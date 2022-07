Kindle: conheça 8 funções para ler melhor à noite

O Kindle possui uma variedade de recursos que ajudam o usuário ler melhor durante a noite. Além da iluminação da tela – um diferencial do produto da Amazon ao compará-lo com os livros tradicionais –, há também outras tecnologias que permitem que a leitura continue agradável em ambientes de baixa luminosidade. Ajustar o brilho, aumentar a fonte e utilizar o modo escuro, por exemplo, são algumas das funções que otimizam o uso do e-reader. Confira a lista com oito recursos para facilitar a leitura de ebooks.

Vale lembrar que o e-reader da Amazon está disponível em três modelos: Kindle tradicional, Kindle Paperwhite e Kindle Oasis. A versão mais básica pode ser encontrada no site da Amazon a partir de R$ 427.

1 de 8 Kindle Paperwhite (2019) — Foto: Bruno Gall De Blasi/TechTudo Kindle Paperwhite (2019) — Foto: Bruno Gall De Blasi/TechTudo

1. Brilho automático

2 de 8 O Kindle exiba a capa do livro que você está lendo no descanso de tela do dispositivo — Foto: TechTudo O Kindle exiba a capa do livro que você está lendo no descanso de tela do dispositivo — Foto: TechTudo

O brilho automático permite que a luz frontal adaptável do Kindle altere o brilho com base na luz ambiente. Disponível nos modelos Kindle Paperwhite e KIndle Oasis (2019), basta selecionar a opção “Brilho Automático” no menu de “Configurações Rápidas” para ativar o recurso.

Outra opção seria adaptar manualmente o brilho ao seu interesse. Neste caso, o usuário deve deslizar de cima para baixo na tela para revelar o menu “Configurações Rápidas”. Em seguida, use o controle deslizante em “Brilho” para definir o brilho para se adequar ao seu ambiente.

A depender de qual versão do Kindle, existe uma determinada quantidade de luzes LED atrás da tela frontal. No modelo básico, por exemplo, há quatro LEDs. Enquanto na versão no Kindle Oasis, o usuário vai encontrar 25 LEDs com densidade de 300 ppi.

2. Luz Noturna

3 de 8 Kindle de 10ª geração oferta 8 GB de armazenamento — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Kindle de 10ª geração oferta 8 GB de armazenamento — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

Outro recursos disponível para o e-reader é a opção de Luz Noturna para ler no escuro. Essa função é relevante porque a luz diminui gradualmente o brilho da tela ao longo do tempo à medida que seus olhos se ajustam à escuridão, para que você esteja sempre confortável e não canse os olhos.

Acesse este recurso é bastante simples: primeiro o usuário de ir à página principal de configurações. Depois toque em “Todas as configurações”, seguindo por “Opções do dispositivo”, “Configurações de exibição” e, finalmente, “Luz Noturna”. Pronto! Em seguida, o recurso já estará ativo.

3. Luz quente

4 de 8 E-reader da Amazon é popular no mercado brasileiros — Foto: Reprodução/Amazon E-reader da Amazon é popular no mercado brasileiros — Foto: Reprodução/Amazon

Apenas disponível em modelos mais recentes, como o Kindle Paperwhite 11ª geração, de 2021, ou no Kindle Oasis 3, lançado em 2019, a Luz Quente altera o calor da luz emitida pela tela. Para ativar o recurso, o usuário deve deslizar de cima para baixo para acessar o menu de “Configurações Rápidas”. Logo depois, basta usar o controle deslizante em “Calor” para fazer os ajustes.

4. Modo Escuro

5 de 8 Kindle Paperwhite traz praticidade ao usuário — Foto: Divulgação/Amazon Kindle Paperwhite traz praticidade ao usuário — Foto: Divulgação/Amazon

A leitura por longos períodos, especialmente em ambientes com pouca luz, faz o leitor considerar que mudar para o modo escuro é mais reconfortante para seus olhos. Esse recurso oferece texto mais claro em um fundo mais escuro, como muitos smartphones e tablets disponibilizam hoje em dia.

O Modo Escuro é um recurso disponível apenas no Kindle Paperwhite 10ª Geração (2018) ou mais recente, bem como nos modelos Oasis 2 e 3. O processo para deixá-lo ativo é simples. Tudo o que você precisa fazer é deslizar de cima para baixo na tela para acessar o menu de “Configurações Rápidas” e tocar no botão “Modo Escuro” que fica próximo ao canto superior direito da tela.

5. Ajuste do tamanho da tela do Kindle

Outra maneira de melhorar a experiência da leitura é aumentar o tamanho da fonte na tela e personalizar seu Kindle. O processo é simples: entre em “Todas as configurações”, depois em “Opções do dispositivo”, seguido de “Configurações de exibição” e “Tamanho da tela”. Ali é possível mudar do formato padrão para o grande, que tende a ser mais confortável para os olhos.

Existe ainda também a opção de alterar o tamanho da tela para aumentar o texto e as imagens nas principais áreas do seu Kindle. As telas e imagens do menu ficam mais proeminentes e fáceis de navegar se você estiver lendo à noite.

6. Audiobooks

6 de 8 Apps disponibilizam acervo de audiobooks para quem quer ler em qualquer lugar — Foto: Reprodução/Graziela Silva Apps disponibilizam acervo de audiobooks para quem quer ler em qualquer lugar — Foto: Reprodução/Graziela Silva

À noite, quando o sono bater, o usuário pode continuar a leitura em forma de áudio. Algumas plataformas inclusive disponibilizam obras de diferentes categorias, como romance, ficção e contos de fadas, para download grátis.

Além disso, os livros em formato áudio podem ser consumidos em qualquer lugar e até mesmo enquanto o usuário realiza outras tarefas noturnas como, por exemplo, tomar banho ou preparar o jantar. O recurso também facilita a acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

7. Resistência à água

7 de 8 O aparelho pode ficar submerso por uma hora. — Foto: Divulgação/Amazon O aparelho pode ficar submerso por uma hora. — Foto: Divulgação/Amazon

Muitas vezes a leitura ao anoitecer acontece em ambientes nos quais o usuário tem contato com a água. Para tanto, a Amazon disponibiliza a certificação de resistência IPX8 nos modelos Paperwhite e Oasis. Segundo a fabricante, a proteção garante resistência à imersão acidental em até 2 metros de água doce por até 60 minutos e 0,25 metro por até 3 minutos na água do mar.

8. Modo Descanso

8 de 8 Kindle 10ª Geração pode levar até 4 semanas para ficar sem bateria — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Kindle 10ª Geração pode levar até 4 semanas para ficar sem bateria — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

O Kindle é feito intuitivamente para não desligar. Ou o e-reader da Amazon está ligado o tempo todo, ou está em Modo de Descanso. Assim, o usuário tem sempre a facilidade de, assim que pegar o dispositivo, já iniciar a leitura do livro favorito, sem ter que se preocupar de ligar o aparelho em ambientes de baixa luminosidade.

Esse recurso também é importante porque gasta menos bateria do dispositivo. O aparelho entra automaticamente no modo de descanso após alguns minutos de inatividade e um protetor de tela vai aparecer. Caso o leitor prefira ativar esse recurso após terminar de usar o e-reader, basta tocar no botão de ligar.