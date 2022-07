Gasolina nas alturas: como usar seu celular para economizar no combustível

O preço da gasolina em 2022 tem passado por constantes aumentos, chegando ao valor médio de R$ 7,232 por litro no país, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Diante desse cenário, algumas alternativas podem ser úteis para ajudar usuários a gastar menos no combustível, como o uso de aplicativos, por exemplo. Embora as opções disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOs ) possuam diferentes propostas, todas elas podem ajudar de alguma maneira a economizar na hora de encher o tanque. Conheça, a seguir, quatro tipos de apps para gastar menos na gasolina usando o celular.

1. Aplicativos de cashback

Alguns apps permitem o abastecimento usando cashback - assim, parte do dinheiro gasto volta para a carteira dos usuários, gerando economia. O Abastece Aí, da rede Ipiranga, é uma dessas opções e está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O aplicativo funciona como um programa de fidelidade, em que o cliente realiza o pagamento do combustível na própria plataforma — via Pix ou cartão de crédito —, e recebe pontos que poderão ser revertidos em até 5% de cashback.

O valor recebido cai diretamente na conta do aplicativo e pode ser usado como o usuário quiser. Além dessa opção, os pontos também podem ser trocados por benefícios ou cupons de desconto.

Outro app é o Premmia, uma plataforma de fidelidade dos postos Petrobras. Com o cadastro no aplicativo, que também está disponível para celulares Android e iPhone (iOs), cada abastecimento gera pontos que poderão ser revertidos em descontos, produtos ou serviços da rede. Por exemplo, 4.500 pontos acumulados podem gerar um vale-combustível de R$ 30.

Os postos Shell também oferecem um programa de fidelidade aos seus clientes, o Shell Box, disponível na Google Play e App Store. A dinâmica do app é um pouco diferente das outras: o usuário realiza cadastro, seleciona um método de pagamento (Pix, cartão de crédito, PayPal, Mercado Pago ou dinheiro) e antes de abastecer em um dos postos da rede, deve selecionar a função “Digite para pagar” dentro do aplicativo, e informar o código ao lado da bomba de combustível.

Assim, um litro será equivalente a um ponto, que pode ser acumulado e revertido em descontos ou milhas Smiles. O app também oferece a opção de utilizar cupons e, para visualizá-los, basta tocar no campo "Meus Descontos" e escolher qual será aplicado no próximo abastecimento.

2. Aplicativo para calcular o gasto

Com o aplicativo Drivvo, disponível para Android e iPhone (iOs), é possível calcular o consumo de combustível do veículo, o que também pode ajudar na hora de economizar. O app faz uma compilação dos gastos com abastecimento e mostra se o veículo é econômico ou se o usuário deve ficar atento a possíveis problemas no tanque. Para isso, ele pede algumas informações como a quilometragem mostrada no Odômetro, o tipo do combustível utilizado, o preço por litro e o valor total.

De acordo com os dados fornecidos, o Drivvo calcula os gastos conforme a distância percorrida, desde o momento de abastecimento até o esvaziamento do tanque. O processo também pode ser uma boa opção para analisar o desempenho de determinados tipos de combustível, já que mostra de forma precisa o custo por quilômetro rodado.

3. Usar o Waze para encontrar postos mais baratos

O Waze é um conhecido aplicativo de rotas que, além de oferecer trajetos, pode ajudar os usuários a encontrarem postos de gasolina próximos e com preços baixos. Para isso, basta abrir o app, disponível para Android e iPhone (iOs), tocar no campo “Para onde?” e selecionar o ícone da bomba de combustível localizado na aba superior.

Uma lista de postos será exibida e, para ordená-la por preço, é preciso tocar no ícone de engrenagem e ecolher a opção “Preço”. As opções com menor valor ficarão no topo da lista, com seus respectivos endereços completos. Ao pressionar em uma delas, será exibida uma tela com a distância até o posto, além do valor da gasolina comum, da aditivada e do etanol.

4. Utilizando app para calcular se vale mais usar álcool

O app Gasosa, disponível para Android, é uma excelente opção para os proprietários de carros flex, que funcionam à base de gasolina ou etanol. Ele mostra qual combustível pode gerar mais economia na hora de abastecer, de acordo com o aproveitamento do carro. Para fazer a conta, é preciso informar o modelo do veículo e o preço dos combustíveis (álcool e gasolina).

Depois, basta tocar no ícone da bomba de gasolina para que o app mostre os resultados. Na aba “Layout Detalhado”, dá para ver a relação do álcool e da gasolina, além do rendimento do veículo em porcentagem. Já em “Layout Descritivo”, o app mostra com qual dos combustíveis compensa abastecer, além do valor que poderá ser economizado ao adotar essa escolha. O Gasosa também permite que as informações fiquem salvas para que o usuário tenha um maior controle dos gastos posteriormente.

