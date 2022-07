Headset Multilaser: 6 modelos para jogos, trabalho, estudo ou diversão

Já o Multilaser PH294 conta com tecnologia de redução de ruídos por valores que partem de R$ 57. Outra opção é o Multilaser PH120, que promete imersão sonora e alta qualidade de áudio e voz por cerca de R$ 159. Veja abaixo seis headsets da Multilaser à venda em 2022.

1 de 7 Headset Multilaser: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 34 e R$ 159 — Foto: Unsplash/Tu Trinh Headset Multilaser: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 34 e R$ 159 — Foto: Unsplash/Tu Trinh

1. Multilaser PH002 - a partir de R$ 34

O Multilaser PH002 tem foco em produtividade e pode ser uma boa escolha para quem precisa de um modelo para assistir a aulas online ou participar de reuniões de trabalho, por exemplo. Ele possui haste regulável para a cabeça, earpads acolchoado, microfone flexível e controles de volume em linha. A conexão é feita por duas saídas P2 - uma para áudio e outra para o microfone.

No site da Amazon, o modelo pode ser visto por cifras a partir de R$ 34. A opção é avaliada com nota 3,6 de 5, e consumidores elogiam o custo-benefício da peça, mas criticam a qualidade do som dos fones, que pode apresentar ruídos.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: segundo relatos, pode apresentar ruídos nos fones

2 de 7 Multilaser PH002 é o modelo mais simples da lista — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser PH002 é o modelo mais simples da lista — Foto: Divulgação/Multilaser

2. Multilaser PH041 - a partir de R$ 42

O modelo PH041 também é uma boa opção para quem busca um fone voltado para produtividade. O headset possui earpads acolchoados e almofadados, haste regulável para a cabeça e microfone flexível, que devem garantir um bom encaixe e conforto durante o uso. A conexão do item também é feita via dois cabos P2.

No site da Amazon, a opção pode ser vista por preços a partir de R$ 42, e é avaliada com nota 3,8 de 5. Por lá, consumidores que adquiriram o produto destacam a qualidade do som como ponto positivo, enquanto outros usuários salientam que o modelo pode ter construção frágil e volume baixo.

Prós: usuários que adquiriram o item elogiam a qualidade de som do modelo

usuários que adquiriram o item elogiam a qualidade de som do modelo Contras: segundo relatos, a opção possui earpads pequenos e volume baixo

3 de 7 O headset PH041 é um modelo com foco em produtividade — Foto: Divulgação/Multilaser O headset PH041 é um modelo com foco em produtividade — Foto: Divulgação/Multilaser

3. Multilaser PH049 - a partir de R$ 44

O Multilaser PH049 é um modelo robusto equipado com alto-falantes de 40 mm e design arrojado. A opção traz tecnologia de redução de ruídos, e conta com earpads acolchoados que prometem conforto mesmo após longas horas de uso. O microfone do modelo é flexível e ele também conta com controles de volume em linha. A conexão do modelo é feita a partir de dois cabos P2.

No site da Amazon a opção pode ser vista por valores a partir de R$ 44. Os consumidores avaliam o headset com nota 3,9 de 5. Entre os destaques positivos estão o conforto e o bom custo-benefício do produto, mas usuários revelam que a qualidade dos materiais pode deixar a desejar.

Prós: promessa de conforto após longas horas de uso

promessa de conforto após longas horas de uso Contras: segundo relatos, a construção do fone parece frágil

4 de 7 Multilaser PH049 é equipado com alto-falantes de 40 mm — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser PH049 é equipado com alto-falantes de 40 mm — Foto: Divulgação/Multilaser

4. Multilaser PH294 - a partir de R$ 57

O Multilaser PH294 traz um design diferenciado e elegante. O modelo também tem foco em produtividade, sendo uma boa opção para quem busca fones para usar no trabalho. De acordo com a fabricante, o item oferece imersão sonora, já que é capaz de reduzir os ruídos externos e melhorar a qualidade do som. O modelo pode ser visto por cerca de R$ 57.

Seus earpads são acolchoados em material macio, o microfone é ajustável e o modelo possui controles de volume em linha, que facilitam o ajuste do som. A conexão é feita por duas saídas P2, assim como os modelos anteriores. No site da Amazon, o headset é avaliado com nota 4 de 5, e consumidores elogiam a qualidade do som do modelo, mas criticam que as almofadas para as orelhas se tornam desconfortáveis após longas horas de uso.

Prós: promessa de imersão sonora e redução de ruídos externos

promessa de imersão sonora e redução de ruídos externos Contras: segundo relatos, os earpads podem se tornar desconfortáveis durante o uso prolongado

5 de 7 O modelo PH294 traz um design robusto e elegante — Foto: Divulgação/Multilaser O modelo PH294 traz um design robusto e elegante — Foto: Divulgação/Multilaser

5. Multilaser PH335 - a partir de R$ 79

O Multilaser PH335 traz design mais robusto, com acabamento almofadado e estiloso. A opção tem foco no público gamer, com alto-falantes de 40 mm e detalhes em vermelho. A conexão é por fios, mas é possível conectá-lo ao PC usando duas saídas P2 para áudio e microfone ou apenas usando a entrada P3 - o que faz com que o modelo seja compatível com celulares e videogames.

No site da Amazon, a opção pode ser vista por preços que partem de R$ 79. Usuários elogiam o conforto do headset e a qualidade do som que o modelo proporciona. Apesar disso, alguns consumidores relatam que os earpads podem esquentar a orelha com o uso prolongado e criticam os cabos do fone.

Prós: design robusto e conexão com saída P3

design robusto e conexão com saída P3 Contras: consumidores relatam que a opção pode esquentar as orelhas com o uso prolongado

6 de 7 Multilaser PH335 tem foco no público gamer — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser PH335 tem foco no público gamer — Foto: Divulgação/Multilaser

6. Multilaser PH120 - a partir de R$ 159

O Multilaser PH120 traz um design arrojado, com haste articulada e acolchoada para a cabeça e earpads revestidos e almofadados. O foco do fone também é no público gamer, que pode ser um pouco mais exigente em relação à qualidade de som. O modelo promete imersão sonora, distinção entre graves e agudos, cancelamento de ruídos e alta qualidade de áudio e voz. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 159.

A conexão é feita via cabo P2 com saída para áudio e microfone, mas o modelo também acompanha um adaptador P3. Ele ainda possui cabo trançado, o que garante maior durabilidade aos fones, e tem controle de mídia em linha, o que pode facilitar o ajuste de volume durante as partidas, por exemplo. No site da Amazon, o modelo recebeu avaliação com nota 5 de 5. Consumidores elogiam o conforto da peça e a qualidade do áudio.

Prós: qualidade de som aprimorada, com controle de ruídos e imersão sonora

qualidade de som aprimorada, com controle de ruídos e imersão sonora Contras: preço mais alto pode ser um impeditivo para a compra

7 de 7 Multilaser PH120 é equipado com tecnologia de redução de ruídos e promete imersão sonora — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser PH120 é equipado com tecnologia de redução de ruídos e promete imersão sonora — Foto: Divulgação/Multilaser

