Kiwify é confiável? Veja como funciona plataforma para vender cursos online

A Kiwify é uma plataforma especializada na venda de produtos digitais, como cursos online, ebooks, mentorias e webinars. Com hospedagem gratuita, o serviço engloba desde o cadastro do conteúdo na plataforma até o processamento do pagamento e a entrega do material, cobrando uma taxa de 8,99% + R$2,49 por venda realizada. O cadastro no site é feito de forma simples e ainda permite designar coprodutores e afiliados comissionados para divulgar e promover conteúdos. Para ajudar os interessados em vender infoprodutos, o TechTudo explica, nas linhas a seguir, como funciona a Kiwify, se a plataforma é segura e como ganhar dinheiro usando a ferramenta.

O que é e como funciona a Kiwify?

A Kiwify é uma plataforma para venda de infoprodutos como cursos online, ebooks, mentorias e webinars que está disponível na versão web e em aplicativo para Android e iPhone (iOS). Responsável pelo cadastro dos itens, processamento de pagamento e entrega do conteúdo digital vendido, o serviço não cobra taxa de adesão ou mensalidade. O uso da área de membros (espaço onde o usuário gerencia os cursos e os alunos nele matriculados) é gratuito, incluindo o upload e exibição de vídeos.

Se houver venda de algum infoproduto, porém, será cobrada uma taxa de 8,99% mais R$ 2,49 por venda. Não há limite de saque, mas é cobrada uma taxa de R$ 3,67 para aqueles que não são clientes do Bradesco. O resgate do dinheiro depende do do método de pagamento realizado pelo cliente: transferências via Pix são imediatas; boletos são liberados em um dia mais um dia útil após a confirmação da compra; pelo cartão de crédito, o prazo é de 15 dias corridos mais um dia útil.

Como ganhar dinheiro na Kiwify?

Há três formas de ganhar dinheiro na Kiwify: sendo produtor, coprodutor ou afiliado. Produtores são pessoas ou empresas que desenvolvem e comercializam o infoproduto. O coprodutor, como o próprio nome indica, é um parceiro que auxilia o produtor na criação ou divulgação do produto. É possível convidar um coprodutor e definir a porcentagem que ele irá receber, bem como a duração do contrato dentro da própria plataforma.

Já o afiliado é aquele que possui a função de promover os produtos de outras pessoas. Para isso, ele divulga o conteúdo por um link único e específico, que o identifica como responsável pela venda. Para adicionar um afiliado na Kiwify, basta acessar a guia "Afiliados" e escolher "Habilitar programas de afiliados". A comissão recebida por esse parceiro é percentual e aplicada depois da taxa de utilização do serviço ser descontada.

Vale ressaltar que a plataforma possibilita que o produtor defina uma comissão personalizada para um afiliado pelo menu "Meus Afiliados". Basta procurar o afiliado, clicar sobre a comissão e informar a porcentagem desejada. É possível fazer uma simulação de gastos na tela de configuração do programa de afiliados.

Como fazer cadastro na Kiwify?

O cadastro na Kiwify é feito de forma totalmente online e gratuita. Para isso, é preciso atender alguns pré-requisitos, como possuir uma conta bancária — seja ela conta corrente ou poupança — e portar CPF ou CNPJ. Para se cadastrar, acesse a página inicial do site e vá em "Cadastrar agora", botão localizado na parte superior direita da página. Em seguida, informe o e-mail e senha que serão usados para fazer login. Após esse processo, o vendedor deve informar se irá receber como pessoa física ou jurídica e preencher um questionário, seguido de informações pessoais ou da empresa.

Como vender produtos na Kiwify?

Depois de fazer um cadastro na Kiwify, já é possível vender produtos no site. Para isso, basta acessar o menu lateral "Produtos" e clicar em "Criar produto", localizado no canto direito superior da tela. Em seguida, preencha os campos "Tipo de pagamento", "Entrega do conteúdo", "Nome do produto", "Página de vendas" e "Preço" de acordo com o produto vendido. Além disso, é obrigatório informar um site de vendas ou perfil do Instagram. Por cada venda realizada, a plataforma cobra, além de uma taxa de 8,99%, o valor de R$ 2,49. O valor mínimo para comercialização dos produtos é R$ 5.

Nesta etapa, também é preciso definir qual será a participação da Kiwify no processo de venda e entrega do infoproduto. O usuário pode escolher a opção "Área de membros da Kiwify", na qual a plataforma fica responsável por hospedar e entregar o conteúdo. Ao selecionar a opção "Área de membros externa", o site apenas processa o pagamento e envia o produto via webhooks para uma área de membros externa. Por fim, a opção "Quero apenas aceitar pagamentos" faz com que a Kiwify apenas processe o pagamento, sem entregar o conteúdo.

O produtor deverá ainda definir a modalidade de pagamento. É possível escolher pagamento único, que pode ser processado via Pix, boleto ou cartão de crédito, ou estipular uma assinatura recorrente para os produtos, criando um plano com preço e frequência para as cobranças.

Plataformas semelhantes

Existem outras plataformas para venda de infoprodutos semelhantes à Kiwify, como a Hotmart. Voltada principalmente para o mercado de educação a distância (EAD), ela permite comercializar ebooks, cursos online, apostilas de concurso, entre outras possibilidades. A Hotmart cobra uma taxa de 9,9% + R$ 1 para produtos acima de R$ 10, e 20% por transação para produtos com valores inferiores. Diferente da Kiwify, é possível ser afiliado dos produtos vendidos com base na popularidade nas redes sociais ("Autoridade") ou no investimento comum em propagandas ("Árbitros").

Há também a Eduzz, uma plataforma para vendas de produtos digitais que, entre seus recursos, conta com a emissão de um relatório de vendas e antecipação de lucros. O site também possui um serviço de indicação de afiliados, no qual cada vez que um afiliado faz uma venda, quem o indicou recebe uma comissão de 1% do lucro. A Eduzz é uma plataforma gratuita e cobra apenas uma taxa administrativa para transações em alguns serviços, como a antecipação de lucros. Neste caso, o valor é de 4,9% + R$ 1 por transação, no caso do produtor, e 8,9% + R$ 1, no caso do afiliado. Tanto a Hotmart quanto a Eduzz comercializam, além dos conteúdos digitais, produtos físicos.

Existe também a Udemy, um marketplace para publicação de cursos online. Ela funciona como um banco de professores que podem se cadastrar na plataforma e publicar aulas gratuitamente. O serviço exerce taxação de 3% sobre a venda realizada por divulgação do instrutor, e de 63% quando realizada sem a utilização do cupom do instrutor ou link de indicação do curso.

Kiwify é confiável?

No Reclame Aqui, a maioria das reclamações de consumidores dirigidas à Kiwify foram respondidas. Das 10.100 reivindicações feitas pelos usuários no canal de comunicação, 10.098 foram respondidas. Entre as principais queixas estão dificuldades para acessar o conteúdo e demora no estorno do valor pago. A nota da plataforma de vendas é de 7.2 no site de reclamação; o serviço é considerado “Bom”.

Segundo a opinião de usuários do Twitter, a Kiwify também é boa, porque cumpre com a proposta de facilitar a hospedagem e comercialização de produtos digitais. Os posts feitos no microblog também destacam como positivo o fato de haver muito retorno financeiro dentro da plataforma, e comentam sobre as placas (100 mil e 1 milhão) entregues aos vendedores como comemoração pelas vendas.

