Monitor cardíaco: cinco aparelhos portáteis por a partir de R$ 264

Já o Polar Verity Sense apresenta resistência à água e carregador USB por valores que partem de R$ 699 . Outra opção é o Garmin Forerunner 235, um relógio smart que conta com tela digital e botões interativos por cerca de R$ 1.989 . Veja a seguir cinco monitores cardíacos para comprar no Brasil em 2022.

O Speedo 80565G0EPNP2 é indicado para os usuários que não querem depender de aplicativos para monitorar suas atividades e preferem o uso de relógios. Além do monitor de frequência cardíaca, o modelo conta com contador de calorias e queima de gordura, relógio digital, cronômetro, alarme, calendário e gravação de até 25 tipos de exercícios. O acessório é visto por preços a partir de R$ 377 .

O Lokmat 0101 é uma opção interessante para quem busca um smartwatch para monitorar atividades físicas. O modelo é compatível com Android e iOS e entrega monitor cardíaco, cronômetro, medidor de sono, pedômetro e alerta de sedentarismo, além de contar com notificações das principais redes sociais.

O Polar Verity Sense é uma fita cardíaca voltada para quem busca versatilidade. Ela pode ser utilizada ao longo do braço, na região do peitoral e até mesmo acoplado aos óculos de natação. Esta opção permite que o usuário encontre a maneira mais adequada de utilizar o medidor de acordo com o esporte praticado. Sua autonomia é de até 30 horas por carga completa e sua conexão acontece via Bluetooth, se conectando aos principais apps de acompanhamento esportivo. Ele é encontrado por cerca de R$ 699.