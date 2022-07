Notebook para estudar: 6 modelos para quem não pode gastar muito

Notebooks para estudar são ideais para realizar atividades da escola ou faculdade. Os laptops a seguir trazem fichas técnicas mais básicas e são voltados para estudantes que buscam modelos com bom custo-benefício por aliar desempenho satisfatório para navegar na internet e escrever trabalhos sem gastar muito. Empresas como Multilaser , Positivo , Dell , Lenovo e Samsung oferecem máquinas por preços a partir de R$ 1.399 , como é o caso do Multilaser 2 em 1 M11W Prime, que pode ser usado como tablet ao ser dobrado.

1 de 6 Notebook para estudar: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 1.399 e R$ 3.600 — Foto: Divulgação/Samsung Notebook para estudar: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 1.399 e R$ 3.600 — Foto: Divulgação/Samsung

1. Multilaser 2 em 1 M11W Prime — a partir de R$ 1.399

O M11W Prime, da Multilaser, apresenta uma função que pode ser utilizado tanto como computador quanto como tablet devido à tela retrátil. O teclado oferta padrão ABNT2, que exibe o "ç" e alguns dos símbolos mais usados no Brasil. A tela de 11 polegadas tem resolução de 1366 x 768 pixels e pode ser uma boa opção de conforto para quem procura um computador para estudos e leitura. O laptop é vendido por preços a partir de R$ 1.399.

O hardware da máquina acompanha uma capacidade de armazenamento de 64 GB, além de uma memória RAM de 4 GB. Enquanto isso, o sistema operacional da máquina é equipado com o Windows 11. Avaliado com uma nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom desempenho da máquina para produtividade.

Prós: atalho no teclado para multimídia

atalho no teclado para multimídia Contras: não acompanha caneta touch para o uso como tablet

Multilaser M11W Prime traz tela de 11 polegadas — Foto: Divulgação/Multilaser

2. Positivo Motion Q464C — a partir de R$ 1.749

O Motion Q464C é um laptop de entrada da Positivo com funções mais básicas. O modelo pode ser indicado para estudantes que não precisam de uma máquina potente. De acordo com o fabricante, ele possui webcam de alta definição (HD) e microfone digital para áudio de qualidade. Ele é equipado com processador Intel Atom, possui 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento eMMC e tem placa de vídeo Intel Graphics. Esta opção é vendida por valores que partem de R$ 1.749.

O modelo é compacto, traz tela antirreflexo de 14,1 polegadas e não possui extensão numérica no teclado, o que pode impactar questões de produtividade. A bateria do dispositivo promete autonomia de até sete horas e o computador vem com pacote Microsoft Office 365 incluso. Avaliado em 4,1 de 5 estrelas, os compradores destacam o custo-benefício e leveza, sendo bem prático. Outros relatam que o produto apresentou defeitos de travamento e lentidão após um mês de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: sistema começa a travar após um determinado tempo

2 de 6 O Positivo Motion Q464C possui webcam de alta definição (HD) e microfone digital para áudio de qualidade — Foto: Divulgação/Positivo O Positivo Motion Q464C possui webcam de alta definição (HD) e microfone digital para áudio de qualidade — Foto: Divulgação/Positivo

O Dell Inspiron i15-i1100-A10PF é um computador de entrada que conta com processador Intel Core i5, da 3ª geração, com velocidade de 3,5 GHz. O display conta 15,6 polegadas e resolução de 1920 x 1080 pixels. O laptop pode ser uma boa opção para pessoas que procuram atividades simples, como edição de textos, trabalhos acadêmicos, manipulação de planilhas e internet. O modelo é vendido por cerca de R$ 2.696.

A máquina com Windows 11 traz 4 GB de memória RAM, SSD de 128 GB e HD de 1 TB. Avaliado com 4,8 estrelas na Amazon, os compradores destacam o custo-benefício e que a máquina atende as funções que prometem para quem procura se dedicar aos estudos.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não há

3 de 6 Dell Inspiron i15-i1100-A10PF apresenta tela de 1920 x 1080 pixels retroiluminada por LED com borda fina e antirreflexo — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron i15-i1100-A10PF apresenta tela de 1920 x 1080 pixels retroiluminada por LED com borda fina e antirreflexo — Foto: Divulgação/Dell

4. Lenovo IdeaPad 3i — a partir de R$ 3.149

O IdeaPad 3i, da Lenovo, conta com um processador Core i5, da Intel, de 10ª geração, 8 GB de memória RAM, um SSD de 256 GB para armazenamento e sistema operacional Windows 11. Além disso, este modelo também dispõe de uma placa de vídeo dedicada GeForce MX330, da Nvidia, e qualidade de som com certificação Dolby Audio. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 3.149.

Ele conta com webcam com resolução de 720p, tela de 15 polegadas, com resolução de 1366 x 768 pixels, ideal para assistir filmes e séries em qualidade HD. A máquina também possui duas portas USB 2.0 e uma USB 3.0. No site da Amazon, o IdeaPad 3i está avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, por ser um modelo considerado médio, os compradores o classificam como bom custo-benefício.

Prós: custo-benefício e velocidade alta durante o uso

custo-benefício e velocidade alta durante o uso Contras: não atende quem procura desempenho mais elevados

4 de 6 IdeaPad 3i traz SSD de 256 GB — Foto: Divulgação/Lenovo IdeaPad 3i traz SSD de 256 GB — Foto: Divulgação/Lenovo

5. Lenovo IdeaPad 3 — a partir de R$ 3.299

O Lenovo IdeaPad 3 possui um tamanho compacto para uma tela de 15,6 polegadas. Ele é uma opção para quem precisa de mais praticidade e eficiência na hora de estudar e também para quem procura um computador de fácil transporte. Disponível no sistema Linux e Windows, o laptop é comercializado por preços que partem de R$ 3.299.

Ele conta com um armazenamento SSD de 256 GB, alta qualidade de som com certificação Dolby Audio, câmera HD de 720p com função de privacidade, Wi-Fi AC e teclado numérico para uma maior facilidade na rotina. A máquina da Lenovo possui avaliações de 4,8 estrelas. Os usuários destacam a rapidez do sistema. Porém, acaba decepcionando ao usar ele em alto desempenho.

Prós: rapidez e leveza

rapidez e leveza Contras: pode não agradar quem busca um notebook de alto desempenho

5 de 6 Lenovo IdeaPad 3 tem visual discreto e traz processador AMD Ryzen — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo IdeaPad 3 tem visual discreto e traz processador AMD Ryzen — Foto: Divulgação/Lenovo

O Samsung Book Book traz processador Intel Core i5 de 10ª geração e também é equipado com 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Mesmo sendo um laptop que não oferece uma GPU dedicada, o Samsung Book deve ser capaz de executar bem para o uso pessoal em suas funções intermediárias. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.600 para adquirir o produto.

O equipamento apresenta o sistema Windows 11 e tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. A combinação promete uma boa experiência em consumo de conteúdos para o dia a dia. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o notebook se destaca pela bateria e câmera, mesmo sendo VGA.

Prós: bateria, agilidade e webcam com resolução boa

bateria, agilidade e webcam com resolução boa Contras: não tem GPU dedicada

6 de 6 O Samsung Book é simples, porém atende aos requisitos para uso pessoal e para estudos — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung Book é simples, porém atende aos requisitos para uso pessoal e para estudos — Foto: Divulgação/Samsung

