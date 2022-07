Mesa gamer: 6 opções para compor o setup por a partir de R$ 289

Já a Politorno Gamer Fremont traz local dedicado para guardar o gabinete por valores que partem de R$ 421. Outra opção é a ThunderX3 ED5, que conta com um suporte para headsets e um porta-copo por cerca de R$ 1.029. Confira abaixo seis mesas gamer para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Mesa gamer: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 289 e R$ 1.029 — Foto: Unsplash/Zachary Nelson Mesa gamer: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 289 e R$ 1.029 — Foto: Unsplash/Zachary Nelson

1. Madesa 9409 – a partir de R$ 289

O modelo 9409, da Madesa, é uma escrivaninha inteiramente branca, confeccionada em madeira. Ela oferta três prateleiras no lado esquerdo, e duas no direito, sendo esta última indicada para guardar o gabinete. A mesa oferta um espaço extenso, no qual cabem até dois monitores de médio a grande porte, teclado e mouse, e até outros acessórios úteis para o público gamer, como um suporte para headset. Ela é vendida por preços a partir de R$ 289.

As dimensões são 75 cm de altura, 136 cm de largura, e 60 cm de profundidade. A pintura foi desenvolvida em poliéster de alta resistência para tornar o item durável. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design e o espaço disponível para manter os monitores, porém criticam a fragilidade da madeira utilizada para a confecção.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: relatos de que o produto é frágil

2 de 7 A Madesa 9409 oferece cinco prateleiras e tampo espaçoso para acomodar periféricos — Foto: Reprodução/Amazon A Madesa 9409 oferece cinco prateleiras e tampo espaçoso para acomodar periféricos — Foto: Reprodução/Amazon

2. Nova Mobile B24 – a partir de R$ 344

A B24, da Nova Mobile, configura design quase inteiramente preto, mas com pequenos detalhes em verde claro. Confeccionada em madeira, a mesa detém um formato em L ideal para aumentar a produtividade do usuário e localizar melhor os periféricos. A lateral direita fornece quatro espaços para guardar eletrônicos, como caixas de som, jogos e consoles. Esta mesa é vendida por valores que partem de R$ 344.

Contudo, há espaço para apenas um monitor, que precisa dividir a superfície com teclado e mouse. A escrivaninha abrange dimensões de 180 cm de largura e 75 cm de altura. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a possibilidade de montar o produto em diferentes posições. No entanto, relatam que o produto contém furos a mais, o que prejudica a imagem do móvel.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: ausência de espaço dedicado para o gabinete

3 de 7 A Nova Mobile B24 oferece quatro nichos para guardar jogos e caixas de som — Foto: Reprodução/Amazon A Nova Mobile B24 oferece quatro nichos para guardar jogos e caixas de som — Foto: Reprodução/Amazon

3. Politorno Gamer Fremont – a partir de R$ 421

A Gamer Fremont, da Politorno, é confeccionada em madeira com acabamento em tinta preta e com detalhes em um tom vivo de vermelho. O tampo fornece espaço suficiente para dois monitores de baixo a médio porte, local dedicado para guardar o gabinete e uma superfície mais abaixo para o teclado e mouse.

Contém um único nicho pequeno acima do compartimento do gabinete. O móvel promete dimensões de 130 cm de largura e uma altura de 59 cm por cerca de R$ 421. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o material resistente e de qualidade. Contudo, criticam a ausência de mais nichos e prateleiras.

Prós: bom acabamento

bom acabamento Contras: ausência de prateleiras

4 de 7 A Politorno Gamer Fremont acomoda facilmente dois monitores — Foto: Reprodução/Amazon A Politorno Gamer Fremont acomoda facilmente dois monitores — Foto: Reprodução/Amazon

4. Espresso Desk Gamer DRX 6000 – a partir de R$ 541

A Desk Gamer DRX 6000, da Espresso, é um móvel especialmente dedicado para monitores, isso porque o tampo acomoda facilmente até três unidades de pequeno a médio porte. Teclado, mouse, e caixas de som precisam dividir espaço com os monitores, enquanto o gabinete tem um local próprio do lado direito. A escrivaninha ainda oferece três gavetas pequenas para auxiliar o usuário a guardar os itens que ficam fora da vista, como uma coleção de CDs de jogos. O modelo é comercializado por valores que partem de R$ 541.

O design apresenta uma peça inteiramente preta e com acabamento em vermelho vivo, confeccionado em madeira. O produto traz dimensões de 178 cm de largura e 75 cm de altura. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a largura do item. Porém, informam que o móvel não possui as marcações adequadas para o encaixe dos parafusos nas gavetas, o que dificulta a montagem.

Prós: capacidade para acomodar três monitores

capacidade para acomodar três monitores Contras: ausência de prateleiras

5 de 7 Espresso Desk Gamer DRX 6000 promete três gavetas pequenas para acomodar os itens dos usuários — Foto: Reprodução/Amazon Espresso Desk Gamer DRX 6000 promete três gavetas pequenas para acomodar os itens dos usuários — Foto: Reprodução/Amazon

5. Fortrek GDesk HMG01 – a partir de R$ 749

A GDesk HMG01, da Fortrek, é um modelo mais resistente que os anteriores, isso porque o acabamento é confeccionado em metal. Em contrapartida, apresenta design simples e minimalista: o tampo é mais curto e oferece um único espaço para o monitor, teclado, mouse, e qualquer outro periférico. As dimensões são de 120 cm de largura e 78 cm de altura. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 749 para comprar o produto.

O móvel é indicado para usuários com poucos equipamentos, ou para quem usa dispositivos como PCs All in One ou notebooks. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do material e a facilidade de montagem.

Prós: material resistente

material resistente Contras: ausência de nichos, prateleiras, e qualquer outro espaço específico para periféricos

6 de 7 Fortrek GDesk HMG01 é confeccionada em metal — Foto: Divulgação/Fortrek Fortrek GDesk HMG01 é confeccionada em metal — Foto: Divulgação/Fortrek

A ED5, da ThunderX3, é uma mesa de confecção em metal escuro e com design ergonômico. O desenho dos pés foi desenvolvido para garantir máxima estabilidade, enquanto a parte superior oferece um suporte para headsets e um porta-copo. O tampo promete uma largura robusta de 140 cm e uma altura de 75 cm. Ela é comercializada por valores a partir de R$ 1.029.

A superfície pode facilmente acomodar até dois monitores de pequeno a médio porte, embora precise dividir espaço com o teclado e mouse. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de montagem.

Prós: acompanha mousepad grátis

acompanha mousepad grátis Contras: ausência de prateleiras e nichos pode ser um problema para alguns consumidores

7 de 7 A ThunderX3 ED5 promete um suporte para headsets e até um porta-copo — Foto: Reprodução/Amazon A ThunderX3 ED5 promete um suporte para headsets e até um porta-copo — Foto: Reprodução/Amazon

