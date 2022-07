Mouse barato: 7 modelos com ou sem fio por a partir de R$ 8

Mouses são itens indispensáveis para quem usa desktop, e o periférico também é uma boa opção para os que não gostam da usabilidade dos trackpads de notebooks. Comprar um modelo barato, com ou sem fio, é a busca de muitos usuários. Os acessórios mais simples, como o Multilaser MO300, podem ser vistos por cifras a partir de R$ 8 , enquanto opções mais robustas, com conexão sem fio e design compacto custam cerca de R$ 22.

Na lista a seguir, o TechTudo reúne sete opções de mouses baratos para comprar na Amazon. As opções incluem desde modelos voltados para o público gamer, como os das fabricantes Multilaser e HP, a versões com foco em produtividade, como os modelos da C3Tech e Logitech.

1. Multilaser MO300 - a partir de R$ 8

2 de 8 Multilaser MO300 é um mouse simples com resolução 1200 de DPI — Foto: Reprodução/Amazon Multilaser MO300 é um mouse simples com resolução 1200 de DPI — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo MO300, da Multilaser, é a opção mais barata da lista e, consequentemente, a mais simples. O mouse possui conexão via cabo USB e tem resolução de 1.200 DPI. De acordo com a fabricante, apesar de ser um modelo básico, o periférico tem design ergonômico e alta precisão nos movimentos.

No site da Amazon, é possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 8. Por lá, o modelo é avaliado com nota 4,5 de 5. Os consumidores destacam o bom custo-benefício da peça, e salientam que a qualidade do modelo é proporcional ao seu valor. Como pontos negativos, criticam o tamanho do mouse e a precisão.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: tamanho menor do que o convencional e precisão baixa

3 de 8 C3Tech MS-25 é um mouse de tamanho padrão com resolução de 1000 DPI — Foto: Reprodução/Amazon C3Tech MS-25 é um mouse de tamanho padrão com resolução de 1000 DPI — Foto: Reprodução/Amazon

Outro modelo simples, mas que cumpre seu papel, é o mouse da C3Tech. O periférico possui conexão via cabo USB com um fio de 1,15 m de comprimento, tamanho suficiente para uma boa movimentação sobre a mesa de trabalho. O mouse óptico também conta com resolução de 1.000 DPI e promete precisão durante o uso.

De acordo com a fabricante, o modelo foi projetado para ser resistente, o que deve garantir um boa vida útil ao periférico, apesar do preço baixo. No site da Amazon, esta opção pode ser vista por cifras a partir de R$ 19. O acessório é avaliado com nota 4,3 de 5, e clientes destacam a ergonomia do modelo e o click silencioso como pontos positivos. No entanto, a precisão do mouse é tida como um ponto negativo.

Prós: anatomia e laterais emborrachadas, garantindo uma pegada mais firme

anatomia e laterais emborrachadas, garantindo uma pegada mais firme Contras: a precisão do dispositivo é criticada pelos consumidores

3. Multilaser MO251 - a partir de R$ 22

4 de 8 O mouse MO251, da Multilaser, é uma opção sem fios — Foto: Reprodução/Amazon O mouse MO251, da Multilaser, é uma opção sem fios — Foto: Reprodução/Amazon

O mouse MO251 é a primeira opção sem fio da lista, com conexão a partir de um pequeno receptor USB que deve ser plugado na máquina. A alimentação é feita por duas pilhas AAA, e o modelo possui design limpo e elegante, com acabamento escovado na parte superior.

De acordo com fabricante, o mouse também oferece conforto, já que tem uma pegada anatômica. A resolução é de 1.200 DPI, e ele pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 22 na Amazon. Por lá, o modelo é avaliado com nota 4,2 de 5. Os usuários destacam a pegada ergonômica como algo positivo, mas criticam que o modelo tem aparência frágil.

Prós: conexão sem fio permite maior liberdade de movimentos

conexão sem fio permite maior liberdade de movimentos Contras: a qualidade do material não agrada alguns usuários

5 de 8 MO270 tem sensor de 2.400 DPI e preço em conta — Foto: Divulgação/Multilaser MO270 tem sensor de 2.400 DPI e preço em conta — Foto: Divulgação/Multilaser

O MO270 é uma opção da Multilaser que deve agradar ao público gamer iniciante. O modelo já chama atenção pelo design, com botões coloridos e detalhes nas laterais que lembram um carro de corrida. Além disso, o mouse também tem foco em ergonomia, com descansos de dedos nas laterais.

Ele possui cinco botões e pode alcançar velocidade de até 2.400 DPI. O periférico também traz enfeites em luz de LED e promete estabilidade durante os jogos. A conexão do modelo é feita por fios, via cabo USB. No site da Amazon, a opção é avaliada com nota 4,7 de 5, e usuários elogiam o conforto da peça, mas criticam que a construção do modelo e os seus botões laterais parecem frágeis. Interessados podem comprá-lo por cerca de R$ 29.

Prós: DPI ajustável e botões extras

DPI ajustável e botões extras Contras: relatos de usuários indicam que o mouse pode ter construção frágil

5. Logitech M90 - a partir de R$ 32

6 de 8 O modelo M90 da Logitech possui design ambidestro — Foto: Divulgação/Logitech O modelo M90 da Logitech possui design ambidestro — Foto: Divulgação/Logitech

O M90, da Logitech, é um mouse simples, com design ambidestro padrão. Ele promete um controle suave e com precisão, e oferece resolução de 1.000 DPI. Sua conexão é feita por fios, a partir de uma entrada USB, e o acessório está disponível na cor cinza.

No site da Amazon, o modelo pode ser visto por cifras a partir de R$ 32 com nota 4,8 de 5. Os consumidores elogiam a ergonomia e a resistência, além de destacar que, apesar do preço, ele possui uma boa precisão. Os reviews negativos, no entanto, indicam que a opção pode apresentar problemas e ignorar cliques durante o uso.

Prós: design ambidestro e estrutura resistente

design ambidestro e estrutura resistente Contras: segundo relatos, o mouse pode perder a precisão e ignorar cliques com o uso

6. HP Gamer M160 - a partir de R$ 46

7 de 8 Mouse HP Gamer USB M160 — Foto: Reprodução/Amazon Mouse HP Gamer USB M160 — Foto: Reprodução/Amazon

O mouse da HP é mais uma opção para quem gosta de jogos, já que é voltado para o público gamer. A opção possui conexão por fios e tem resolução de 1.000 DPI. De acordo com a fabricante, o modelo é capaz de garantir boa estabilidade durante as partidas, e ainda possui detalhes em LED nas laterais para aprimorar as sessões de jogatina.

No site da Amazon, a opção pode ser vista por cifras a partir de R$ 46 e é avaliada com nota 4,7 de 5. Compradores elogiam a qualidade do mouse e destacam que a pegada é confortável e ergonômica. Os reviews negativos, no entanto, indicam que o modelo possui atrasos para clicar e é pesado.

Prós: luzes em LED e pegada macia

luzes em LED e pegada macia Contras: pode ter atrasos no clique

7. Logitech M170 - a partir de R$ 69

8 de 8 O mouse M170 da Logitech promete vida útil de até 12 meses — Foto: Divulgação/Logitech O mouse M170 da Logitech promete vida útil de até 12 meses — Foto: Divulgação/Logitech

O M170 é outra opção da Logitech que não possui fios, oferecendo maior liberdade de movimentos. A conexão é feita via receptor USB e, para usá-lo, basta plugá-lo na máquina. A alimentação exige uma pilha AA, que vem inclusa e tem vida útil de até 12 meses. O modelo também é equipado com um interruptor para ligar/desligar na parte inferior, o que pode aumentar ainda mais a vida útil da bateria.

Além disso, a opção traz design ambidestro e promete conforto mesmo após longas horas de uso. O acessório está disponível nas cores azul, vermelho, preto e branco. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 69 com nota 4,8 de 5. Consumidores elogiam a resistência do mouse, mas criticam a baixa precisão em movimentos mais curtos com o cursor.

Prós: tamanho compacto e interruptor de liga/desliga

tamanho compacto e interruptor de liga/desliga Contras: pode perder a precisão durante movimentos mais lentos e é barulhento, segundo compradores

