Mid Lane no LOL: veja 5 campeões fáceis de jogar e ideais para iniciantes

A Mid Lane, ou rota do meio, é uma das lanes solo de Summoner's Rift , mapa de League of Legends (LOL). Assim como os atiradores, os personagens dessa posição fornecem a maior parte do dano da equipe durante as partidas. Além disso, também auxiliam no controle da visão do rio, distribuem recursos pelo mapa e conquistam objetivos. A utilidade do mid laner depende do campeão do player: ele pode causar dano explosivo ou ajudar no controle de grupo.

Contudo, para fazer bom uso das habilidades dos campeões, é preciso, antes, aprender a jogar bem com eles. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista com cinco que personagens de mid lane cujas mecânicas são fáceis de aprender. Confira!

1. Annie

Annie, a Criança Sombria, é uma escolha recorrente entre os novatos. A campeã é uma maga com bastante dano da rota do meio, além de ser uma personagem com uma gameplay simples. Durante a fase de rotas, por exemplo, você pode dar o último hit nas tropas com o Q, tornando a experiência do farm algo mais fácil.

A campeã possui um kit de habilidades bastante fácil de entender: a passiva permite que ela atordoe um adversário após conjurar quatro habilidades, o Q causa dano e recupera mana ao eliminar o alvo, o W aplica dano em todos os inimigos na área e o E concede escudo e Velocidade de Movimento. Por fim, o R de Annie invoca o seu fiel amigo: Tibbers. O urso da personagem pode atacar e queimar oponentes próximos.

2. Lux

A Dama da Luz é uma personagem bem conhecida entre os jogadores do League. Ela é uma escolha viável para iniciantes, porque consegue causar dano de uma distância segura, tem escudo, controle de grupo e aplica bastante dano com o seu combo. O que a torna ainda mais interessante é o fato de que Lux pode ser escolhida tanto no meio quanto na rota inferior, como suporte.

Graças às suas habilidades, Lux consegue eliminar facilmente alvos frágeis: o Q prende e causa dano em tropas e adversários, o W concede escudo a ela e aos aliados, enquanto o E causa dano e aplica lentidão nos oponentes. Por último, a Dama da Luz conjura um poderoso feixe de luz que causa dano em todos os inimigos da área.

3. Veigar

Um dos campeões mais antigos do LOL, Veigar é também um poderoso mago da rota do meio. Quanto mais tempo o jogo demora, mais forte ele fica. Isso ocorre porque sua passiva, "Poder Maligno Fenomenal", concede Poder de Habilidade permanentemente ao personagem. Além disso, o pequeno yordle é bem útil em lutas de equipe graças ao seu E.

O Pequeno Mestre do Mal causa Dano Mágico aos dois primeiros alvos atingidos com o seu Golpe Maligno (Q). Ao abater unidades com essa habilidade, ele ganha Poder de Habilidade permanente, ou seja, eliminar tropas com o Q é extremamente útil. O W é uma matéria escura que cai do céu para atingir o oponente, enquanto o E é uma prisão que atordoa os inimigos que tentarem fugir. A ultimate de Veigar causa uma enorme quantidade de Dano Mágico no adversário, que pode ser aumentada de acordo com a vida perdida do alvo.

4. Ziggs

Protagonista do game Hextech Mayhem: A League of Legends Story, Ziggs é um yordle especialista em explosivos. Apesar de suas habilidades precisarem de mira, o campeão é bem útil para o time, uma vez que o W consegue destruir torres rapidamente e as suas skills limpam uma onda de tropas facilmente.

Como foi dito no parágrafo anterior, as habilidades do Especialista em Hexplosivos precisam de mira. No entanto, graças ao Tempo de Recarga relativamente baixo, você eventualmente acertará suas skills nos alvos. O Q de Ziggs lança uma bomba saltitante que causa Dano Mágico, o W arremessa uma carga explosiva que é acionada após quatro segundos e o E dispara minas de proximidade, o que causa dano e lentidão quando inimigos passam por cima. Já o R arremessa uma gigantesca bomba que aplica bastante dano aos oponentes no centro.

5. Twisted Fate

Twisted Fate é a escolha mais complicada da listagem: apesar das habilidades simples, você precisa jogar algumas partidas com o campeão para dominá-lo completamente. O Mestre das Cartas é útil para limpar tropas, ajudar na visão do mapa com a sua ultimate e, o mais importante, gankar as outras rotas para criar jogadas ou ajudar os aliados.

Ainda que o personagem peça certa noção de jogo, suas habilidades não são difíceis: o Q lança três cartas de uma distância segura, causando dano a cada inimigo que atravessarem. O W disponibiliza três cartas diferentes, que aplicam efeitos distintos quando lançadas no alvo. O E aumenta a velocidade de ataque do Twisted Fate e permite que o campeão cause dano adicional a cada quatro ataques. Por último, sua ultimate revela todos os adversários pelo mapa e o teleporta até o local desejado.

Ao jogar com o Mestre das Cartas, tenha em mente que você não causará tanto dano. Há outros campeões com mais dano na rota do meio, como a Annie. Twisted Fate é um personagem que ajuda o time com os seus ganks e atordoando os inimigos com suas habilidades.