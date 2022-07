LOL Dodge Game: veja jogos disponíveis para melhorar no League of Legends

O LOL Dodge Game é um portal criado com o intuito de ajudar os jogadores de League of Legends . O site traz alguns minigames com simulações de situações específicas do MOBA da Riot Games para os interessados treinarem e evoluírem no fundamento que desejarem. Embora sejam somente simulações, os jogos podem ter um impacto interessante na gameplay em Summoner's Rift. A seguir, você confere quais são esses jogos e os fundamentos que eles ajudam a evoluir. Vale lembrar que o LOL Dodge Game foi desenvolvido por fãs e não é endossado pela Riot Games.

Veja as ferramentas disponível no LOL Dodge Game para melhorar no League of Legends

Skillshot

As skillshots são as habilidades do League of Legends que obrigam o jogador a mirar o alvo antes de ativá-la. Elas diferem das habilidades point 'n click, onde basta colocar o cursor em cima do alvo e ativar para que a habilidade vá na direção dele automaticamente. São exemplos clássicos de skillshots o Disparo Místico do Ezreal, a Ligação das Trevas da Morgana e o Casulo da Elise. Estar em dia com esse tipo de habilidade pode ser crucial nas partidas, principalmente quando se está jogando contra bons adversários.

Pensando nisso, o LOL Dodge Game criou o jogo "Skillshot". Nele, você controla um personagem que precisa usar suas habilidades para resistir o máximo que puder a um exército de inimigos. O jogo oferece uma skillshot (Q) para abater os inimigos, um avanço (E) e um flash (F). Quanto melhor for a mira e a reação, melhor sua pontuação no jogo. Por sinal, há rankings com os melhores scores de todos que já utilizaram deste recurso para treinar.

Pontuação e combos são mostrados na parte superior do game

Farming

O ato de farmar, que no LOL significa adquirir ouro ao abater minions nas rotas, possui grande importância no League of Legends. Trata-se da principal forma de obter recursos para deixar o campeão mais forte e resistente para as lutas durante o jogo. No entanto, para assegurar esse ouro, é necessário fazer o last hit, ou seja, executar o ataque final que irá abater o minion. Caso contrário, o ouro não será contabilizado.

O last hit é simples, mas pode ser um pouco complicado de aplicar no jogo, principalmente quando é necessário lidar com seus adversários. Com o jogo Farming no LOL Dodge Game, o jogador passa a prestar mais atenção no dano recebido pelos minions para que, assim, consiga acertar o last hit somente com o ataque básico. O jogo ainda mostra o ouro recebido e perdido durante o processo.

Farmar no LOL Dodge Game é bastante diferente, mas ajuda a ficar mais atento na vida dos minions e no quanto eles recebem de dano

Dodge

Dodge, ou "desviar", em português, é tão importante no League of Legends quanto acertar uma skillshot. Afinal, saber evitar habilidades como uma Ligação da Luz da Lux, uma Sentença do Thresh, ou um Lançar Âncora do Nautilus, pode garantir a sobrevivência e abrir janelas para contra-atacar os adversários. Para isso, além de conhecimento dos campeões do jogo, é necessário ter um boa reação e também certa prática em realizar movimentos precisos com o cursor de mouse.

Dodge coloca o jogador para desviar de uma série de habilidades em um pequeno espaço no mapa, ajudando na reação e em sua evolução ao movimentar o personagem com o cursor. O jogador pode selecionar as dificuldades no minigame ao optar por uma de duas versões distintas: V1 e V2, cada uma com um leque distinto de habilidades lançadas contra o personagem.

O Dodge V2 traz muitas referências a habilidades de campeões como Veigar, Nidalee e Xerath

Kiting

O ato de atacar e andar logo na sequência, causando dano e mantendo a distância ao mesmo tempo, é chamado de Kite no LOL. É muito comum ver esse tipo de movimentação no jogo, principalmente com os atiradores, que usam para realizar jogadas interessantes. O Kiting também exige que a habilidade com o mouse esteja em dia para que o jogador possa executar tanto o ataque como a movimentação de forma efetiva, sem qualquer tipo de miss click.

Uma simulação do Kiting também existe no LOL Dodge Game. O objetivo é ir andando e atacando o inimigo que te persegue, sempre mantendo a distância dele. Há dois modos: o kiting, que te coloca em uma arena limitada para sobreviver, e o inf.kiting, onde haverá uma estrada infinita para fazer o kiting e ir acumulando pontos.

Kiting no LOL Dodge Game trabalha bem sua movimentação com o cursor

Insec

O Insec é uma jogada popularizada pelo ex-jogador Choi "inSec" In-seok. Com o campeão Lee Sin, o jogador chega atrás de seu alvo, geralmente o carregador, e utiliza da ultimate do Lee Sin para colocá-lo em um posicionamento ruim. Eventualmente, o termo Insec passou a ser utilizado para outros personagens também, sendo outro bastante emblemático com Azir. Porém, LOL Dodge Game simula somente as habilidades do Lee Sin em seu jogo.

Ao clicar no jogo Insec, o jogador observará que poderá usar da Onda Sônica (Q), Proteger (W) na ward, lançar uma ward na tecla 4, usar a Fúria do Dragão (R) e, caso desejar, o Flash (F). O combo é o mesmo no jogo: Onda Sônica + Ativação da Onda Sônica + Ward + W na Ward + Fúria do Dragão. Também pode ser o seguinte: Onda Sônica + Ativação da Onda Sônica + Flash + Fúria do Dragão. Há um cronômetro para que o usuário possa ver a evolução da velocidade com o combo.

Tente fazer o Insec o mais rápido que puder no LOL Dodge Game e utilize isso na prática em no League of Legends