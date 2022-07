Mouse gamer: 5 opções de até 12 mil DPI para aumentar a performance no jogo

Mouses gamer são ideais para quem busca melhorar a jogatina. Os periféricos a seguir apresentam até 12 mil DPI (pontos por polegada, em português), que representa a sensibilidade de movimento do produto, ou seja, quanto maior este número, a precisão também tende a ser maior. Empresas como Fortrek, Corsair e HP oferecem modelos por preços a partir de R$ 61 , como é o caso do HP M260, que apresenta cabo USB e formato ambidestro.

Já o Corsair Harpoon Pro traz botões na lateral e design minimalista por valores que partem de R$ 153. Outra alternativa é o HP G200, que conta com acabamento antiaderente e sensor óptico por cerca de R$ 161. Veja a seguir cinco mouses gamer para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Mouse gamer: veja cinco mouses gamer por preços que variam entre R$ 61 e R$ 161 — Foto: Unsplash/Rebekah Yip Mouse gamer: veja cinco mouses gamer por preços que variam entre R$ 61 e R$ 161 — Foto: Unsplash/Rebekah Yip

Onde comprar mouse gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. HP M260 – a partir de R$ 61

O M260, da HP, oferece design minimalista e discreto, indicado para usuários menos exigentes. O periférico apresenta um cabo com porta USB, compatível com sistemas operacionais Windows e Mac. O sistema interno permite a configuração DPI por meio de um botão no centro do produto, que controla esta sensibilidade até 6.400 DPI: um valor razoavelmente alto para gamers usufruírem de uma boa experiência em jogos de FPS. Ele é vendido por preços a partir de R$ 61.

A lateral do item ainda conta com dois botões personalizáveis de atalhos. A confecção do aparelho possui formato ambidestro, isto é, pode ser utilizado confortavelmente por canhotos e destros. O tipo de rastreamento oferecido é o óptico, que emite uma luz LED durante o funcionamento. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o design e a precisão do sensor. Porém, criticam que os eixos de localização do sensor apresenta problemas com pouco tempo de uso.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: a ausência de iluminação RGB pode incomodar alguns públicos

2 de 6 HP M260 traz sensibilidade de até 6.400 DPI — Foto: Divulgação/HP HP M260 traz sensibilidade de até 6.400 DPI — Foto: Divulgação/HP

2. Fortrek G Cruiser – a partir de R$ 115

O G Cruiser, da Fortrek, oferece iluminação RGB para combinar com o setup gamer do usuário. Além disso, disponibiliza um cabo de conexão compatível com notebooks e desktops, cuja porta apresenta entrada USB. O corpo do periférico contém dois botões para controlar a capacidade de DPI, que pode chegar a 10 mil de sensibilidade: um valor interessante para garantir máxima rapidez de resposta e agilidade na performance em jogos. O modelo é vendido por cerca de R$ 115.

A lateral do item ainda contém botões personalizáveis de atalho, enquanto todo o design foi configurado para utilização ambidestra. Ele é compatível com os sistemas Windows e Mac. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a pegada confortável do periférico e a sensibilidade DPI.

Prós: sensibilidade DPI de 10 mil

sensibilidade DPI de 10 mil Contras: o fio não tem acabamento em nylon, o que pode comprometer a vida útil a longo prazo

3 de 6 Fortrek G Cruiser oferece iluminação RGB — Foto: Divulgação/Fortrek Fortrek G Cruiser oferece iluminação RGB — Foto: Divulgação/Fortrek

O TGM302, da T-Dagger, apresenta iluminação RGB no botão de rolagem e em torno do corpo do dispositivo. Disponibiliza botões centrais para controlar o DPI, cuja sensibilidade alcança os 8 mil níveis, sendo altamente indicado para usuários exigentes. Também conta com teclas lateralizadas, úteis para a configuração de atalhos. O periférico é encontrado por valores que partem de R$ 120.

O periférico traz um cabo com revestimento em nylon para combater o rompimento dos fios internos e uma porta USB para conectar-se a notebooks e desktops. Além disso, o conector USB é banhado a ouro para evitar o enferrujamento da superfície e o design apresenta padrão ergonômico para um maior conforto do usuário. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o rápido tempo de resposta do sensor. Contudo, reclamam que o periférico é pesado.

Prós: oferta iluminação RGB

oferta iluminação RGB Contras: o peso pode não agradar alguns públicos

4 de 6 T-Dagger TGM302 apresenta uma porta de conexão USB banhada a ouro — Foto: Divulgação/T-Dagger T-Dagger TGM302 apresenta uma porta de conexão USB banhada a ouro — Foto: Divulgação/T-Dagger

4. Corsair Harpoon Pro – a partir de R$ 153

O Harpoon Pro, da Corsair, apresenta design minimalista e discreto, embora o emblema da fabricante exiba uma pequena fonte de luz LED programável. O produto ainda conta com uma sensibilidade alta de DPI: cerca de 12 mil níveis. Também oferece botões lateralizados para a configuração de atalhos, e um cabo de conexão com porta USB. O periférico é visto por cifras a partir de R$ 129.

O modelo foi confeccionado para apresentar peso bastante leve e um rastreamento de sensor óptico. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a sensibildade do sensor. Porém, relatam problemas crônicos de cliques duplos e reclamam que o material é frágil.

Prós: taxa alta de DPI

taxa alta de DPI Contras: ausência de iluminação RGB mais robusta

5 de 6 Corsair Harpoon RGB Pro tem velocidade de 12.000 DPI e vida útil de 20 milhões de cliques — Foto: Divulgação/Corsair Corsair Harpoon RGB Pro tem velocidade de 12.000 DPI e vida útil de 20 milhões de cliques — Foto: Divulgação/Corsair

5. HP G200 – a partir de R$ 161

O G200, da HP, contempla design ergonômico para proporcionar conforto, mesmo durante várias horas de uso. A lateral do produto apresenta acabamento antiaderente e botões personalizáveis de atalho. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 161.

O botão no centro do corpo do produto pode ser utilizado para configurar o DPI, cuja sensibilidade alcança 4 mil níveis. A fabricante promete compatibilidade com os sistemas Windows e Mac. Ele foi desenvolvido com sensor óptico. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto proporcionado pelo design e a sensibilidade DPI razoável.

Prós: design ergonômico

design ergonômico Contras: não contém iluminação RGB

6 de 6 HP G200 apresenta design ergonômico — Foto: Divulgação/HP HP G200 apresenta design ergonômico — Foto: Divulgação/HP

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022