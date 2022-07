Mouse Warrior: 7 opções para gamers que querem investir muito ou pouco

A Warrior é uma marca da Multilaser focada no público gamer. Os mouses a seguir são ideais para a jogatina, mas também podem agradar os usuários que buscam um periférico para produtividade por preços variados. O modelo mais barato é o Keon MO267, que conta com DPI máximo de 3.200 e luzes de LED por valores a partir de R$ 60 .

Já o Perseus MO275 tem iluminação RGB e conexão USB por cerca de R$ 85. Outra opção é o Armor MO247, que traz teclas personalizáveis de atalho e design ambidestro por cifras que partem de R$ 429. Veja abaixo sete mouses da Warrior para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Mouse Warrior: lista reúne 7 modelos por preços que variam entre R$ 60 e R$ 429 — Foto: Unsplash/Rebekah Yip Mouse Warrior: lista reúne 7 modelos por preços que variam entre R$ 60 e R$ 429 — Foto: Unsplash/Rebekah Yip

Onde comprar mouse gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Warrior Keon MO267 – a partir de R$ 60

O Keon MO267 é um mouse que oferece design criativo que imita peças de um carro, como as rodas traseiras que apoiam um suporte ergonômico para o final da palma da mão. A lateral do periférico resguarda dois botões personalizáveis de atalho, enquanto a superior promete uma tecla para configurar a sensibilidade do mouse. Com o DPI máximo de 3.200, o produto contém um sistema integrado de luzes LED que muda de cor sempre que diferentes níveis de sensibilidade são acionados, alternando entre rosa, azul, vermelho, e verde. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 60.

O cabo do item proporciona conectividade USB, compatível com desktops e notebooks. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a sensibilidade razoável do DPI, mas criticam o acabamento e a dificuldade de os botões detectarem os cliques.

Prós: boa sensibilidade

boa sensibilidade Contras: relatos de que o acabamento é frágil

2 de 8 Warrior Keon MO267 oferta uma sensibilidade de DPI de até 3.200 — Foto: Divulgação/Warrior Warrior Keon MO267 oferta uma sensibilidade de DPI de até 3.200 — Foto: Divulgação/Warrior

O Ivor MO261 oferta uma sensibilidade de até 3.200 DPI. O mouse garante um cabo de conexão USB revestido por nylon para evitar o rompimento dos fios e prolongar a vida útil do item. Seu diferencial são os botões localizados no centro do corpo, responsáveis por alterar a sensibilidade do periférico, que em consequência muda a cor da iluminação LED entre os tons rosa, azul, roxo, e vermelho. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 66.

A parte lateral do mouse contém dois botões personalizáveis de atalho, enquanto o restante do corpo possui divisórias pelo design para propagar a iluminação LED. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o conforto proporcionado pelo design e a iluminação LED.

Prós: design confortável

design confortável Contras: relatos de problemas com o acabamento do periférico

3 de 8 Warrior Ivor MO261 muda a cor da iluminação LED sempre que o DPI é alterado — Foto: Divulgação/Warrior Warrior Ivor MO261 muda a cor da iluminação LED sempre que o DPI é alterado — Foto: Divulgação/Warrior

3. Warrior Rayner MO207 – a partir de R$ 68

O Rayner MO207 proporciona um cabo de conexão USB, revestido em nylon para combater o rompimento dos fios. O design apresenta uma extensão lateral que pode aumentar o conforto do usuário durante a utilização. O periférico promete botões personalizáveis de atalho, o que pode ser muito útil para acessar funções específicas em meio a jogatina, e uma tecla no centro que controla o DPI de até 3.200. O modelo é visto por valores que partem de R$ 68.

As luzes LED apresentam cores em verde, azul, vermelho, e roxo, representando cada nível DPI disponível. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto proporcionado pelo acabamento. Porém, criticam que os botões de atalho e o roll-in afundam no design com pouco menos de três meses de uso.

Prós: design ergonômico e confortável

design ergonômico e confortável Contras: o mouse volta para a configuração padrão de DPI sempre que o PC é desligado

4 de 8 Warrior Rayner MO207 oferta cabo USB revestido em nylon — Foto: Divulgação/Warrior Warrior Rayner MO207 oferta cabo USB revestido em nylon — Foto: Divulgação/Warrior

4. Warrior Perseus MO275 – a partir de R$ 85

O Perseus MO275 apresenta design mais discreto, embora as laterais tenham sido confeccionados para aumentar a adesão dos dedos ao material e evitar que a pele escorregue. O centro do mouse agrupa botões para controlar a iluminação RGB do periférico e configurar o DPI máximo de até 4 mil. Também disponibiliza botões personalizáveis de atalho, e um cabo de conexão USB. O produto é vendido por valores que partem de R$ 85.

O roll-in possui acabamento similar às laterais do periférico, confeccionados para garantir conforto e não escorregar. Avaliado com uma nota de 3,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o design e o conforto proporcionado durante o uso.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: DPI máximo de 4 mil

5 de 8 Warrior Perseus MO275 apresenta design com a lateral confeccionada em material antiderrapante — Foto: Divulgação/Warrior Warrior Perseus MO275 apresenta design com a lateral confeccionada em material antiderrapante — Foto: Divulgação/Warrior

5. Warrior Akin MO280 – a partir de R$ 117

O Akin MO280 oferece design ergonômico e ambidestro. O diferencial deste modelo é o funcionamento sem fio, ideal para usuários que preferem desapegar de cabos de conexão. O centro do periférico resguarda um botão para configurar a iluminação RGB, e outro que modula o DPI até 3.600 de sensibilidade. Ele é comercializado por cifras a partir de R$ 117.

A lateral do produto ainda oferta duas teclas personalizáveis de atalho. A bateria é recarregável via USB e promete durar até sete semanas. O mouse foi avaliado com uma nota de 3,9 de 5 na Amazon.

Prós: design sem fio

design sem fio Contras: existem modelos mais baratos com sensibilidade DPI maior

6 de 8 Warrior Akin MO280 promete design ambidestro para atender a todos os públicos — Foto: Divulgação/Warrior Warrior Akin MO280 promete design ambidestro para atender a todos os públicos — Foto: Divulgação/Warrior

6. Warrior Moray MO278 – a partir de R$ 205

O Moray MO278 oferece design quase inteiramente preto, com exceção de alguns detalhes em um tom verde de neon. O produto apresenta cerca de 12 botões personalizáveis nas laterais do dispositivo, três teclas multimídia e iluminação RGB. Ao contrário dos demais modelos, este permite uma sensibilidade de até 10 mil DPI. O mouse é vendido por cerca de R$ 205.

Esta configuração é altamente indicada para usuários que precisam de velocidade intensa, como em jogos FPS, por exemplo. O cabo de conexão contém uma porta USB, compatível com desktops e notebooks. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a ótima performance do dispositivo, o acabamento e o bom custo-benefício.

Prós: sensibilidade altíssima de até 10 mil DPI

sensibilidade altíssima de até 10 mil DPI Contras: pode apresentar alguns engasgos no sistema

7 de 8 O Warrior Moray MO278 oferece 12 botões personalizáveis de atalho — Foto: Divulgação/Warrior O Warrior Moray MO278 oferece 12 botões personalizáveis de atalho — Foto: Divulgação/Warrior

7. Warrior Armor MO247 – a partir de R$ 429

O Armor MO247 apresenta design bastante chamativo, construído em plástico ABS verde. O destaque deste produto é o acabamento: é possível trocar as peças por outras que vem em uma maleta reserva. Além disso, proporciona a possibilidade de inserir pesos dentro do design, o que pode agradar usuários que preferem periféricos mais estáveis. O corpo oferta várias teclas personalizáveis de atalho, e outra para configurar a sensibilidade do DPI até 8.200. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 429 para adquirir o produto.

O eletrônico conta com um cabo de conexão USB, compatível com desktop e notebooks. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design ambidestro, e a possibilidade de inserir pesos.

Prós: sensibilidade altíssima

sensibilidade altíssima Contras: preço elevado

8 de 8 O Warrior Armor MO247 promete uma sensibilidade DPI de até 8.200 — Foto: Divulgação/Warrior O Warrior Armor MO247 promete uma sensibilidade DPI de até 8.200 — Foto: Divulgação/Warrior

Amazon Prime Day: 6 dicas para aproveitar as promoções na data