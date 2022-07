Jungler no LOL: veja 5 campeões fáceis de jogar e ideais para iniciantes

O jungler, também conhecido como caçador, é um jogador que pode ditar o rumo do jogo no League of Legends (LOL) . Ele é o responsável por auxiliar as outras rotas através de ganks, realizar objetivos, como o Barão e o Dragão, além de auxiliar na visão da selva e garantir recursos para o time. Quando o jungler é eficiente no seu papel, o resultado da partida pode ser definido logo no início. Pensando nisso, o TechTudo separou cinco personagens para aprender a jogar na função de caçador no MOBA da Riot Games .

1 de 6 Quando o jogador domina as mecânicas de um personagem jungler, ele pode decidir uma partida já no início — Foto: Divulgação/Riot Games Quando o jogador domina as mecânicas de um personagem jungler, ele pode decidir uma partida já no início — Foto: Divulgação/Riot Games

👉LOL não sai de 1 de fps, o que fazer? Veja no Fórum TechTudo

Assim como ocorre nas outras rotas, o jungler também conta com personagens fáceis de utilizar. No entanto, jogar na selva pode ser uma tarefa difícil para novatos. Quem escolhe jogar como um caçador, além de aprender a dominar o seu herói, também precisa entender, por exemplo, em qual campo começar, qual lane ajudar primeiro e o melhor momento para invadir a selva inimiga ou abater objetivos. Portanto, se você quer se especializar nessa posição, utilize primeiro campeões simples para depois aprimorar seu conhecimento da jungle.

A selva é uma das funções que mais exige conhecimento e prática para ser totalmente dominada. No entanto, personagens mais simples, como Master Yi e Warwick, deixam a experiência menos frustrante no início. Quando se sentir seguro na posição, você pode tentar jogar com campeões um pouco mais complexos. Veja, a seguir, cinco opções fáceis para aprender a jogar na jungle:

1. Warwick

2 de 6 Warwick é um impiedoso caçador de Zaun — Foto: Divulgação/Riot Games Warwick é um impiedoso caçador de Zaun — Foto: Divulgação/Riot Games

Warwick, a Ira Desimpedida de Zaun, é uma ótima escolha para quem está começando na jungle. Ele consegue limpar as tropas da selva facilmente com o Q, é capaz de carregar o time caso fique forte logo no início e suas habilidades, combinadas com os itens da build, garantem muita durabilidade e sustento nas lutas.

O campeão consegue causar dano e se curar (Q), caçar inimigos com vida baixa, recebendo Velocidade de Movimento e de Ataque (W), reduzir o dano recebido e aplicar fear nos adversários próximos (E). Por último, Warwick consegue saltar em direção a um campeão inimigo para deixá-lo paralisado e causar dano (R).

2. Master Yi

3 de 6 Master Yi é uma escolha popular entre os jogadores novatos de League of Legends (LoL) — Foto: Divulgação/Riot Games Master Yi é uma escolha popular entre os jogadores novatos de League of Legends (LoL) — Foto: Divulgação/Riot Games

Master Yi é um campeão que costuma dar muito trabalho nos elos mais baixos. Por ter um kit de habilidades fácil de entender e pôr em prática, ele é uma escolha recorrente entre os jogadores novatos. Além disso, caso fique forte no início do jogo, o Espadachim Wuju é capaz de carregar os companheiros facilmente.

Com o Q, o campeão fica inalvejável e causa dano a vários inimigos. O W restaura vida e reduz o dano recebido por um curto período, enquanto o E concede Dano Verdadeiro adicional em ataques básicos. Por fim, sua ultimate (R) lhe concede Velocidade de Movimento e de Ataque, além de o tornar imune a efeitos de lentidão. Enquanto a habilidade estiver ativa, abates e assistências prolongam sua duração.

3. Amumu

4 de 6 Amumu, a Múmia Triste, é uma escolha interessante para jogadores novos no League — Foto: Divulgação/Riot Games Amumu, a Múmia Triste, é uma escolha interessante para jogadores novos no League — Foto: Divulgação/Riot Games

A Múmia Triste é outro personagem fácil de entender. Suas habilidades causam dano em área, o que as torna útil nas lutas em equipe e para limpar a selva sem complicações. O campeão também é capaz de aguentar grandes quantidades de dano, além de aplicar controle de grupo nos adversários.

As habilidades de Amumu não são complexas: o Q lança uma bandagem que, ao atingir um inimigo, causa dano e atordoa, além de levar a Múmia Triste até o seu adversário. O W faz com que os oponentes próximos percam um percentual de suas Vidas Máximas a cada segundo, enquanto o E atinge o inimido e reduz o Dano Físico que o campeão receberia. Sua ultimate (R) causa dano e atordoa múltiplos adversários.

4. Rammus

5 de 6 Rammus, o Tatu Blindado, é uma boa escolha para quem quer aprender a jogar na selva com um campeão tanque — Foto: Divulgação/Riot Games Rammus, o Tatu Blindado, é uma boa escolha para quem quer aprender a jogar na selva com um campeão tanque — Foto: Divulgação/Riot Games

Apesar de não conseguir limpar a selva tão fácil no início, Rammus é uma escolha sólida. Ele se torna ainda mais poderoso contra times com muitos personagens AD, porque seu kit escala melhor com Armadura. Além disso, é simples gankar com o Tatu Blindado, uma vez que a velocidade elevada e sua ultimate podem surpreender os adversários.

Com o Q, Rammus assume a postura de uma bola e acelera em direção aos inimigos, causando dano e lentidão com o impacto. O W aumenta a Armadura e Resistência Mágica, além de amplificar o dano de sua passiva e refletir o impacto de ataques básicos. Já o E provoca oponentes e monstros, forçando-os a atacar o Tatu Blindado, que também recebe Velocidade de Ataque extra durante um período. Por fim, o campeão salta e se joga em uma área com sua ultimate, causando Dano Mágico e lentidão. Se Bola de Poder (Q) estiver ativo durante o R, os inimigos no centro são arremessados ao ar.

5. Nunu e Willump

6 de 6 Nunu e Willump trabalham em equipe no League of Legends (LoL) — Foto: Divulgação/Riot Games Nunu e Willump trabalham em equipe no League of Legends (LoL) — Foto: Divulgação/Riot Games

Protagonistas do ainda não lançado Song of Nunu: A League of Legends Story, Nunu e Willump trabalham em equipe no LOL. Nunu funciona como um campeão focado em oferecer suporte ao time, uma vez que consegue ficar vivo por um bom tempo, além de se curar e causar lentidão aos adversários.

Graças ao Q, o campeão consegue limpar a selva com facilidade enquanto causa dano e se cura. Ao ativar o W, ele ganha Velocidade de Movimento e causa dano aos oponentes, os arremessando ao ar. Com o E, Nunu lança bolas de neve para aplicar dano e, no fim da habilidade, enraizar adversários e monstros atingidos pelo ataque. Por último, a ultimate do personagem começa uma nevasca ao seu redor, causando lentidão e dano massivo aos inimigos.