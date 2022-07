O que é brown noise? Saiba significado, se funciona e opções no YouTube

Brown noise (ou ruído marrom, em tradução literal para o português) é um som que promete ajudar no sono, concentração e relaxamento. Semelhante a um barulho leve de chuva ou de um rio em movimento, o som virou trend no TikTok , onde vídeos sobre o assunto já acumulam mais de 60 milhões de visualizações. Na rede social de vídeos curtos, usuários gravam depoimentos relatando suas experiências ao ouvir o som. Uns disseram sentir mais relaxamento e facilidade para dormir, enquanto outros afirmaram perceber melhora em distúrbios neurobiológicos como TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção).

De acordo com o Google Trends, plataforma que mensura buscas feitas no Google, as consultas por termos relacionados a “brown noise” registraram aumento repentino em junho e julho, quando os vídeos sobre os benefícios do ruído marrom ganharam força no TikTok. O dado aponta para o interesse dos usuários no tema. Pensando nisso, o TechTudo explica, nas linhas a seguir, como funciona o brown noise, para que serve e onde você pode ouvir.

1 de 3 Ruído marrom promete ajudar a relaxar; veja como funciona e onde ouvir — Foto: Unsplash Ruído marrom promete ajudar a relaxar; veja como funciona e onde ouvir — Foto: Unsplash

O que é brown noise e para que serve?

Brown noise é um barulho que apresenta todas as frequências do espectro de som que um ser humano pode ouvir, porém com a frequência baixa mais em evidência. Essa característica faz com que o ruído marrom seja um som grave, que se assemelha a um rio em movimento ou uma leve chuva. O objetivo do brown noise é gerar relaxamento, auxiliar no sono e melhorar a concentração e foco.

Brown noise funciona?

Muitos usuários no TikTok compartilharam bons resultados ao escutar o brown noise pela primeira vez. Alguns relataram que “nunca haviam sentido a mente tão calma e em silêncio”. Outros, por sua vez, afirmaram que conseguiram mais foco e concentração para estudar, em especial pessoas com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção). Houve também aqueles que notaram mais facilidade para dormir e sentiram a ansiedade reduzida.

Em relação aos estudos científicos sobre o assunto, as pesquisas ainda são inconclusivas, e os especialistas tentam entender se, de fato, o brown noise pode ser favorável ou não. "As evidências que temos são inconclusivas e de muito baixa qualidade neste momento", afirmou o Dr. Mathias Basner, professor da divisão de sono e cronobiologia da University of Pennsylvania School of Medicine, em entrevista ao site CNN.

2 de 3 Usuários do TikTok relatam relaxamento ao ouvir o brown noise — Foto: Flavia Fernandes/TechTudo Usuários do TikTok relatam relaxamento ao ouvir o brown noise — Foto: Flavia Fernandes/TechTudo

Ainda de acordo com o especialista, o motivo do ruído conseguir induzir uma pessoa a dormir ou melhorar o foco e concentração é que ele mascara outros sons do ambiente, como uma porta rangendo ou carros passando na rua. Ou seja, é como se um barulho absorvesse o outro, de forma que os outros sons incômodos “não são ouvidos”.

O problema desse tipo de terapia ser usada ao dormir, por exemplo, é que o cérebro continua ativo enquanto a pessoa dorme, com o objetivo de reparar e restaurar o corpo. O barulho pode interferir nesse processo de reparação, principalmente nas fases mais profundas do sono.

Brown noise, white noise e pink noise: quais as diferenças?

Além do brown noise também há o white noise e o pink noise. Cada ruído é representado por uma cor, e apesar de todos compartilharem semelhanças, há algumas diferenças nas características de cada um. O white noise, ou ruído branco, apresenta todas as frequências sonoras na mesma intensidade e pode variar entre sons agudos e graves. Entre os barulhos que se assemelham ao ruído branco estão um ventilador em funcionamento ou uma rádio não sintonizada.

Já o pink noise, ou ruído rosa, apresenta frequências altas um pouco mais reduzidas e frequências baixas um pouco mais altas. Esse tipo de barulho gera um som suave e pode ser semelhante aos batimentos cardíacos ou ondas quebrando no mar. Da mesma forma, o brown noise também é um som mais suave e é caracterizado pela frequência mais baixa em destaque, acentuando o som grave.

Onde ouvir brown noise?

O ruído marrom pode ser ouvido em diversas plataformas. É possível encontrá-lo, por exemplo, em playlists no Spotify e também no YouTube. Basta pesquisar por "brown noise" nos respectivos serviços para encontrar listas de reprodução e vídeos com o barulho relaxante.

3 de 3 É possível encontrar playlists de brown noise no Spotify e YouTube — Foto: Divulgação/GettyImages É possível encontrar playlists de brown noise no Spotify e YouTube — Foto: Divulgação/GettyImages

