Monitor LG ultrawide 29 polegadas: 4 modelos por a partir de R$ 1.249

Monitores ultrawide da LG de 29 polegadas apresentam como principal característica maior espaço horizontal em comparação a modelos comuns. As opções trazem tela IPS , tecnologia FreeSync , resolução de 2560 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. Os modelos são ideais para melhorar a produtividade no trabalho e nos estudos, assim como aumentar a imersão em jogos.

Monitor LG ultrawide 29 polegadas: lista reúne 4 monitores por preços que variam entre R$ 1.249 e R$ 3.344

O monitor LG 29WL500 possui resolução UltraWide Full HD (2560 x 1080 pixels), que segundo a fabricante, oferece mais de 33% de espaço de display em comparação com as telas Full HD. Com taxa de atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 5 ms, o produto apresenta tela IPS e tecnologia HDR 10. O modelo ainda é equipado com FreeSync, tecnologia responsável por eliminar travamentos das imagens e quebras de tela, e Black Stabilizer (estabilizador de preto), que proporciona mais claridade em cenas escuras. O produto permite trabalhar em até quatro janelas, possui conexão HDMI e acompanha o cabo. Ele é encontrado por preços a partir de R$ 1.249.

O LG 29WL500 possui suporte em forma de semiarco, ajuste inclinável no ângulo vertical e sua tela é antirreflexo. No site da Amazon, o produto foi avaliado pelos consumidores com nota 4,8 estrelas de 5. Os comentários destacam o bom custo-benefício e conforto visual. Já em relação aos pontos negativos, alguns clientes relataram a falta de ajuste de altura. O modelo é indicado para melhorar a produtividade no trabalho e aumentar a imersão em jogos, sem gastar muito por isso.

Prós: bom custo-benefício, presença de estabilizador de preto e HDR 10

bom custo-benefício, presença de estabilizador de preto e HDR 10 Contras: sem ajuste de altura

LG 29WL500 possui tecnologia HDR 10 e conexão HDMI

O LG 29UM69G apresenta tempo de resposta de 1 ms, tecnologia FreeSync e Black Stabilizer. De acordo com a gigante sul-coreana, o modelo proporciona 30% mais tela em relação a monitores comuns. O equipamento possui tela antirreflexo, taxa de atualização de 75 Hz e game mode que adapta a configuração do display para cada gênero de jogo. Ele possui entradas HDMI, DisplayPort e USB-C, além de acompanhar cabo HDMI e organizador de cabos. Vale destacar ainda a resolução de 2560 x 1080 pixels e o ajuste de inclinação no plano horizontal. A tela é encontrada por valores que partem de R$ 1.429.

Avaliado com um nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade do monitor, com imagens sem travamentos e atrasos, além de sistema de som integrado. No entanto, criticam a falta de ajuste de altura e de suporte para Linux. O produto é indicado para gamers e profissionais que realizam edições de imagens e vídeos.

Prós: tempo de resposta de 1 ms, sistema integrado de som e divisão da tela em quatro janelas

tempo de resposta de 1 ms, sistema integrado de som e divisão da tela em quatro janelas Contras: sem ajuste de altura e falta de compatibilidade com o sistema Linux

LG 29UM69G tem tempo de resposta de 1 ms

O monitor UltraWide 29WK600 é equipado com tecnologia HDR 10, tela IPS e resolução de 2560 x 1080 pixels. Com 14 modos de customização de tela disponível, o display permite dividir a tela em quadro partes ao mesmo tempo e visualizar duas janelas simultaneamente no modo picture-in-picture (PIP). Além disso, possui suporte em forma de semicírculo e ajuste de inclinação no plano vertical. O modelo apresenta tela antirreflexo, taxa de atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 5 ms. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 1.529.

Equipado com game mode e MAXXAUDIO (com dois alto-falantes de 5W), a LG promete uma experiência de áudio de cinema. Em relação à conexão, possui entrada HDMI (acompanha cabo) e DisplayPort. O monitor é ideal para o público que deseja maior produtividade no trabalho, principalmente desenvolvedores e quem busca mais imersão em jogos. O modelo recebeu avaliação de 4,8 de 5 dos consumidores da Amazon, e os destaques ficam por conta da imersão, conforto visual e cores fiéis.

Prós: alto-falantes integrado e modo PIP

alto-falantes integrado e modo PIP Contras: não há

LG 29WK600 traz tecnologia HDR10

O monitor LG 29WK500-P possui tela IPS, taxa de resolução 2560 x 1080 pixels e 5 ms de tempo de resposta. É equipado com tecnologia FreeSync e retroiluminação por LED, que promete um display com mais eficiência energética. Além disso, apresenta duas entradas HDMI e possui suporte VESA, que permite fixar o monitor na parede. É indicado para quem trabalha com edição de imagens, vídeos e ilustrações e possuem um orçamento maior. O produto custa cerca de R$ 3.344.

O modelo disponibiliza vários modos de imagem e controle na tela, além de apresentar bordas ultrafina. A função Screen Split 2.0 deixa dividir a tela em até quatro janelas ao mesmo tempo. Possui também estabilizador de preto capaz de mostrar detalhes em cenas escuras. O monitor apresenta nota de 4,5 de 5 no site da Amazon, com 75% das avaliações máximas.

Prós: suporte VESA e retroiluminação por LED

suporte VESA e retroiluminação por LED Contras: preço elevado

Modelo LG 29WK500-P apresenta retroiluminação por LED e Screen Split 2.0

Com informações da LG (1/2/3)

