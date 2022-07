Impressora HP: seis modelos multifuncionais para auxiliar no trabalho

Já a Laser MFP 135w permite imprimir até 10 mil páginas mensais e pode ser adquirida por valores que partem de R$ 1.799. Outra opção é a Laserjet Pro MFP M428FDW, que promete imprimir cerca de 80 mil páginas por mês na velocidade de 38 ppm e é vista por cerca de R$ 3.799. Veja a seguir seis modelos de impressoras HP disponíveis no Brasil em 2022.

1 de 7 Impressora HP: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 842 e R$ 3.799 — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Impressora HP: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 842 e R$ 3.799 — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Qual impressora comprar? Comente no Fórum do TechTudo

1. Ink Tank 416 – a partir de R$ 842

A Ink Tank 416 é uma opção de modelo multifuncional da HP. O equipamento conta com impressão a jato de tinta, é capaz de imprimir até oito mil páginas coloridas na velocidade de 5 ppm e 6 mil na cor preta a 8 ppm. O aparelho é capaz de digitalizar imagens a 1200 DPI e comporta até 60 folhas nos tamanhos A4, B5, A6 e Envelope DL. O produto é vendido por preços a partir de R$ 842.

A conexão da impressora é feita via USB 2.0 ou por Wi-Fi, o que permite gerenciar as tarefas pelo app de celular HP Smart. O modelo é compatível com os sistemas operacionais Windows, a partir do 8.1 e Mac. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 e os compradores elogiam o design e a fácil instalação. No entanto, alguns criticam a fragilidade das peças e o tempo de impressão.

Prós: custo-benefício para uma impressora de uso caseiro

custo-benefício para uma impressora de uso caseiro Contras: alguns usuários relatam fragilidade nas peças

2 de 7 HP Ink Tank 416 pode imprimir, digitalizar e copiar por meio de Wi-Fi ou aplicativo HP Smart — Foto: Divulgação/HP HP Ink Tank 416 pode imprimir, digitalizar e copiar por meio de Wi-Fi ou aplicativo HP Smart — Foto: Divulgação/HP

2. Smart Tank 514 – a partir de R$ 1.049

A Smart Tank 514 é outro modelo da HP voltado para tarefas do dia a dia. Assim como o item anterior, este também promete imprimir até 8 mil páginas coloridas por tanque de tinta na velocidade de 5 ppm, mas, se diferencia nas cópias em preto, que podem chegar até 12 mil a 11 ppm. Ele é vendido por valores que partem de R$ 1.049.

O aparelho é produzido na cor branco e vermelho, é compatível com os tamanhos de papel A4, B5, A6 e Envelope DL. A impressora está avaliada com 4,5 de 5 estrelas e os usuários destacam a qualidade da impressão, digitalização e a fácil instalação. Porém, alguns relatam que o equipamento parou de funcionar com pouco tempo de uso.

Prós: consegue imprimir o dobro de páginas por tanque de tinta quando comparada a Ink Tank 416

consegue imprimir o dobro de páginas por tanque de tinta quando comparada a Ink Tank 416 Contras: compradores relatam problemas de funcionamento com pouco tempo de uso

3 de 7 A Smart Tank 514 visa imprimir cerca de 12 mil páginas na cor preta por tanque de tinta — Foto: Divulgação/HP A Smart Tank 514 visa imprimir cerca de 12 mil páginas na cor preta por tanque de tinta — Foto: Divulgação/HP

3. Smart Tank 517 – a partir de R$ 1.099

A Smart Tank 517 é mais uma escolha oferecida pela HP. Assim como o modelo anterior, esta multifuncional também permite imprimir por tanque de tinta, aproximadamente oito mil páginas coloridas a 5 ppm e 12 mil coloridas a 11 ppm. Segundo a fabricante, o equipamento comporta até 100 páginas e pode chegar a um ciclo mensal de 1.000 páginas. Ele é visto por cifras que partem de R$ 1.099.

O aparelho possui conexão via USB, mas também pode ser configurada pelo Wi-Fi e gerenciada pelo celular por meio do aplicativo da HP. O equipamento consta com avaliações de 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam a economia de tinta oferecida pelo produto, mas criticam a dificuldade em configurar a conexão Wi-Fi.

Prós: economia oferecida pela tecnologia de jato de tinta

economia oferecida pela tecnologia de jato de tinta Contras: poucas diferenças em relação ao modelo Smart Tank 514

4 de 7 HP Smart Tank 517 permite ciclo mensal de 1.000 páginas — Foto: Divulgação/HP HP Smart Tank 517 permite ciclo mensal de 1.000 páginas — Foto: Divulgação/HP

4. Laser MFP 135w – a partir de R$ 1.799

A Laser MFP 135w é uma alternativa de multifuncional da HP voltada para escritórios. De acordo com a fabricante, o modelo promete atender a demanda de 10.000 páginas mensais. A impressão é feita por meio do cartucho toner laser HP 105A, no entanto, o equipamento é capaz de imprimir apenas na cor preta. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.799.

O item está avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e, segundo os compradores, a impressora consegue imprimir com qualidade. Alguns casos relatam que o cartucho não é capaz de dar conta das 10.000 páginas prometidas no anúncio.

Prós: equipamento visa atender altas demandas

equipamento visa atender altas demandas Contras: não imprime colorido

5 de 7 HP Laser MFP 135w imprime somente na cor preta — Foto: Divulgação/HP HP Laser MFP 135w imprime somente na cor preta — Foto: Divulgação/HP

5. OfficeJet Pro 9020 – a partir de R$ 1.998

A OfficeJet Pro 9020 é outro modelo da HP voltado para o uso em escritórios. Segundo as especificações da fabricante, o produto é capaz de imprimir cerca de 2 mil páginas mensais, o que inclui imagens nos formatos JPEG, PNG, TIFF, DPOF 1.1 e Edif. 2.3. Além disso, o equipamento também possui outras funções esperadas de uma multifuncional, como copiar e digitalizar. O produto é comercializado por cifras a partir de R$ 1.998.

A conexão pode ser feita tanto a cabo, via USB ou Wi-Fi, com possibilidade de gerenciamento por meio do aplicativo de celular MobilePrint. O modelo é avaliado com 4,1 de 5 estrelas e os compradores ressaltam a qualidade do aparelho, mas alguns casos relatam que a impressora não suporta imagens de 11 cm x 17 cm.

Prós: modelo robusto que promete suporte a diversos formatos de imagens

modelo robusto que promete suporte a diversos formatos de imagens Contras: 2 mil páginas mensais pode ser pouco para a demanda de algumas empresas

6 de 7 A OfficeJet Pro 9020 suporta os formatos de imagens JPEG, PNG, TIFF, DPOF 1.1 e Edif. 2.3 — Foto: Divulgação/HP A OfficeJet Pro 9020 suporta os formatos de imagens JPEG, PNG, TIFF, DPOF 1.1 e Edif. 2.3 — Foto: Divulgação/HP

6. Laserjet Pro MFP M428FDW – a partir de R$ 3.899

A Laserjet Pro MFP M428FDW é a multifuncional da HP mais cara desta lista. De acordo com as especificações da marca, este modelo é voltado tanto para o lar quanto para escritórios, visa atender a demanda de até 80 mil páginas mensais, possui velocidade de impressão de 38 ppm, mas assim como o item anterior, só é capaz de imprimir na cor preta. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 3.889 para comprar o produto.

A impressora pode ser conectada via USB, cabo de rede ou Wi-Fi e possui tela sensível ao toque de 2,7 polegadas. O produto é avaliado com 4,5 de 5 na Amazon e muitos compradores destacam a velocidade da impressão, a qualidade e a praticidade de uso. Porém, alguns apontam incompatibilidade com a função de digitalização.

Prós: modelo promete atender demanda de até 80 mil páginas mensais

modelo promete atender demanda de até 80 mil páginas mensais Contras: voltada apenas para impressões na cor preta

7 de 7 HP LaserJet MFP M428FDW promete atender demanda de até 80 mil páginas mensais — Foto: Divulgação/HP HP LaserJet MFP M428FDW promete atender demanda de até 80 mil páginas mensais — Foto: Divulgação/HP

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022