Kit gamer: 5 opções de conjuntos para montar o primeiro setup

Kit gamer pode ser interessante para jogadores iniciantes que querem montar um setup. Os modelos a seguir trazem periféricos como teclado, mouse, headset e mouse pad em um mesmo combo para melhorar a experiência com a jogatina sem gastar muito. O produto mais barato da lista é o kit da Fortrek, que conta com teclado no padrão ABNT2 e iluminação RGB por preços a partir de R$ 124 .

Já o conjunto da Dust apresenta teclado, mouse pad, headset e um mouse por valores que partem de R$ 199. Outra opção é o Gorila Gamer 1, que traz iluminação em LED que combina com todo o kit por cerca de R$ 719. Veja abaixo cinco kits gamer para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Kit gamer: lista reúne 5 modelos por preços que variam entre R$ 124 e R$ 719 — Foto: Unsplash/Axville Kit gamer: lista reúne 5 modelos por preços que variam entre R$ 124 e R$ 719 — Foto: Unsplash/Axville

1. Fortrek Teclado e Mouse – a partir de R$ 124

O teclado e mouse da Fortrek apresentam compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e Mac, e podem ser conectados pela porta USB no cabo. O teclado apresenta padrão ABNT2, isto é, conta com o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. Ele traz ainda iluminação RGB e teclado numérico lateralizado para facilitar a digitação de algarismos. O combo é vendido por valores a partir de R$ 124.

Já o mouse oferta um botão central para administração do DPI, que pode chegar à taxa de 6.400, enquanto a lateral do corpo promete botões configuráveis para atalhos. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício e o design atraente, mas criticam a fragilidade do material.

Prós: sistema de retroiluminação personalizável

sistema de retroiluminação personalizável Contras: relatos de os botões do teclado apresentarem ghosting

2 de 6 Fortrek Teclado e Mouse apresentam ambos iluminação em LED — Foto: Divulgação/Fortrek Fortrek Teclado e Mouse apresentam ambos iluminação em LED — Foto: Divulgação/Fortrek

2. Evolut Kit EG50 – a partir de R$ 129

O kit EG50, da Evolut, disponibiliza mouse, teclado, headset, e mouse pad. O mouse oferta iluminação RGB e conta com um botão no centro do corpo para configurar a sensibilidade do cursor, que pode chegar até 2.400 DPI, enquanto o design do produto conta com ergonomia dedicada para proporcionar conforto durante o uso. O teclado fornece padrão ABNT2 de letras, retroiluminação RGB, e teclado numérico lateralizado. Esta opção é vendida por valores que partem de R$ 129.

Já o headset garante duas conchas amortecidas por material sintético, um arco acolchoado para aumentar o conforto durante a experiência de uso, e um microfone reto que se prolonga de uma das conchas. O mouse pad foi confeccionado em espuma e apresenta dimensões de 25 x 21 cm. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam o design e a boa performance do teclado.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: frágil

3 de 6 Evolut Kit EG50 oferece teclado com padrão ABNT2 de letras — Foto: Divulgação/Evolut Evolut Kit EG50 oferece teclado com padrão ABNT2 de letras — Foto: Divulgação/Evolut

3. Dust Kit Gamer – a partir de R$ 199

O conjunto da Dust acompanha teclado, mouse pad, headset e um mouse. O teclado fornece iluminação LED na cor vermelha que auxilia na visualização das teclas, padrão ABNT2 de letras, uma série de teclas de atalho na parte superior que ajudam na configuração multimídia e teclas numéricas lateralizadas para uma digitação de algarismos mais simplificada. Quanto ao mouse pad, o tecido foi desenvolvido com uma base antiderrapante e contém uma estampa de dinossauro. Já o mouse, o corpo oferta um botão central para configurar o DPI de até 1.600 e design estampado em várias cores disponíveis. O kit é vendido por cifras que partem de R$ 199.

Já o headset conta com tecido sintético para acolchoar a parte interior das conchas e um microfone curto que se ramifica das conchas, além de um sistema interno com drivers de 50 mm para graves e frequência de resposta de até 20 mil Hz. A fabricante garante compatibilidade dos produtos com Windows e Mac. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o bom acabamento dos produtos. No entanto, criticam o volume baixo do headset.

Prós: compatibilidade com Windows e Mac

compatibilidade com Windows e Mac Contras: relatos de volume baixo do headset

4 de 6 Todos os itens do Dust Kit Gamer contam com iluminação RGB personalizável — Foto: Divulgação/Dust Todos os itens do Dust Kit Gamer contam com iluminação RGB personalizável — Foto: Divulgação/Dust

O kit Lunar White, da Redragon, oferece mouse, teclado, e um headset com design branco. Todos os itens apresentam sistema de iluminação RGB. O mouse apresenta cinco botões configuráveis, ideais para o jogador decidir quais funções agregar em cada um dos atalhos, além de conter sensibilidade de até 12.400 DPI. O headset promete conchas bastante confortáveis revestidas com tecido sintético, apresenta um microfone reto que se ramifica de uma das conchas, drivers dedicados de 40 mm, e uma resposta de frequência de até 20 mil Hz. O produto é comercializado por preços a partir de R$ 639.

O teclado disponibiliza design mais compacto em virtude da ausência de teclas numéricas lateralizadas, mas dispõe de padrão ABNT2 e botões de atalho na parte superior para configuração multimídia. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom acabamento dos produtos.

Prós: todos os itens apresentam iluminação RGB

todos os itens apresentam iluminação RGB Contras: teclado não contém teclas numérico lateralizado

5 de 6 O Redragon Kit Lunar White apresenta teclado bastante compacto — Foto: Divulgação/Redragon O Redragon Kit Lunar White apresenta teclado bastante compacto — Foto: Divulgação/Redragon

5. Gorila Gamer 1 – a partir de R$ 719

O kit gamer da Gorila disponibiliza teclado, mouse e headset. O teclado oferta design robusto e moderno, o qual se estende até a parte inferior e serve como apoio ergonômico para os pulsos, enquanto as teclas disponibilizam padrão ABNT2, atalhos para configuração multimídia em aplicativos, botões numéricos lateralizados e uma iluminação LED que combina com todo o kit. O headset foi confeccionado na cor preta e com acabamentos em amarelo, possui material denso no estofamento de cada concha, apresenta um microfone reto e hardware com drivers de 40 mm e uma resposta de frequência até 20 mil Hz.

O mouse oferta dois botões centrais no corpo, sendo um para configurar o DPI de até 6.400 e o outro para a iluminação RGB, enquanto a lateral oferece teclas personalizáveis de atalho. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 719 para adquirir o produto.

Prós: características que podem agradar muitos consumidores

características que podem agradar muitos consumidores Contras: não apresenta compatibilidade com os sistemas Mac

6 de 6 Os produtos do Gorila Gamer 1 contam com um padrão comum de iluminação LED em um tom médio de amarelo — Foto: Reprodução/Amazon Os produtos do Gorila Gamer 1 contam com um padrão comum de iluminação LED em um tom médio de amarelo — Foto: Reprodução/Amazon

