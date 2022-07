Notebook, Instax e mais: veja 9 produtos 'tech' em oferta no Prime Day

1 de 10 Produtos 'tech' aparecem com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/Apple Produtos 'tech' aparecem com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/Apple

Onde comprar notebook barato? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Acer A315-34-C6ZS conta com memória RAM DDR4 de 4 GB, armazenamento em HD de 1 TB e processador Intel Celeron, sendo indicado para a execução de tarefas rotineiras. Além disso, traz tela HD de 15,6 polegadas e autonomia energética de até sete horas fazem do modelo uma boa opção para quem precisa se locomover e deslocar o laptop frequentemente. Comercializado originalmente por R$ 2.599, o notebook Acer A315-34-C6ZS tem 17% de desconto no Amazon Prime Day 2022, podendo ser adquirido por R$ 2.149.

O notebook apresenta boa recepção dos consumidores da Amazon, que avaliaram o Acer A315-34-C6ZS com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas, além de darem nota máxima ao produto em 68% das avaliações. Ainda segundo os usuários, o item se destaca pela facilidade no uso e por sua portabilidade.

2 de 10 Acer A315-34-C6ZS ultrapassa os 20% de desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/Acer Acer A315-34-C6ZS ultrapassa os 20% de desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/Acer

O MacBook Air é um notebook com processador M1 da Apple. A ficha técnica ainda traz CPU de oito núcleos, GPU de sete núcleos, memória RAM de 8 GB e armazenamento SSD de 256 GB. Originalmente vendido por R$ 12.999, os amantes da Apple poderão adquirir o MacBook Air M1 por R$ 8.316 no Amazon Prime Day 2022, uma queda de R$ 4.682. Ele está disponível nas cores cinza e dourado.

Além disso, o produto entrega autonomia energética de até 18 horas, sistema de refrigeração silencioso e tela de retina com 13,3 polegadas e resolução de 2560 x 1600 pixels. O modelo pode ser interessante para quem precisa executar tarefas pesadas, como edição de imagem e vídeo. Os consumidores avaliam o produto em 4,9 estrelas de 5 e nota máxima em 93% das avaliações.

3 de 10 Macbook Air é interessante para editar vídeos e imagens — Foto: Divulgação/Apple Macbook Air é interessante para editar vídeos e imagens — Foto: Divulgação/Apple

O Vaio FE14 conta com processador Intel Core i5 de 10ª geração, armazenamento SSD NVMe de 128 GB combinado com HD de 1 TB e memória RAM de 8 GB. Ele é um laptop que pode ser usado para tarefas um pouco mais exigentes. Disponível com um desconto próximo de 18% no Amazon Prime Day 2022, o notebook Vaio FE14, que custa originalmente R$ 3.999, poderá ser adquirido no evento por R$ 3.299.

Além disso, o produto entrega Windows 11 nativo, compatibilidade com Alexa, tela de 14 polegadas Full HD, autonomia de até sete horas e estrutura leve, pesando apenas 1,5 kg. O modelo tem boa recepção do público, recebendo nota máxima em todas as avaliações dos consumidores da Amazon.

4 de 10 O Vaio FE14 surge com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/Vaio O Vaio FE14 surge com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/Vaio

Além disso, o modelo apresenta suporte para até três monitores externos, sistema de resfriamento otimizado, com dois coolers e quatro saídas de ar, teclado retroiluminado, áudio Nahimic e tela de 15,6 polegadas Full HD. O notebook recebeu uma nota média de 4,8 de 5, com nota média em 78% das avaliações.

5 de 10 Legion 5 R7, da Lenovo, também estará disponível com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/Lenovo Legion 5 R7, da Lenovo, também estará disponível com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/Lenovo

O MacBook Pro M2 é mais uma opção para quem deseja adquirir um notebook da Apple. Mais potente que o modelo apresentado anteriormente, o notebook apresenta processador M2, CPU de oito núcleos, GPU de 10 núcleos e SSD de 512 GB. Ele está com desconto no Amazon Prime Day 2022 e sai do valor de R$ 12.137 para R$ 11.999 no evento.

Também há uma melhora em relação à autonomia do produto, que é capaz de ficar até 20 horas longe das tomadas. A tela de retina apresenta 13,6 polegadas e o usuário pode escolher entre as cores cinza e prateado.

6 de 10 MacBook Pro com M2 aparece com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro com M2 aparece com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/Apple

Para os aventureiros que não perdem a oportunidade de registrar os bons momentos, a GoPro Hero 10 Black chega ao Amazon Prime Day 2022 em um kit com acessórios com 23% de desconto, passando de R$ 4,699 para R$ 3.599 na promoção. O modelo é a versão mais robusta da famosa marca de câmeras, sendo capaz de produzir imagens de 23 MP e vídeos 5,3K com resolução de 60 quadros por segundo, além de contar com uma excelente tela LCD frontal de alta qualidade e resistência à água em profundidades de até dez metros.

Ultrapassando as especificações técnicas, a GoPro Hero10 Black ainda otimiza o seu uso ao possuir o sistema HyperSmooth 4.0, que é capaz de estabilizar as imagens, alinhar o horizonte e corrigir a iluminação de maneira natural e automática. Por fim, o produto ainda acompanha clip giratório, case, bateria extra e a ferramenta Shorty, um bastão extensor que se transforma em tripé.

7 de 10 GoPro Hero 10 Black produ imagens de até 23 MP — Foto: Divulgação/GoPro GoPro Hero 10 Black produ imagens de até 23 MP — Foto: Divulgação/GoPro

7. Instax Mini Link - de R$ 714 por R$ 601

A Instax Mini Link é uma impressora Bluetooth portátil, que permite que o seu usuário imprima fotos rapidamente e em qualquer lugar ao se conectar ao seu smartphone. O item está disponível nas cores branco, bege e rosa, e o papel utilizado na impressão é do tipo fotográfico. Ela é mais um que pode ser adquirido com desconto no Amazon Prime Day 2022. Com mais de 15% de redução em seu valor original, o produto, que antes poderia ser adquirido por R$ 714, passa a custar R$ 601.

Descrito pelos consumidores da Amazon como um acessório simples de se usar, de fácil manuseio e que produz fotografias com brilho intenso, a Instax Mini Link teve uma boa recepção do público. Em suas avaliações, o item recebeu uma nota média de 4,9 de 5 estrelas, com nota máxima em 95% dos feedbacks recebidos.

8 de 10 Instax Mini Link pode imprimir fotos diretamente do smartphone — Foto: Divulgação/Instax Instax Mini Link pode imprimir fotos diretamente do smartphone — Foto: Divulgação/Instax

O Roku Express é um dongle que transforma TVs comuns em smart. Com 18% de desconto no Amazon Prime Day 2022, a central multimídia pode ser adquirida com valor promocional no evento, passando de R$ 219 para R$ 179. O aparelho possui mais de 5 mil canais de streaming em sua loja, e basta conectá-lo ao HDMI de seu televisor e a uma fonte de alimentação para começar a desfrutar das facilidades do aparelho.

Sua recepção pelos usuários da Amazon também é boa, chegando à nota média de 4,8 de 5 estrelas, com 86% das avaliações contando com nota máxima. O produto também recebeu bons feedbacks em relação à qualidade de som e imagem produzidos, além de ser apontado como um item de fácil montagem.

9 de 10 Roku Express transforma TVs comuns em smart — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Roku Express transforma TVs comuns em smart — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

9. Aspirador Robô SmartBrush 1200 Midea - de R$ 1.499 por R$ 1.349

O SmartBrush 1200 é um robô aspirador da Midea que fecha a lista com mais um item com descontos próximos de 30%. Ele chega ao Amazon Prime Day 2022 deixando para trás o valor de R$ 1.499, para ser vendido por apenas R$ 1.349. O modelo possui autonomia de até 100 minutos, reservatório de 800 ml, sensor inteligente de obstáculos para não esbarrar nos móveis e bateria de 2.600 mAh, além de contar com retorno automático para carregamento na base após o uso.

Avaliado com uma nota média de 3,8 de 5 segundo os consumidores da Amazon, com nota máxima em 71% dos feedbacks, o aspirador robô SmartBrush 1200 da Midea se destaca, ainda segundo seus usuários, pela ausência de ruído e durabilidade da bateria.

10 de 10 SmartBrush 1200, da Midea, é um aspirador robô que traz bateria de 2.600 mAh — Foto: Divulgação/Midea SmartBrush 1200, da Midea, é um aspirador robô que traz bateria de 2.600 mAh — Foto: Divulgação/Midea

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022