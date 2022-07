Mesa digitalizadora: 6 modelos para ilustração digital e edição de fotos

1 de 7 Mesa digitalizadora: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 209 e R$ 3.299 — Foto: Divulgação/Wacom Mesa digitalizadora: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 209 e R$ 3.299 — Foto: Divulgação/Wacom

1. Wacom One CTL472 – a partir de R$ 209

A One CTL472, da Wacom, oferta design clean, sem botões. Este modelo apresenta funcionamento profissional, já que sua sensibilidade à pressão chega a 2.048 níveis. O produto é indicado para designers e fotógrafos, pois promete esboços, edições, e pinturas com máxima precisão. O dispositivo pode ser conectado via cabo USB em sistemas Windows ou Mac. As dimensões são de 21 x 14 cm, enquanto o peso é de 259 gramas. O item acompanha uma caneta com design ergonômico que promete sensação natural de escrita, além de ser bastante leve. O modelo é vendido por cerca de R$ 209.

O tamanho compacto é útil para usuários que desejam ocupar pouco espaço durante as criações. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a possibilidade de utilizar a caneta com função de mouse. Porém, criticam a definição baixa quando é utilizado para esboçar desenhos.

Prós: acompanha pontas extras para a caneta

acompanha pontas extras para a caneta Contras: as pontas da caneta têm validade

A MX002, da Multilaser, disponibiliza uma área de trabalho com 10 polegadas para a criação de esboços, desenhos e até edição fotográfica. Diferente do modelo anterior, esta resguarda um painel lateral com botões de controle para auxiliar o usuário com vários recursos, como dar zoom na tela. O display também carrega atalhos digitais para configuração multimídia e para acessar o home do eletrônico. Já a sensibilidade à pressão de 8.192 níveis potencializa a riqueza de detalhes de cada traço e promete verossimilhança para os desenhos. O produto é encontrado por cerca de R$ 349.

O produto tem dimensões de 28 x 21 cm e um peso de 1,2 kg. O cabo USB serve tanto para a alimentação do dispositivo, quanto para conectá-lo ao computador. Acompanha uma caneta eletromagnética, com resposta instantânea, sem necessidade de bateria, fios ou pilhas. A embalagem também oferta um refil com oito pontas extras para a caneta. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a possibilidade de personalizar os atalhos no display e a facilidade de instalação. Porém, criticam que o sistema se desconecta sozinho e que o design do produto ocupa muito espaço.

Prós: o cabo USB é revestido para de combater o rompimento dos fios

o cabo USB é revestido para de combater o rompimento dos fios Contras: ausência de compatibilidade com os sistemas Mac

3. Wacom CTL4100 – a partir de R$ 399

A CTL4100, da Wacom, oferece um sistema dedicado com 4.096 níveis de pressão, o que caracteriza o produto para o uso profissional. O desenho do item é bastante simples, sem display, e com dimensões de 19 x 16 cm. Pesando somente 230 gramas, o eletrônico ainda oferta, na parte superior, um espaço destinado a apoiar a caneta quando não estiver em uso. A caneta não precisa de bateria para funcionar, enquanto a mesa utiliza a conectividade USB para alimentação. Ele é visto por cifras que partem de R$ 399.

A fabricante recomenda o uso para sistemas Windows e Mac. O diferencial deste modelo é a maior sensibilidade à pressão e os botões personalizáveis de atalhos que estão presentes no corpo da caneta para auxiliar o usuário. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a instalação simplificada. Contudo, relatam dificuldade para conectar-se aos sistemas Mac, embora a fabricante aponte a compatibilidade.

Prós: boa qualidade e acabamento

boa qualidade e acabamento Contras: dificuldades na conexão com Mac

A Star06, da XP-PEN, oferece design de 10 polegadas com um painel lateral formado por teclas personalizáveis de atalho. Um diferencial deste último recurso é um botão de rolagem, desenvolvido para tornar as atividades mais dinâmicas. A caneta não precisa de bateria para funcionar, resguarda botões de atalho no corpo, e acompanha um suporte para acomodá-la quando não estiver em uso. A mesa é compatível com os sistemas Mac e Windows por meio de um cabo USB que também serve como fonte de alimentação. Ainda dispõe de conectividade Wi-Fi, útil para usuários que dispensam fios. Ele é visto por preços que partem de R$ 550.

O sistema permite sensibilidade à pressão de 8.192 níveis, o que o classifica como uma escolha eficiente e com bom-custo benefício para entusiastas. O dispositivo traz um tamanho robusto de 35 x 22 cm e um peso de 180 gramas. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam que o produto entrega o que promete. No entanto, relatam que o software e o driver deixam a desejar.

Prós: relatos de ter um ótimo acabamento

relatos de ter um ótimo acabamento Contras: o tamanho robusto pode desagradar alguns públicos

A Deco Pro M, da XP-PEN, promete design com 11 polegadas, um painel lateral com oito teclas personalizáveis de atalho, e um botão giratório para coordenar a visualização na tela do computador. Ele ainda acompanha uma caneta para a edição fotográfica e digital. O aparelho oferece sensibilidade à pressão de 8.192 níveis, indicado para uso altamente profissional em virtude de sua capacidade em captar detalhes de forma verossímil. Enquanto a caneta não precisa de bateria ou fios, a mesa requer conexão USB para alimentação e funcionamento junto ao PC. O modelo é encontrado por preços que partem de R$ 850.

O material de confecção é o alumínio, uma matéria-prima pensada para garantir leveza e resistência às superfícies do produto. Seu diferencial é uma luz indicadora, equipada para trazer imersão no design mesmo com pouca iluminação ambiente. A fabricante garante compatibilidade com os sistemas Mac, Windows e até Android. O eletrônico apresenta dimensões de 40 x 27 cm e um peso de 840 gramas. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento do produto e a sua performance.

Prós: design mais robusto

design mais robusto Contras: a ausência de display pode incomodar alguns usuários

6. Wacom Intuos PTH660 – a partir de R$ 3.299

A Intuos PTH660, da Wacom, é um modelo bastante similar ao anterior e que apresenta praticamente as mesmas características, como os 8.192 níveis de sensibilidade à pressão, oito botões personalizáveis e uma tecla giratória. Seu diferencial está na possibilidade de conectar-se ao PC via Bluetooth, além de conter um suporte para descansar a caneta. Este modelo também conta menores dimensões, que chegam a 33 x 21 cm, e um peso de 700 gramas. O produto é mais indicado para os usuários que desejam desapegar das conexões cabeadas.

Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do produto. Porém, criticam a rapidez com que as pontas da caneta se desgastam, o que encarece o produto ainda mais no final. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.299 para adquirir o produto.

Prós: entrega o que promete

entrega o que promete Contras: relatos das pontas da caneta acabarem rápido demais

