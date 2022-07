Headset Astro: 5 modelos gamers para se sentir dentro do jogo

A Astro Gaming é uma empresa que apresenta amplo portfólio de headsets no Brasil. Os modelos são ideais para conversar com os amigos enquanto joga ou mesmo para aprimorar a imersão no momento do game. A opção mais barata da lista é o Astro Gaming A10, que conta com saída de áudio 3,5 mm e estrutura maleável por preços a partir de R$ 299 .

Já o Astro Gaming A20 Gen 2 tem alcance sem fio de até 15 metros e material flexível por valores que partem de R$ 962. Outra alternativa é o Astro Gaming A50 traz bateria de até 15 de autonomia e base que otimiza o carregamento por cerca de R$ 2.923. Veja abaixo cinco headsets da Astro para comprar em 2022.

1 de 6 Headset Astro: veja 5 modelos por preços variam que variam entre R$ 299 e R$ 2.923 — Foto: Diego Borges/TechTudo Headset Astro: veja 5 modelos por preços variam que variam entre R$ 299 e R$ 2.923 — Foto: Diego Borges/TechTudo

Headphone com microfone: qual modelo comprar no Brasil? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Astro Gaming A10 é um de headset multiplataforma, que conta com saída de áudio 3,5 mm e é compatível com PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac e smartphones. O produto conta com revestimento acolchoado na região da faixa de cabeça e dos ouvidos, além de possuir tamanho regulável e estrutura maleável. Além disso, traz a tecnologia “flip-to-mute”, na qual basta movimentar a haste para abrir ou fechar a captação do microfone e cancelamento de ruído na fala. Já os drivers de 40mm prometem proporcionar comunicação clara e precisa. Ele é vendido por preços a partir de R$ 299.

O modelo está disponível em duas cores distintas para a escolha do usuário: preto com verde e branco com verde. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 84% de suas avaliações.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: headset mais antigo, já que se trata da primeira geração do modelo

2 de 6 Astro Gaming A10 é um headset compatível com PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mac — Foto: Divulgação/Astro Astro Gaming A10 é um headset compatível com PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mac — Foto: Divulgação/Astro

2. Astro Gaming A10 Gen 2 - a partir de R$ 907

O Astro Gaming A10 Gen 2 é a segunda geração do modelo apresentado anteriormente. Ele mantém a proposta original ao entregar revestimento acolchoado na região da faixa de cabeça e dos ouvidos, tamanho regulável, estrutura maleável e a tecnologia “flip-to-mute”, mas se diferencia em seus drivers dinâmicos de 32 mm. O periférico é vendido por valores que partem de R$ 907.

O item ainda entrega a praticidade de cabos removíveis, controle de volume no cabo de conexão e compatibilidade com PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Mac. Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 68% de suas avaliações.

Prós: confortável e prático

confortável e prático Contras: grande diferença de valor em relação ao modelo anterior, mas pouca mudança prática

3 de 6 Astro Gaming A10 Gen 2 tem alcance de até 15 metros — Foto: Divulgação/Astro Astro Gaming A10 Gen 2 tem alcance de até 15 metros — Foto: Divulgação/Astro

3. Astro Gaming A20 Gen 2 - a partir de R$ 962

O Astro Gaming A20 Gen 2 apresenta alcance sem fio de até 15 metros com conectividade 2,4 GHz. Disponível em duas versões, compatíveis respectivamente com Xbox e PS4 e PS5, o item entrega uma autonomia de até 15 horas antes de precisar de uma nova carga, além da tecnologia “flip-to-mute” no microfone e da conectividade entre plataformas por meio do transmissor USB vendido separadamente. O modelo é comercializado por cerca de R$ 962.

Ele é produzido em materiais leves e flexíveis, proporcionando conforto mesmo após o uso intensivo. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações.

Prós: modelo de conexão sem fio

modelo de conexão sem fio Contras: transmissor USB vendido separadamente

4 de 6 Astro Gaming A20 Gen 2 tem autonomia de bateria de 15 horas — Foto: Divulgação/Astro Astro Gaming A20 Gen 2 tem autonomia de bateria de 15 horas — Foto: Divulgação/Astro

4. Astro Gaming A40 TR + MixAmp Pro TR - a partir de R$ 1.399

O Astro Gaming A40 produzido de maneira otimizada para jogos e promete qualidade profissional no áudio. O kit com MixAmp Pro TR está disponível em duas versões: a primeira compatível com a série PlayStation e a segunda compatível com a série Xbox. Indo além das configurações básicas, a interface de áudio permite que o jogador encontre o equilíbrio entre a intensidade do som do jogo e do bate-papo, além de contar com a experiência de áudios 3D Dolby Audio. Esta opção é vista por valores que partem de R$ 1.399.

Além disso, o modelo apresenta também uma estrutura física com acabamento leve. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações.

Prós: controle preciso do som

controle preciso do som Contras: valor elevado

5 de 6 Astro Gaming A40 traz tecnologia Dolby Audio — Foto: Divulgação/Astro Astro Gaming A40 traz tecnologia Dolby Audio — Foto: Divulgação/Astro

5. Astro Gaming A50 + Base Station - a partir de R$ 2.923

O Astro Gaming A50 é mais uma opção com conectividade sem fio. O headset conta ainda com uma base que otimiza o carregamento e pareamento do periférico em diferentes plataformas ao centralizar os comandos em um só lugar. Em relação à autonomia, são até 15 horas de uso sem pausa, além do sistema MixAmp integrado ao fone e com ajuste simplificado na lateral do aparelho. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.923.

Compatível com PlayStation 4, PC e Mac, o modelo é avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, recebendo nota máxima em 79% de suas avaliações.

Prós: base de controle e carregamento, que otimiza o uso

base de controle e carregamento, que otimiza o uso Contras: valor elevado

6 de 6 Astro Gaming A50 é um headset gamer sem fio — Foto: Divulgação/Astro Astro Gaming A50 é um headset gamer sem fio — Foto: Divulgação/Astro

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022