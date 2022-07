Notebook Ryzen 7: 6 modelos com o processador da AMD

Já o Acer Nitro 5 conta com SSD de 512 GB e memória RAM de 8 GB por valores que partem de R$ 5.499. Outra opção é o Acer Swift 3, que permite a leitura da digital do usuário e apresenta compatibilidade com a assistente virtual Alexa por cerca de R$ 12.024. Veja a seguir seis notebooks Ryzen 7 para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Notebook Ryzen 7: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 3.625 e R$ 12.024 — Foto: Divulgação/Acer Notebook Ryzen 7: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 3.625 e R$ 12.024 — Foto: Divulgação/Acer

1. Lenovo IdeaPad 3 – a partir de R$ 3.504

O IdeaPad 3, da Lenovo, apresenta um processador Ryzen 7 de 3ª geração da fabricante AMD. O notebook apresenta design prata ultrafino, exposto em uma tela Full HD de 15,6 polegadas. Com uma resolução de 1920 x 1080 pixels, o display apresenta uma tela antirreflexo, enquanto o sistema operacional é o Windows 11. O teclado fornece tamanho mais robusto ao disponibilizar teclas numéricas lateralizadas, o que favorece a digitação de algarismos. Já o padrão de teclas garante o formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. Ele é vendido por preços a partir de R$ 3.504.

O dispositivo entrega uma memória RAM do tipo DDR4, um dos padrões mais modernos do mercado. Esta memória resguarda uma capacidade de 8 GB. Além disso, oferece um armazenamento SSD de 256 GB, o que deve ser interessante para quem precisa de espaço considerável para guardar arquivos, sem contar que o SSD proporciona maior velocidade para abrir os softwares sem engasgar. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a potência do processador. Porém, criticam a alta fragilidade do material, o que pode comprometer a vida útil do produto.

Prós: teclado ABNT2

teclado ABNT2 Contras: relatos de problemas com o SSD

2 de 7 IdeaPad 3 traz SSD de 256 GB — Foto: Divulgação/Lenovo IdeaPad 3 traz SSD de 256 GB — Foto: Divulgação/Lenovo

O M515, da Asus, apresenta características muito similares ao modelo anterior. Ele traz uma tela de Full HD de 15,6 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels. O notebook apresenta um design com bordas extremamente finas, enquanto o sistema interno oferece o Windows 10 como sistema operacional, característica útil para usuários já acostumados com o recurso. O laptop pode ser encontrado por valores que partem de R$ 4.899.

Já o sistema de hardware conta com uma memória RAM de 8 GB com padrão DDR4, e um SSD de 256 GB. O padrão de tecla ofertado é o ABNT2, além de prometer teclado numérico lateralizado para a melhor digitação de algarismos. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta velocidade de execução dos softwares e a ausência de engasgos. Porém, criticam a autonomia de bateria, que não dura tanto.

Prós: processador veloz

processador veloz Contras: bateria dura pouco

3 de 7 Asus M515 oferece SSD com 256 GB — Foto: Divulgação/Asus Asus M515 oferece SSD com 256 GB — Foto: Divulgação/Asus

O Inspiron 15 3000, da Dell, oferece design em um tom escuro de cinza chumbo, similar ao tom preto do aço escovado. A tela de 15,6 polegadas oferece uma visão Full HD em uma resolução de 1920 x 1080 pixels. O sistema é o Windows 11 instalado, além de uma cortesia fornecida pela fabricante: um ano de licença gratuita do antivírus McAfee. O produto é vendido por cerca de R$ 4.949.

A estrutura externa é fina, o que facilita o transporte do aparelho para qualquer lugar. O sistema de hardware conta com um armazenamento interno e SSD de 256 GB, enquanto a memória RAM de 8 GB apresenta padrão DDR4. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam as especificações técnicas.

Prós: SSD de 256 GB

SSD de 256 GB Contras: existem modelos mais baratos que oferecem uma memória RAM maior

4 de 7 Dell 15 3000 promete uma memória RAM de 8 GB — Foto: Divulgação/Dell Dell 15 3000 promete uma memória RAM de 8 GB — Foto: Divulgação/Dell

4. Acer Nitro 5 – a partir de R$ 5.499

O Nitro 5, da Acer, é um notebook gamer oferece design inteiramente preto, mas com uma característica diferente dos modelos citados até agora: contém retroiluminação vermelha em cada uma das teclas. Promete um teclado mais robusto em virtude da presença de teclas numéricas lateralizadas. A tela de 15,6 polegadas promete uma boa resolução Full HD com 1920 x 1080 pixels e já vem com Windows 11 de fábrica. O modelo é comercializado por cifras que partem de R$ 5.499.

O sistema de hardware garante uma memória RAM de 8 GB em um padrão DDR4, além de um armazenamento interno SSD de 512 GB. Seu diferencial é o sistema de refrigeração integrado: o air cooler de uma ventoinha promete refrigerar o interior da máquina nos momentos de maior exigência, como durante a execução de jogos pesados e de gráficos complexos ao longo de várias horas. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a boa experiência de uso durante jogos de alta performance.

Prós: teclado retroiluminado

teclado retroiluminado Contras: existem modelos mais baratos com maior capacidade de armazenamento interno e memória RAM

5 de 7 Acer Nitro 5 é um notebook gamer com Ryzen 7 — Foto: Divulgação/Acer Acer Nitro 5 é um notebook gamer com Ryzen 7 — Foto: Divulgação/Acer

5. Lenovo Legion 5 – a partir de R$ 7.299

O Legion 5, da Lenovo, apresenta design robusto e inteiramente preto, com exceção do teclado retroiluminado com LED branca. Ele ainda tem padrão de teclas ABNT2, e um teclado numérico lateralizado para auxiliar na digitação de algarismos. O laptop também fornece uma tela Full HD de 15,6 polegadas, com uma resolução nítida de 1920 x 1080 pixels. Diferente dos modelos citados até agora, este promete uma memória RAM com 16 GB, uma característica interessante para rodar jogos pesados e com gráficos mais complexos. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 7.299.

Já o SSD traz uma capacidade de 512 GB. Além disso, disponibiliza uma placa de vídeo dedicada, o que auxilia no processamento visual de imagens, programas e games para rodar com a máxima resolução possível. Ele também conta com um sistema de refrigeração air cooler embutido, que disponibiliza duas ventoinhas para combater o superaquecimento da máquina. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a facilidade de executar multitarefas e a migração simultânea entre vários programas pesados.

Prós: sistema de refrigeração embutido

sistema de refrigeração embutido Contras: não tem resolução 4K

6 de 7 Lenovo Legion 5 contêm um sistema de refrigeração air cooler embutido — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo Legion 5 contêm um sistema de refrigeração air cooler embutido — Foto: Divulgação/Lenovo

6. Acer Swift 3 – a partir de R$ 12.024

O Swift 3, da Acer, diferente dos modelos citados anteriormente, este item contém uma tela mais compacta de 14 polegadas. O display oferece uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, enquanto o teclado garante retroiluminação e teclas para configuração multimídia. A memória RAM traz padrão DDR4 com 8 GB, enquanto o SSD conta com 512 GB. O design permite a leitura da digital do usuário, o que pode ser útil para bloquear o notebook com segurança e evitar que pessoas não autorizadas acessem o dispositivo. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 12.024 para comprar o produto.

O eletrônico ainda conta com compatibilidade com a assistente virtual Alexa, que auxilia em funções como pesquisas na web e no acionamento dos softwares. Já vem com Windows 10 de fábrica e promete uma autonomia de bateria de até 12 horas. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta velocidade do aparelho. No entanto, relatam que o produto apresenta problemas com pouco tempo de uso.

Prós: alta velocidade

alta velocidade Contras: relatos de que dá defeito com pouco tempo de uso

7 de 7 Acer Swift 3 oferece compatibilidade com a assistente virtual Alexa — Foto: Divulgação/Acer Acer Swift 3 oferece compatibilidade com a assistente virtual Alexa — Foto: Divulgação/Acer

