mas não só de celulares topo de linha se faz o catálogo da Samsung. Para quem procura por modelos básicos ou intermediários, a fabricante mantém a linha A. Entre os aparelhos com configurações mais simples está o Galaxy A01 Core, com 32 GB de armazenamento e duas câmeras traseiras de 13 MP — encontrador por R$ 729 na Amazon.

4 de 5 Os intermediários da Samsung contam com certificação IP67, para proteção de água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung Os intermediários da Samsung contam com certificação IP67, para proteção de água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung

A partir da numeração A51 as especificações ficam um pouco mais potentes e os smartphones passam a serem considerados intermediários. Entre os exemplos está o recém-lançado, Galaxy A53 — com suporte à internet 5G e tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, o aparelho traz câmera tripla de 64 MP, memória RAM de 8 GB e armazenamento 128 GB, com microSD (por R$ 2.528).

4. Samsung Galaxy M

Composta apenas por aparelhos vendidos no e-commerce, a linha Galaxy M também abriga celulares que vão do básico ao intermediário. Os modelos possuem tela grande, boa capacidade de bateria e especificações atrativas para quem procura um smartphone que atenda bem as demandas do dia a dia.

5 de 5 Galaxy M22 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M22 — Foto: Divulgação/Samsung

Entre os destaques da linha está o Galaxy M22, com bateria de 5.000 mAh. O modelo, comercializado no Brasil desde setembro de 2021, traz tela de 6,4 polegadas, quatro câmeras com sensor principal de 48 MP, armazenamento de 128 GB e suporte a carregamento rápido. O smartphone aparece por R$ 1.592 na Amazon.

5. Linhas descontinuadas

No passado, a Samsung também comercializou outros modelos da linha Galaxy, descontinuados com o passar dos anos. Entre os smartphones que passaram pela loja da gigante estão Nexus, também chamado de Galaxy X. O smartphone chegou ao Brasil em fevereiro de 2012 e era fruto de uma parceria entre a Samsung e o Google. O aparelho rodava a versão 4.2 (Jelly Bean) do Android na versão pura, sem modificações de fabricantes.

Vídeo: saiba tudo sobre Galaxy Note 10 e Note 10 Plus

Em 2019, a Samsung descontinuou a linha Galaxy J. Os smartphones estavam entre os intermediários da marca e costumavam agradar, principalmente, por contar com preços mais acessíveis. Na época, a fabricante informou que a linha seria substituída pelos telefones com nomenclatura A.

Por fim, a mais recente linha a dizer adeus ao catálogo da gigante foi o Galaxy Note. Considerados aparelhos topo de linha, os celulares tinham como suas principais características telas grandes e a compatibilidade com a S Pen. O último modelo lançado pela Samsung foi o Galaxy Note 20, em 2020. Suas especificações foram adicionadas ao modelo Ultra da linha S, que herdou a compatibilidade com a caneta inteligente, este ano.