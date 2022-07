Nubank: regras para rendimento de dinheiro no app mudam; saiba tudo

O Nubank anunciou nesta segunda-feira (11) que a maneira como seu dinheiro rende no banco digital vai mudar. Com a novidade, o valor de novos depósitos continuará rendendo 100% do CDI, mas somente depois de 30 dias da entrada do dinheiro na conta - ou seja, quando você depositar uma quantia, ela demorará cerca de um mês para de fato começar a render. A medida será implementada aos poucos e, após o prazo estipulado pela fintech, o banco digital fará o pagamento retroativo do rendimento. As novas regras chegam junto com as "Caixinhas", um novo sistema de investimento que permite aplicações personalizadas com diferentes objetivos - como para viagens ou reservas de emergências, por exemplo.