Memória RAM DDR4: 6 modelos para melhorar o desempenho do computador

Memórias RAM no padrão DDR4 são ideais para melhorar o desempenho do PC ou notebook. O componente é responsável por armazenar arquivos até os dados serem processados e as peças são importantes para realizar atividades multitarefas e também para jogos. Empresas como Corsair , HyperX e Kllisre oferecem modelos por preços a partir de R$ 247 , como é o caso da Kllisre PC421300UCL19, que traz dissipadores de calor e 8 GB de capacidade.

Já a HyperX Impact HX424S14IB/16 apresenta 16 GB e permite overclock por valores que partem de R$ 590. Outra alternativa é a Corsair Vengeance RGB Pro, que conta com sistemas RGB por cerca de R$ 731. Veja abaixo seis memórias RAM DDR4 para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Memória RAM DDR4: veja seis modelos para comprar em 2022 — Foto: Unsplash/Harrison Broadbent Memória RAM DDR4: veja seis modelos para comprar em 2022 — Foto: Unsplash/Harrison Broadbent

Qual memória RAM escolher para o setup? Comente no Fórum do TechTudo

1. Kllisre PC421300UCL19 – a partir de R$ 247

A Kllisre PC421300UCL19 é uma opção para melhorar o desempenho do computador. De acordo com a fabricante, o periférico possui 8 GB em único pente e opera na velocidade de 2.666 MHz. Além disso, o hardware também conta com dissipadores de calor nas laterais e é voltado apenas para desktops.

O produto vem na cor preta, possui 288 pinos, trabalha a 1.2 V e está avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon. A Kllisre PC421300UCL19 de 8 GB pode ser adquirida por preços a partir de R$ 247.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: incompatível com notebooks

2 de 7 Kllisre PC421300UCL19 possui frequência de 2.666 Mhz — Foto: Divulgação/Kllisre Kllisre PC421300UCL19 possui frequência de 2.666 Mhz — Foto: Divulgação/Kllisre

2. Vulcan TLPRD48G2666HC18H01 – a partir de R$ 287

Outra opção de DDR4 é a memória Vulcan, da Team Group. O produto possui capacidade de 8 GB, frequência de 2.666 MHz, opera a 1,2 V e conta com dissipador de calor produzido em alumínio. A marca também destaca que a memória RAM trabalha com baixo consumo de energia e promete economia de até 40%.

No site da Amazon, o modelo é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e os compradores elogiam o design do periférico e a qualidade de funcionamento. No entanto, alguns apontam que o modelo não é ideal para fazer overclock. A Vulcan TLPRD48G2666HC18H01 está disponível por aproximadamente R$ 287.

Prós: preço acessível em comparação ao desempenho oferecido pela memória

preço acessível em comparação ao desempenho oferecido pela memória Contras: alguns usuários apontam que o modelo não é ideal para overclock

3 de 7 Vulcan TLPRD48G2666HC18H01 possui dissipador de calor produzido em alumínio — Foto: Divulgação/Team Group Vulcan TLPRD48G2666HC18H01 possui dissipador de calor produzido em alumínio — Foto: Divulgação/Team Group

3. Asgard Loki W2 RGB – a partir de R$ 392

A Asgard Loki W2 RGB é ideal para quem busca aumentar o desempenho do computador, mas também se importa com a aparência. Esta opção acompanha dois pentes de 8 GB que totalizam 16 GB, quantidade considerada essencial para os computadores gamers modernos. Além disso, o periférico também dispõe de um sistema RGB para embelezar o interior do gabinete. O produto é comercializado por valores que partem de R$ 392.

Segundo as especiações técnicas, as memórias possuem velocidade de 3.200 MHz, operam a 1.35 V e o RGB é compatível com os principais modelos de placas-mãe do mercado, como Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 e MSI Mystic Light. O kit é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o produto.

Prós: sistema de RGB compatível com a maioria dos modelos de placa-mãe do mercado

sistema de RGB compatível com a maioria dos modelos de placa-mãe do mercado Contras: de todos os modelos desta lista, este é o que possui maior consumo de voltagem

4 de 7 Asgard Loki W2 RGB conta com dois pentes de 8 GB — Foto: Divulgação/Asgard Asgard Loki W2 RGB conta com dois pentes de 8 GB — Foto: Divulgação/Asgard

4. Adata XPG Spectrix D60 – a partir de R$ 369

A Adata XPG Spectrix D60 pode ser outra escolha de memória RAM voltada para o público gamer. De acordo com a fabricante, o modelo possui 8 GB em único pente, frequência de 3.200 MHz e, durante o funcionamento, o periférico mantém uma temperatura que varia entre -55° C e 100° C. Assim como outros itens desta lista, este também trabalha a 1.2 V. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 369.

O componente também visa ser atrativo para os amantes de RGB, pois ele é revestido por uma capa iluminada que se destaca dentro do gabinete. Os compradores avaliaram a memória com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e elogiam design, desempenho e RGB.

Prós: memória oferece velocidade de 3.200 MHz

memória oferece velocidade de 3.200 MHz Contras: pode não agradar os que buscam peças mais discretas

5 de 7 Adata XPG Spectrix D60 mantém uma temperatura que varia entre -55° C e 100° C — Foto: Divulgação/Adata Adata XPG Spectrix D60 mantém uma temperatura que varia entre -55° C e 100° C — Foto: Divulgação/Adata

5. HyperX Impact HX424S14IB/16 – a partir de R$ 590

A HyperX Impact HX424S14IB/16 pode ser ideal para os usuários que possuem poucos slots de memórias RAM na placa-mãe, já que este modelo reúne em um único pente a capacidade de 16 GB. A peça tem frequência de 2.400 MHz, trabalha a 1.2 V e mantém temperatura entre 0° C a 85° C. O componente é comercializado por cerca de R$ 590.

A marca também destaca que a memória RAM consegue fazer overclock de maneira automática, sem que seja necessário configurar a BIOS, além de também ser compatível com notebooks. Na Amazon, o periférico é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que o produto cumpre com o prometido, no entanto, alguns consideram o preço elevado.

Prós: compatibilidade tanto em desktops como notebooks

compatibilidade tanto em desktops como notebooks Contras: frequência de velocidade poderia ser maior

6 de 7 A HyperX Impact HX424S14IB/16 apresenta 16 GB em um único pente — Foto: Divulgação/HyperX A HyperX Impact HX424S14IB/16 apresenta 16 GB em um único pente — Foto: Divulgação/HyperX

6. Corsair Vengeance RGB Pro – a partir de R$ 731

A Corsair Vengeance RGB Pro é um kit que acompanha dois pentes de 16 GB (2 x 8 GB). Ambas as opções consomem 1,2 V e são compatíveis apenas em desktops. Os pentes vêm equipados com sistemas de RGB, voltado para os que também querem deixar o gabinete com uma boa estética visual.

As memórias contam com avaliações de 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a qualidade oferecida pelos periféricos. Contudo, alguns relatam problemas em ativar o RGB. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 731 para adquirir o produto.

Prós: boa frequência de velocidade e muitas opções de tamanhos

boa frequência de velocidade e muitas opções de tamanhos Contras: alguns compradores apontaram problemas para ativar o RGB

7 de 7 Corsair Vengeance RGB Pro também é voltada para os que desejam dar um upgrade no visual do gabinete — Foto: Divulgação/Corsair Corsair Vengeance RGB Pro também é voltada para os que desejam dar um upgrade no visual do gabinete — Foto: Divulgação/Corsair

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"