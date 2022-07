Headset Wireless: 7 modelos que prometem mais imersão nos jogos

Headsets wireless (sem fio, em português) podem ser interessantes para gamers que querem melhorar a experiência na hora da jogatina. Os dispositivos são ideais para quem quer usar um fone com mais liberdade e quer mais imersão nos jogos. Empresas como PlayStation , Logitech , Astro , Razer , HyperX e Corsair oferecem modelos por preços a partir de R$ 479 , como é o caso do PlayStation Pulse 3D, desenvolvido especialmente para o PS5 .

Já o Corsair Void RGB Elite apresenta som surround 7.1 e bateria com autonomia de até 16 horas por valores que partem de R$ 670. Outra opção é o Astro A50, que acompanha um base station e traz tecnologia Dolby Atmos e Dolby Audio por cerca de R$ 1.799. Veja a seguir sete headsets wireless para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Headset Wireless: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 479 e R$ 1.799 — Foto: Divulgação/Corsair Headset Wireless: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 479 e R$ 1.799 — Foto: Divulgação/Corsair

Fone de ouvido gamer: qual modelo comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. PlayStation Pulse 3D - a partir de R$ 479

O PlayStation Pulse 3D deve ser uma opção para consumidores que desejam um headset feito especialmente para o PlayStation 5 (PS5). Ele conta com dois microfones com cancelamento de ruído e controles de volume e outras configurações na própria estrutura. Desenvolvido para oferecer o áudio 3D produzido pelo PS5, o produto promete uma experiência sonora imersiva e direcionada para games no console. Entretanto, ele também é compatível com computadores Windows e macOS e PS4. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 479.

A composição auricular não abre mão do conforto, uma vez que traz acabamento acolchoado e ajuste de tamanho. A conexão wireless se dá via adaptador e a bateria dura, em média, 12 horas. As classificações da Amazon conferem 4,8 estrelas de 5 ao fone. Entre as avaliações, estão as pontuações de usuários que mencionam o custo-benefício do produto, mas também aqueles que alertam para a qualidade do som em algumas situações, como nas baixas frequências.

Prós : custo-benefício e áudio 3D

: custo-benefício e áudio 3D Contras: 12 horas de autonomia

2 de 8 Headset com som 3D promete autonomia de até 12 horas — Foto: Divulgação/PlayStation Headset com som 3D promete autonomia de até 12 horas — Foto: Divulgação/PlayStation

2. Logitech G435 LightSpeed - a partir de R$ 549

O Logitech G435 traz conexão Bluetooth, por isso, é um produto versátil e amplo, já que pode conectar-se a diversos dispositivos, desde celulares até PCs. O fone é indicado para quem procura uma ampla variedade de possibilidades de conexão, pois ele pode ser usado durante os games ou para outras funções, como ouvir música. O alcance, no entanto, fica ligeiramente reduzido em comparação com outros modelos, já que entrega até dez metros de distância do aparelho conectado. Por outro lado, a compatibilidade vai desde PlayStation 5 até Nintendo Switch. As longas 18 horas de autonomia também ajudam o modelo a se destacar. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 549.

A composição usa espuma viscoelástica para proporcionar isolamento acústico e também deixar que o tecido respirável proporcione longas horas de uso sem deixar o conforto de lado. Em termos de tecnologia, o acessório usa microfone integrado, drivers de 40 mm, além de investir na tecnologia Dolby Atmos, de som imersivo e Windows Sonic. As avaliações da Amazon conferem 4,4 estrelas ao produto, com destaque positivo para o conforto e a leveza. As pontuações negativas, entretanto, alertam para um possível volume baixo.

Prós : estrutura leve e conexão Bluetooth

: estrutura leve e conexão Bluetooth Contras: alcance reduzido de dez metros

3 de 8 Logitech G435 Lightspeed apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G435 Lightspeed apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Logitech

3. HyperX Cloud Stinger Core - a partir de R$ 555

O Cloud Stinger Core, da HyperX, acompanha funções que prometem proporcionar um som imersivo durante o uso. Isso é possível com a ajuda de drivers dinâmicos de 40 mm na composição dos alto-falantes e impedância de 16 ohms. Ele ainda apresenta controle do microfone, bem como cancelamento de ruído. O modelo é comercializado por valores a partir de R$ 555.

Assim como a maioria dos fones listados, o produto também funciona via wireless de 2,4 GHz. A tecnologia possibilita a conexão com PS4 e PS5, além de ser compatível com PCs. O tempo de duração da bateria, um dos destaques do acessório, é de 17 horas. O headset é classificado em 4,6 estrelas na Amazon. Em feedbacks, os consumidores comentam sobre o conforto conferido mesmo sob longas horas de uso, mas destacam que a qualidade do som pode não contemplar usuários mais exigentes.

Prós : durabilidade da bateria de 17 horas

: durabilidade da bateria de 17 horas Contras: sem indicador do nível de bateria

4 de 8 HyperX Cloud Stinger Core é indicado para PS4 e PS5 — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Cloud Stinger Core é indicado para PS4 e PS5 — Foto: Divulgação/HyperX

4. Corsair Void RGB Elite - a partir de R$ 670

O Void RGB Elite, da Corsair, apresenta uma ficha técnica elaborada, a começar pela tecnologia de som surround 7.1, que opera em conjunto com o driver de 50 mm. As saídas de áudio contam com ajuste personalizado, capazes de conferir um amplo intervalo de frequência de 20Hz a 30.000Hz. Tudo isso é conectado via wireless de 2,4 GHz, que permite distância de até 12 metros do aparelho. A bateria dura cerca de 16 horas e o produto é visto por cerca de R$ 670.

Já em termos de estrutura, o headset tem microfibra respirável e viscoelástico revestido de pelúcia. Com 4,5 estrelas na Amazon, o produto reúne classificações positivas sobre a duração da bateria e sobre a qualidade do áudio. No entanto, alguns destacam que a estrutura pode ficar desajustada em casos específicos que envolvem movimento.

Prós : tecnologia de som 7.1 e drivers de 50 mm

: tecnologia de som 7.1 e drivers de 50 mm Contras: estrutura pode deixar a desejar em termos de ajuste

5 de 8 Corsair Void RGB Elite apresenta som surround 7.1 — Foto: Divulgação/Corsair Corsair Void RGB Elite apresenta som surround 7.1 — Foto: Divulgação/Corsair

5. Logitech G533 - a partir de R$ 907

Outra opção da Logitech é o G533, headset com som surround 7.1 e promessa de desempenho de áudio avançado. Esta característica tende a oferecer áudio posicional por meio de pontos sonoros espalhados pelo fone – o que pode ajudar a garantir uma percepção mais assertiva dos movimentos do jogo. O headset conta com um tecido respirável no revestimento auricular, que também apresenta um suporte acolchoado para conferir conforto ao usuário. Além dos ajustes específicos para cada pessoa, o produto traz botões de controle de volume e funcionamento, bem como microfone flexível.

Em termos de alcance, o acessório wireless garante até 15 metros de distância do PC ou console conectado. A durabilidade da bateria é de aproximadamente 15 horas. O G533 pontua em 4,5 estrelas na Amazon. Os comentários, em geral, relatam qualidade sonora e conforto, mas evidenciam possível fragilidade do headset. Este modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 907.

Prós : som com tecnologia surround 7.1 e alcance de 15 metros

: som com tecnologia surround 7.1 e alcance de 15 metros Contras: perde a função de áudio 7.1 no console

6 de 8 Logitech G533 é um modelo com conexão sem fio — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G533 é um modelo com conexão sem fio — Foto: Divulgação/Logitech

O Razer Thresher Ultimate para Xbox deve contemplar o público que preza por uma ficha técnica elaborada, sobretudo aqueles que desejam pagar a mais pelas configurações robustas. Pensado para criar experiências imersivas durante a jogatina, o produto investe na tecnologia de áudio posicional Surround Dolby 7.1, que tende a proporcionar realismo e precisão sonora dos movimentos da tela. O modelo é visto por valores a partir de R$ 1.417.

O funcionamento sem fio permite um alcance de até 12 metros de distância do aparelho conectado e deve conferir autonomia de até 16 horas. No que diz respeito ao som, o headset disponibiliza drivers de 50 mm e impedância de 32 ohms a 1kHz. Já a composição conta com estrutura auricular almofadada e revestida em couro – para o isolamento acústico – e microfone retrátil. Avaliado em 4,2 estrelas na Amazon, o acessório conta com classificações positivas quanto ao acabamento e à qualidade sonora. Entretanto, consumidores alertam que, para o uso em outros dispositivos, como no PC, é preciso ter um adaptador que capte o sinal wireless emitido pelo equipamento.

Prós : áudio posicional para acompanhar os movimentos do jogo

: áudio posicional para acompanhar os movimentos do jogo Contras: precisa de um adaptador específico para usar no PC

7 de 8 Razer Thresher Ultimate é indicado para consoles Xbox — Foto: Divulgação/Razer Razer Thresher Ultimate é indicado para consoles Xbox — Foto: Divulgação/Razer

7. Astro Gaming A50 + Base Station Gen 4 - a partir de R$ 1.799

O Astro Gaming A50 traz como diferencial a base station. Assim, ele deve se destacar entre aqueles que procuram um produto completo para compor o setup. A base station promete uma comunicação de voz clara e de baixa latência, combinada com um pareamento simplificado e carregamento dos fones de ouvido. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.799 para adquirir o combo.

Entre as tecnologias oferecidas pelo A50, estão o Dolby Atmos e Dolby Audio, que podem ajudar a entregar um áudio imersivo com aspecto 3D. Compatível com Xbox One, PS4, PS5, Windows e Mac, o headset é indicado tanto para jogos quanto para outras atividades, como ouvir músicas. A fabricante não indica detalhes da composição, mas afirma que a autonomia da bateria confere até 15 horas de uso. As avaliações do produto somam 4,5 estrelas, com comentários evidenciando a qualidade do áudio e o acabamento, que ajuda a proporcionar conforto mesmo com várias horas de uso.

Prós : compatibilidade com diversos aparelhos, entre PCs e consoles

: compatibilidade com diversos aparelhos, entre PCs e consoles Contras: preço elevado

8 de 8 Astro A50 conta com Dolby Atmos e Dolby Audio — Foto: Divulgação/Astro Astro A50 conta com Dolby Atmos e Dolby Audio — Foto: Divulgação/Astro

Com informações de PlayStation, Razer, Logitech (1/2), Corsair, HyperX e Astro

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022