Notebook Core i7: seis modelos para alcançar o melhor desempenho

Notebooks com o processador Core i7, da Intel , são voltados quem deseja realizar tarefas mais intensas, como editar e renderizar vídeos, utilizar softwares pesados ou conseguir o melhor desempenho nos jogos. Empresas como Asus, Dell, Lenovo, Acer e Samsung oferecem modelos por preços que partem de R$ 4.209 , como é o caso do Lenovo IdeaPad 3i, que apresenta SSD de 256 GB e Windows 11 .

1 de 6 Notebook Core i7: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 4.209 e R$ 13.600 — Foto: Divulgação/Dell Notebook Core i7: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 4.209 e R$ 13.600 — Foto: Divulgação/Dell

1. Lenovo IdeaPad 3i – a partir de R$ 4.209

O IdeaPad 3i, da Lenovo, conta com um processador Core i7, da Intel, de 10ª geração, 8 GB de memória RAM, um SSD de 256 GB para armazenamento e sistema operacional Windows 11. Além disso, este modelo também dispõe de uma placa de vídeo dedicada GeForce MX330, da Nvidia, com 2 GB de memória GDDR5, que consegue rodar alguns jogos com gráficos medianos. Ele é vendido por preços a partir de R$ 4.209.

O modelo da Lenovo é classificado como ultrafino, com 2 cm de altura, 36 cm de largura e tela de 15 polegadas, com resolução de 1366 x 768 pixels, ideal para assistir filmes e séries em qualidade HD. O notebook também possui duas portas USB 2.0 e uma USB 3.0. No site da Amazon, o IdeaPad 3i está avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, por ser um modelo com Intel Core i7, os compradores o classificam como bom custo-benefício.

Prós: custo-benefício, ao considerar que se trata de um Intel Core i7

custo-benefício, ao considerar que se trata de um Intel Core i7 Contras: não atende os que procuram jogar com gráficos mais elevados

2 de 6 O Lenovo IdeaPad 3i oferece 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB de armazenamento — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo IdeaPad 3i oferece 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB de armazenamento — Foto: Divulgação/Lenovo

O Asus VivoBook pode ser uma escolha para os que precisam realizar múltiplas tarefas no computador. O modelo dispõe de um Intel Core i7 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM, SSD de 512 GB e sistema operacional Windows 10 Home. Diferente do item anterior, este possui apenas vídeo integrado e duas portas USB 2.0. O laptop é encontrado por cerca de R$ 4.899.

Outras especificações destacam que o notebook conta com 1,99 cm de altura, 23,5 cm de largura e tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O modelo é avaliado com 4 de 5 estrelas na Amazon.

Prós: tela Full HD

tela Full HD Contras: não possui placa de vídeo dedicada

3 de 6 Asus VivoBook tem processador Intel Core i7 de 11ª geração — Foto: Divulgação/Asus Asus VivoBook tem processador Intel Core i7 de 11ª geração — Foto: Divulgação/Asus

3. Dell Inspiron 15 3000 – a partir de R$ 4.928

O Dell Inspiron 15 3000 conta com um processador Intel Core i7 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM (que pode ser expandida para 16 GB), SSD de 256 GB e sistema operacional Windows 11. Assim como o modelo da Lenovo apresentado nesta lista, este também vem equipado com uma placa de vídeo Nvidia GeForce MX330 de 2 GB. Ele é comercializado por cifras que partem de R$ 4.928.

O modelo possui 1,99 cm de altura, 36,4 cm de largura, tela 15,6 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels, uma entrada HDMI, uma porta USB 2.0 e duas USB 3.2. O notebook está avaliado com 4,2 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam o desempenho da máquina. No entanto, alguns casos relatam travamentos.

Prós: memória RAM expansível e duas portas USB 3.2

memória RAM expansível e duas portas USB 3.2 Contras: não possui tela com resolução Full HD

4 de 6 O Dell Inspiron 15 3000 também vem equipado com uma placa de vídeo Nvidia GeForce MX330 — Foto: Divulgação/Dell O Dell Inspiron 15 3000 também vem equipado com uma placa de vídeo Nvidia GeForce MX330 — Foto: Divulgação/Dell

4. Acer Aspire Nitro 5 – a partir de R$ 5.349

O Aspire Nitro 5 da Acer é uma opção voltada para o público gamer. O modelo conta com um processador Intel Core i7 de 10ª geração, 8 GB de memória RAM, SSD de 512 GB e sistema operacional Windows 11. Diferente dos demais itens desta lista, este conta com uma placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650, ideal para rodar jogos atuais, com gráficos no alto e a 60 quadros por segundo. O laptop é comercializado por valores a partir de R$ 5.349.

Outra característica, é que o teclado do notebook é retroiluminado na cor vermelha, com mais destaque para as teclas W, A, S, D e as setas, ambas essenciais para controlar o personagem em um game. A tela é de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. A opção possui avaliações de 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o desempenho da máquina. No entanto, alguns reclamam que o carregador é de difícil encaixe.

Prós: placa de vídeo que permite um bom desempenho nos games

placa de vídeo que permite um bom desempenho nos games Contras: de acordo com os compradores, o carregador tem o encaixe difícil

5 de 6 Acer Nitro 5 é voltado para o público gamer — Foto: Divulgação/Acer Acer Nitro 5 é voltado para o público gamer — Foto: Divulgação/Acer

O Alienware m15 é mais uma alternativa para os que buscam um notebook gamer. A máquina vem com um processador Intel Core i7 de 11ª geração, 16 GB de memória RAM (expansível até 64 GB), SSD de 1 TB e sistema operacional Windows 11. Para jogar, o computador dispõe de uma placa de vídeo Nvidia RTX 3070, que promete rodar os jogos atuais. O modelo é vendido por cerca de R$ 11.759.

As demais especificações apontam que a tela do notebook é de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O produto está avaliado com 3,9 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores exaltam o alto desempenho da máquina. Porém, alguns consumidores ressaltam que o computador esquenta com facilidade.

Prós: SSD de 1 TB e placa de vídeo que promete rodar os jogos atuais na melhor performance possível

SSD de 1 TB e placa de vídeo que promete rodar os jogos atuais na melhor performance possível Contras: preço elevado

6 de 6 Alienware m15 conta com SSD de 1 TB e uma placa de vídeo Nvidia RTX 3070 — Foto: Divulgação/Dell Alienware m15 conta com SSD de 1 TB e uma placa de vídeo Nvidia RTX 3070 — Foto: Divulgação/Dell

6. Samsung Galaxy Book Pro 360 – a partir de R$ 13.600

O Galaxy Book Pro 360, da Samsung, conta com um processador Intel Core i7 de 11ª geração, 16 GB de memória RAM, SSD de 512 GB e sistema operacional Windows 10. O principal destaque deste modelo, é que ele pode ser utilizado como um tablet, possui tela sensível ao toque e acompanha uma canetinha de navegação. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 13.600 para comprar o laptop.

O notebook possui 4 cm de altura, 40 cm de largura e tela que gira 360 graus de 13,3 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O modelo está avaliado com 5 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores elogiam o bom desempenho da máquina, a bateria e a fácil utilização.

Prós: possibilidade de ser utilizado como tablet

possibilidade de ser utilizado como tablet Contras: não possui placa de vídeo dedicada

Galaxy Book Pro 360 tem tela touch — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo

