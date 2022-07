O que é GrapheneOS, a versão mais segura do sistema Android

GrapheneOS é um sistema operacional de código aberto baseado no Android , disponível apenas para celulares Google Pixel (a partir do 3A ). O software oferece mais segurança através de várias medidas, como restrições para apps , bloqueios de redes, identificador de malwares e remoção de serviços obrigatórios do Google . Atualizado em junho, o OS inclui navegador, mensageiro, leitor de PDF e câmera, e pode ser útil para quem acessa dados sensíveis ou só quer ter mais privacidade. Veja, a seguir, o que é o GrapheneOS e como instalar no smartphone.

O que é GrapheneOS?

GrapheneOS é um sistema operacional de código aberto fundado em 2014, feito com base no Android Open Source (AOSP) - ou seja, no Android em sua forma mais "básica". Ele visa oferecer mais privacidade e segurança durante a navegação no celular, e, por isso, conta com vários recursos de segurança, como backups criptografados, atualizações de segurança sem a necessidade de acesso remoto e bloqueio de conexões Wi-Fi e Bluetooth quando o smartphone não está em uso.

Ainda, com o objetivo de limitar o acesso a dados e informações do usuário - como rastreio da localização e atividades -, o sistema não inclui serviços como Google Play Store e outros apps utilitários do Google.

Quais os diferenciais em relação ao Android convencional?

Diferentemente do Android "comum", o GrapheneOS traz alguns aplicativos próprios instalados, como o Vanadium WebViewer, uma versão do Google Chrome com segurança reforçada. Além disso, o software possui câmera privada, visualizador de PDF e mensageiro nativo. Outro diferencial é que o OS não solicita a criação de conta para a utilização dos recursos do celular.

Para baixar aplicativos, é possível usar a F-Droid, loja de apps gratuitos e de código aberto para dispositivos Android. Por outro lado, também é possível instalar a Google Play Store, embora isso anulasse, de alguma forma, o objetivo principal do GrapheneOS.

Ele é mais seguro? Vale usar?

O GrapeheneOS é seguro e visa impedir aplicativos de capturar informações pessoais do usuário e aumentar a proteção contra malwares e vírus no aparelho. Por esse motivo, o sistema pode ser útil para pessoas que trabalham com dados sensíveis ou desejam mais privacidade e segurança. Além disso, a versão de um Android sem apps nativos pode ser interessante para quem não concorda com a obrigatoriedade de serviços fixos no sistema. Porém, por só rodar em celulares Pixel - que, vale mencionar, não estão à venda oficialmente no Brasil -, pode não ser a melhor alternativa por aqui.

Quais celulares podem ter GrapheneOS? Como instalar?

Embora seja possível instalar o software em outros smartphones, apenas celulares Google Pixel suportam corretamente os padrões de privacidade e segurança exigidos pelo GrapheneOS. Abaixo, confira a lista de modelos compatíveis:

Para instalação, é necessário ativar o menu do desenvolvedor no aparelho ao acessar Configurações > Sobre o Telefone > Informações do Software > Número de compilação. Pressione algumas vezes a última opção até que o modo de desenvolvedor seja desbloqueado. Em seguida, vá até Configurações > Sistema > Opções do desenvolvedor > Desbloqueio de OEM.

Também é preciso ter um computador com sistema operacional Linux, Windows 10 e 11 ou macOS Catalina, Big Sur e Monterey. No Windows, abra o Windows Update, execute uma verificação de atualizações em seguida, selecione "Exibir atualizações opcionais". É necessário, nessa etapa, instalar o driver para carregar a interface de inicialização do Android apresentado pelo Windows Update.

No celular, coloque-o em modo bootloader (programa responsável pela inicialização do Android) ao manter pressionado o botão de diminuir volume enquanto o aparelho reinicia. Em seguida, é preciso conectar o smartphone ao computador e acessar essa página de instalação do GrapheneOS ("https://grapheneos.org/install/web").

As próximas etapas são feitas na própria página do GrapheneOS por meio dos botões de instalação que irão desbloquear o bootloader, baixar as imagens de fábrica do GrapheneOS, limpar todos os dados existentes, baixar a nova ROM (memória somente de leitura) e bloquear o programa de inicialização para habilitar a inicialização verificada completa.

Vai lançar para mais celulares?

Atualmente, o GrapheneOS apresenta suporte para o Pixel 4 e superior. Versões anteriores não recebem mais atualizações da empresa. Recentemente, a empresa anunciou que o sistema operacional estará disponível também para o Google Pixel 6A. Não há previsão de quando nem se será lançado para outras marcas de celulares.

