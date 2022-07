O que é Resso? Saiba tudo sobre app de música que funciona 'tipo TikTok'

O Resso é um app de streaming musical disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) que conta com um amplo catálogo de músicas e letras. A plataforma possui vários recursos que a diferenciam dos concorrentes Deezer e Spotify - como a possibilidade de compartilhar canções em um feed e deixar comentários nas faixas, por exemplo, que estimula a interação entre usuários. Vale ressaltar ainda que o serviço foi desenvolvido pela ByteDance , mesma empresa do TikTok , e por isso há algumas similaridades entre as redes. A seguir, conheça o Resso e como usar o app.

1 de 5 Aplicativo Resso mistura um amplo catálogo de músicas com interação entre os usuários; veja como usar — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo Aplicativo Resso mistura um amplo catálogo de músicas com interação entre os usuários; veja como usar — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

Qual o melhor serviço de streaming de música? Participe da discussão no Fórum do TechTudo

O que é e como funciona o Resso?

O app de streaming de áudio Resso reúne músicas e letras, apresentadas para os usuários em formato de feed rolável, como o do TikTok – ou seja, para escutar as próximas canções, basta arrastar a tela para cima ou para baixo. As faixas musicais não são exibidas por acaso, pois já no primeiro acesso é possível escolher gêneros e artistas favoritos. Com esses dados, o algoritmo mostra sugestões com maiores chances de agradar, através de um mix diário personalizado e repleto de novidades.

Na plataforma, também é possível deixar comentários nas músicas, responder às opiniões de outras pessoas e curtir respostas. Outra característica interessante do aplicativo é que ele permite o compartilhamento de trechos de letras em diferentes redes sociais, como Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, Snapchat e TikTok - o que pode ser útil para apresentar um artista ou banda para um amigo.

2 de 5 Resso apresenta a mesma interface do TikTok: para descobrir novas músicas, basta deslizar para cima — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Resso apresenta a mesma interface do TikTok: para descobrir novas músicas, basta deslizar para cima — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Quais as diferenças e semelhanças do app com outros streamings?

Os apps de música concorrentes, como Spotify e Deezer, não apresentam a opção de curtir e escrever comentários, já que as funções são exclusivas do Resso. A interação proporcionada pelo app pode servir para conectar usuários através de preferências, fazendo com que o serviço funcione também como "rede social". Além disso, também é possível visualizar quantos likes cada faixa já acumulou, o que pode ajudar na divulgação de artistas, visto que as canções mais curtidas têm maior visibilidade na plataforma.

O modo de exibição das músicas também é distinto, pois as faixas são mostradas uma abaixo da outra, enquanto outros apps contam com botões de “passar para o lado”. Porém, apesar das diferenças, existem algumas características similares, principalmente porque todos os serviços têm o mesmo propósito. Assim, a apresentação de playlists diárias personalizadas é um exemplo dessas similaridades, já que a funcionalidade pode ajudar os usuários a conhecerem faixas novas.

Além disso, recursos como favoritar músicas, artistas e álbuns, criar playlists próprias e fazer downloads para ouvir offline também estão presentes em todos os apps de streaming de áudio mais populares.

3 de 5 Assim como as famosas plataformas de streaming de música, Resso apresenta playlists personalizadas para os usuários — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Assim como as famosas plataformas de streaming de música, Resso apresenta playlists personalizadas para os usuários — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Quais são os planos disponíveis?

O Resso possui diversas funções gratuitas, mas o app também oferece uma versão Premium com diferentes tipos assinatura. No “Mensal Individual”, os assinantes pagam R$ 16,90 por mês e têm acesso a uma lista de recursos que inclui áudios com melhor qualidade, possibilidade de ouvir músicas offline, permissão para pular faixas de forma ilimitada e remoção de anúncios. Essa opção dá direito a um período grátis de 30 dias e pode ser cancelada a qualquer momento.

No “Plano Universitário”, que custa R$ 8,50 ao mês, as mesmas funções são oferecidas. Contudo, a modalidade é exclusiva para estudantes, que devem apresentar comprovante de matrícula para garantir a assinatura.

Ainda existem outros pacotes, como o de três meses, por R$ 34,90; seis meses, por R$ 59,90; ou doze meses, por R$ 159,90. Ao optar por uma dessas assinaturas, o cliente ganha um desconto no valor total. Além disso, o app também disponibiliza o “Plano Família”, que custa R$ 17,90 mensais e pode ser compartilhado entre seis ouvintes que morem no mesmo endereço.

4 de 5 Versão Premium do Resso possui funcionalidades exclusivas para os assinantes, como a remoção de anúncios e a possibilidade de pular faixas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Versão Premium do Resso possui funcionalidades exclusivas para os assinantes, como a remoção de anúncios e a possibilidade de pular faixas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Como baixar e usar o app

O Resso pode ser instalado na Google Play Store, para celulares Android, e na App Store, para iPhone (iOS). Já no primeiro acesso, o usuário seleciona seus estilos de música preferidos e escolhe pelo menos três artistas para que o app busque as melhores sugestões. Depois, uma música se inicia automaticamente de acordo com o perfil – para descobrir outras, basta deslizar para cima. Na mesma tela, ainda podem ser encontrados os botões de curtir, comentar, compartilhar, fazer download e colocar faixas na fila.

Na barra inferior, a aba “Explorar” apresenta sugestões de playlists e de artistas, mix de descobertas, podcasts, músicas em destaque e diversas outras opções, todas personalizadas conforme as preferências do ouvinte. Já na seção “Eu”, também localizada na barra inferior, podem ser vistas as músicas curtidas, artistas favoritos, faixas baixadas e o histórico de canções reproduzidas.

5 de 5 Usuário seleciona seus gêneros musicais e artistas preferidos para ter uma experiência personalizada no Resso — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Usuário seleciona seus gêneros musicais e artistas preferidos para ter uma experiência personalizada no Resso — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com informações de Alphanso Tech

