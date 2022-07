O que é Deezer? Veja funções e diferenciais do app de músicas

O Deezer é um app de streaming de áudio, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), que conta com mais de 90 milhões de faixas, entre músicas e podcasts. O serviço permite ouvir rádios, criar playlists, baixar músicas para escutar offline e encontrar canções e artistas de forma personalizada. Os planos de assinatura variam entre R$ 9,90 a R$ 34,90, voltados para universitários, famílias e usuários que buscam por qualidade de som nas reproduções. Veja, a seguir, como funciona o Deezer e saiba os diferenciais do aplicativo.

1 de 6 Saiba o que é Deezer e como funciona a plataforma de streaming de música — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Saiba o que é Deezer e como funciona a plataforma de streaming de música — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

O que é o aplicativo Deezer?

Deezer é um serviço de streaming de músicas com um vasto acervo de faixas. O aplicativo permite criar playlists próprias ou colaborativas, ouvir podcasts e rádios, além de baixar músicas para ouvir offline. Entre outros recursos da plataforma, estão letras de músicas, identificador de faixas, recomendações personalizadas e temporizador de sono para selecionar a duração de reprodução de uma faixa.

A tela inicial do aplicativo apresenta os artistas favoritos do usuário, bem como playlists e sugestões de cantores e canções. Além disso, o app ainda oferece opções de qualidade sonora para os áudios. No plano gratuito, por exemplo, as faixas possuem taxas de bits de 128 kbps. Já no plano Premium, são 320 kbps. Ainda, no plano Hifi, os áudios têm cerca de 1.411 kbps.

2 de 6 Deezer reúne vários recursos que facilitam ouvir músicas e podcasts — Foto: Reprodução/Marcela Franco Deezer reúne vários recursos que facilitam ouvir músicas e podcasts — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Quais planos estão disponíveis para assinatura?

O serviço de streaming conta com quatro planos. O "Free" é gratuito, porém possui algumas limitações, como ausência do recurso para baixar músicas e ouvi-las offline e presença de publicidade. O "Premium", que permite baixar músicas e é livre de anúncios, custa R$ 19,90 por mês. O "Family" oferece seis contas "Premium" por R$ 34,90 mensais. Já o HiFi conta com todos os benefícios do plano Premium e mais o áudio de alta qualidade por R$ 34,90 mensal.

Quais as diferenças do Deezer para seus principais concorrentes?

O Deezer possui alguns concorrentes que oferecem um serviço de streaming similar, como Apple Music, Spotify e Amazon Music Unlimited. A principal diferença entre eles está presente nos planos. O Deezer possui cinco opções de assinaturas, que vão de R$ 9,90 (plano universitário) a R$ 34,90 (Family e HiFi). O Spotify, por sua vez, disponibiliza quatro planos, com valores entre R$ 9,90 e R$ 34,90, mas não conta com uma opção que ofereça alta qualidade sonora.

O valor do plano Universitário do serviço Apple Music é de R$ 11,90. Já as opções individual e família (4 contas) custam R$ 16,90 e R$ 24,90, respectivamente. O principal diferencial está no Áudio Espacial com Dolby Atmos, que está presente em todos os planos do streaming da Apple. A Amazon Music oferece músicas em HD, Áudio Espacial e faixas selecionadas por curadores por um custo de R$ 16,90 mensais.

3 de 6 Deezer possui aplicativos concorrentes que apresentam serviços similares — Foto: Reprodução/Marcela Franco Deezer possui aplicativos concorrentes que apresentam serviços similares — Foto: Reprodução/Marcela Franco

É possível ainda notar diferenças no design dos aplicativos. Enquanto o Spotify e Amazon Music possuem layouts escuros, o Apple Music e Deezer apostam em fundos mais claros. Em relação ao catálogo de música, o Deezer, Apple Music e Amazon Music disponibilizam 90 milhões de faixas. O Spotify, por sua vez, conta com 50 milhões de músicas.

Quanto ao período de teste oferecido pelas plataformas, o da Amazon é de três meses, o da Apple Music 30 dias, Spotify 60 dias e o do Deezer, um mês. Por fim, o streaming do Deezer não possui conteúdos de vídeo, enquanto nas outras plataformas a função está presente de diferentes formas. Os recursos de reprodução, sugestão de música e criação de playlists são bem similares em todos os apps citados.

Comparativo Streamings de música Valor dos planos Catálogo Conteúdo em vídeo Qualidade do som Período de teste Deezer R$ 9,90 a R$ 34,90 90 milhões de faixas não 1.411 kbps (HiFi) um mês Spotify R$ 9,90 a R$ 34,90 50 milhões de faixas sim 320 kpbs (Premium) 60 dias Apple Music R$ 11,90 a R$ 24,90 90 milhões de faixas sim Áudio Espacial com Dolby Atmos 30 dias Amazon Music R$ 16,90 90 milhões de faixas sim HD e Áudio Espacial três meses

Como usar o Deezer

O aplicativo Deezer é simples de usar. Na parte de baixo da tela inicial, estão os ícones que direcionam o usuário para outras abas. Basta tocar sobre eles para acessar os recursos que quiser. Confira os detalhes a seguir:

Pesquisar e seguir páginas de artistas e bandas

Seguir artistas e bandas ajuda o aplicativo a recomendar músicas do estilo musical que o usuário gosta. Para isso, toque na em "Favoritos" na parte de baixo da tela. Depois, vá em "Artistas" e aperte em "Adicionar Artistas". Use a barra de buscas para digitar o nome do cantor ou banda e, para finalizar, toque em "Continue com um artista".

4 de 6 Seguir página de artistas no Deezer permite que o app ofereça melhores recomendações de músicas — Foto: Reprodução/Marcela Franco Seguir página de artistas no Deezer permite que o app ofereça melhores recomendações de músicas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Montar Playlists

Para montar Playlists, vá em "Favoritos" e, em seguida, toque em "Playlists". Feito isso, aperte em "Criar uma Playlist". Então, digite o nome da lista de reprodução e toque em "Adicionar Faixas". Busque por artistas e faixas na barra de pesquisa e toque no ícone do símbolo de música para adicionar a faixa a playlist.

5 de 6 Toque em "Playlist" na aba "Favoritos" — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque em "Playlist" na aba "Favoritos" — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Compartilhar Playlists

Para compartilhar listas de reprodução com amigos, vá na aba de "Playlists", em "Favoritos", e toque nos três pontinhos na vertical. Depois, aperte em "Compartilhar". Agora, selecione o mensageiro que deseja enviar o link da playlist.

6 de 6 Compartilhe suas Playlists do Deezer tocando no ícone de compartilhamento na aba "Favoritos" — Foto: Reprodução/Marcela Franco Compartilhe suas Playlists do Deezer tocando no ícone de compartilhamento na aba "Favoritos" — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Ouvir rádios e podcasts

O Deezer possui uma aba de podcasts, no menu da parte de baixo da tela. Toque sobre a opção para visualizar os conteúdos. Basta selecionar um programa e ir em "Tocar" para reproduzir. Na mesma aba de podcasts, na parte de cima da tela, tem um ícone de rádio. Pressione sobre ele para sintonizar nas principais rádios do país.

Ouvir música offline

O recurso para ouvir música offline está disponível para usuários dos planos pagos. Assinantes podem baixar as músicas ao tocar em "Favoritos" e selecionar uma categoria, como álbuns. Toque no menu de três pontos à direita da faixa ou álbum e vá em "Baixar".

Com informações de Deezer e MUO

Veja também: Deezer: veja funções curiosas do app de música