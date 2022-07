GiraBank é seguro? Saiba como funciona conta digital do Carlinhos Maia

GiraBank é o novo banco digital do influenciador Carlinhos Maia, com app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A conta da fintech permite fazer transferências via Pix, depósitos e pagamentos sem a cobrança de taxas de manutenção, comum em outros bancos. O serviço também conta com cartões na modalidade débito e crédito, em versão física e digital. No app, há ainda o clube de vantagens GiraClub, que oferece benefícios como chip de celular, seguro contra acidentes e sorteios semanais por R$ 9,90 ao mês. Saiba, a seguir, o que é o GiraBank e se vale a pena usar.

O que é e como funciona o GiraBank?

GiraBank é o banco digital fundado pelo humorista e influenciador Carlinhos Maia. A instituição oferece conta digital, cartão de crédito (após análise) e débito, sorteios e chip de celular com bônus. Por meio do aplicativo, correntistas podem realizar as transações bancárias diversas, como transferências via Pix, depósitos e pagamentos, além de ter acesso às movimentações de entrada e saída de recursos.

O nome GiraBank faz referência à palavra girassol, termo usado por Carlinhos para se referir aos fãs nas redes sociais. O valor da mensalidade é de R$ 9,90.

Quem pode solicitar o cartão de crédito? Qual é a bandeira? É internacional?

A solicitação do cartão de crédito ocorre de forma automática após realização de cadastro na conta digital, via aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O GiraBank, então, realiza uma análise de crédito e decide se liberará ou não a função para o correntista. Na página oficial do banco, é informado que, nesse primeiro momento, o cartão de crédito funciona apenas na modalidade "pré-pago" - ou seja, é preciso ter o valor em conta para usá-lo.

Ainda de acordo com a fintech, os clientes que não tiverem o cartão de crédito aprovado de imediato podem ter a função liberada após movimentar a conta por alguns meses. Quando liberado, o correntista será informado por meio do app do banco digital e e-mail cadastrado.

A bandeira do cartão GiraBank é Mastercard e ele é internacional - ou seja, permite realizar transações com os cartões do banco digital fora do Brasil.

Quais são os principais recursos da conta? E as taxas?

A conta digital GiraBank permite realizar Pix, transferências (TED), pagamentos de boletos e fazer recarga de celular. O app ainda conta com o clube de vantagens GiraClub, que custa R$ 9,90 mensais. A assinatura dá direito a participar de sorteios semanais de diversos produtos (como carros e motos), chip grátis com acesso liberado ao WhatsApp, seguro contra acidentes e assistência funeral.

Ainda, o cartão GiraBank é livre de taxa de anuidade e a conta não possui taxa de manutenção. No entanto, é cobrado R$ 7,90 de tarifa para realizar TED para outra instituição financeira e R$ 10,90 por cada saque realizado em terminais do Banco24Horas. Para compras internacionais com o cartão de crédito, é cobrada uma taxa de 6,38% de IOF internacional sobre o valor da compra e 4% de taxa de custo de operação.

Como abrir a conta no GiraBank?

A abertura da conta GiraBank é feito pelo app do banco. Na tela inicial, selecione a opção "Abrir conta" e preencha as informações nos campos em branco, como CPF, nome que gostaria de ser chamado e celular. Além disso, o app pede para criar uma senha para acessar o app e cadastrar um e-mail para contato.

Feito isso, é hora de fotografar o RG ou CNH. Em seguida, digite seu endereço e cadastre uma senha de movimentação da conta. Por fim, tire uma selfie. Após a finalização do cadastro, o banco emite um aviso de que analisará os dados antes de liberar a conta.

Quais os diferenciais em relação a outros bancos digitais?

O GiraBank apresenta recursos parecidos com outros bancos digitais, que se assemelham pela ausência de taxas de anuidade e de manutenção. O principal diferencial do serviço está no GiraClub, a assinatura que oferece chip de celular, sorteios semanais e assistência funeral - benefícios não muito comuns em outras fintechs, como Nubank, Neon e C6 Bank. Ainda, bancos digitais com mais tempo de mercado costumam permitir solicitações de empréstimos e aumento de limite de crédito pelo próprio app, enquanto o GiraBank ainda não divulgou informações sobre essas possibilidades.

Em relação à conta, apesar do banco prometer cartão de crédito, eles explicam que, inicialmente, apenas a função "pré-pago" está disponível - assim, apenas será possível usá-lo se você tiver saldo em conta. Com exceção dos sorteios, os benefícios disponíveis aparecem com o aviso "Em breve" no site oficial da empresa.

