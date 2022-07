Lista mostra celulares 5G da Xiaomi à venda no Brasil; saiba quais

A Xiaomi vende atualmente 12 celulares 5G no Brasil. São smartphones compatíveis com a nova rede de internet móvel, que promete velocidades até 50 vezes maiores do que no 4G. A empresa é pioneira nesta tecnologia, já que revelou o primeiro telefone 5G de seu catálogo ainda em 2018. Entre os modelos de destaque hoje em dia está o Redmi Note 10 , que desembarcou no Brasil em 2021 com preço sugerido de R$ 2.699 e atualmente pode ser encontrado por cerca de R$ 1.270 na web.