Placa-mãe gamer: 6 modelos para montar um computador para jogos

Placas-mãe gamer podem ser ideais para montar um computador para jogos. O componente é responsável por conectar as peças do PC e acomodar processadores da Intel ou AMD . Empresas como Asus e Gigabyte oferecem modelos por preços a partir de R$ 659 , como é o caso do Asus Prime B450M Gaming, que traz design mATX e compatibilidade com chips Ryzen.

Já a Gigabyte B360M Aorus Gaming 3 apresenta quatro slots de memória DDR4 por valores que partem de R$ 710. Outra opção é a Asus ROG Zenith Extreme, que tem duas entradas M.2 PCIe 3.0 e SATA e oito portas USB 3.1 por cerca de R$ 5.493. Veja abaixo seis placas-mãe gamer para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Placa-mãe gamer: lista reúne seis modelos para montar um computador para jogos — Foto: Itair Siqueira/TechTudo Placa-mãe gamer: lista reúne seis modelos para montar um computador para jogos — Foto: Itair Siqueira/TechTudo

1. Asus Prime B450M Gaming - a partir de R$ 659

A Asus Prime B450M Gaming apresenta design mATX. O componente é ideal para computadores de dimensões mais compactas. O modelo entrega soquete AMD AM4 e um chipset AMD B450, além de compatibilidade com os processadores Ryzen.

Além disso, a peça conta com 4.400 MHz de velocidade no clock de memória e conexão veloz, com portas USB 3.1 de segunda geração. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 659. Avaliada com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 79% de suas avaliações, o modelo se destaca pelo custo-benefício.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: design mATX pode limitar alguns projetos

2 de 7 Prime B450M Gaming, da Asus, é ideal para computadores de dimensões mais compactas — Foto: Divulgação/Asus Prime B450M Gaming, da Asus, é ideal para computadores de dimensões mais compactas — Foto: Divulgação/Asus

2. Gigabyte B360M Aorus Gaming 3 - a partir de R$ 710

O Gigabyte B360M Aorus Gaming 3 tem um formato micro-ATX, pouco maior em comparação ao mATX. Ela é uma boa escolha para quem deseja uma máquina compacta, mas sem perder muitos slots PCIe. O modelo possui soquete LGA 1151 e chipset Intel B360, mas sua compatibilidade se limita aos processadores Intel Core de 8ª e 9ª geração.

Além disso, sua estrutura comporta quatro slots de memória DDR4, aceitando até 64 GB, além de dois conectores M.2 PCIe e seis conectores SATA de 6 GB/s. Avaliada com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 80% de suas avaliações. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 710.

Prós: valor bastante acessível

valor bastante acessível Contras: não é compatível com as peças de hardware mais potentes

3 de 7 B360M Aorus Gaming 3, da Gigabyte, é uma boa escolha para quem deseja uma máquina compacta sem perder muitos slots PCIe — Foto: Divulgação/Gigabyte B360M Aorus Gaming 3, da Gigabyte, é uma boa escolha para quem deseja uma máquina compacta sem perder muitos slots PCIe — Foto: Divulgação/Gigabyte

3. Asus TUF Gaming X570 Plus - a partir de R$ 1.519

A Asus TUF Gaming X570 Plus traz tradicional design ATX. Ela é uma boa opção para quem busca uma escolha segura. O modelo conta com 2.133 MHz de velocidade no clock de memória, soquete AMD AM4, chipset AMD X570 e compatibilidade com processadores AMD Ryzen. Além disso, o conjunto suporta até 128 GB de memória DDR4 e armazenamento M.2 PCIe 4.0 e SATA 6 GB/s. Ela é vendida por cerca de R$ 1.519.

Avaliada com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 82% de suas avaliações, o modelo se destaca pelo bom custo-benefício, sendo bastante indicado para o público gamer. Porém, é importante ressaltar que o produto não conta com conectividade Wi-Fi ou Bluetooth.

Prós: alto desempenho de memória

alto desempenho de memória Contras: produto não conta com conectividade Wi-Fi ou Bluetooth

4 de 7 TUF Gaming X570 Plus, da Asus, é uma boa opção para quem busca uma escolha segura — Foto: Divulgação/Asus TUF Gaming X570 Plus, da Asus, é uma boa opção para quem busca uma escolha segura — Foto: Divulgação/Asus

4. Asus ROG Strix Z590-E Gaming Wi-Fi - a partir de R$ 2.523

A Asus ROG Strix Z590-E Gaming Wi-Fi é mais um modelo com design ATX. Ela é ideal para projetos robustos e de alta performance. Com 5.333 MHz de velocidade no clock de memória, soquete LGA 1200, chipset Z590 e compatibilidade com processadores Intel Core de 10ª e 11ª geração, o modelo ainda entrega portas USB 3.2 tipos A e C. Além disso, o item conta com quatro slots de memória DDR4 e armazenamento M.2 PCIe 4.0 e SATA.

Avaliada com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações. O produto é comercializado por cifras a partir de R$ 2.523.

Prós: alto desempenho de velocidade

alto desempenho de velocidade Contras: valor elevado

5 de 7 ROG Strix Z590-E Gaming Wi-Fi, da Asus, é ideal para projetos robustos e de alta performance — Foto: Divulgação/Asus ROG Strix Z590-E Gaming Wi-Fi, da Asus, é ideal para projetos robustos e de alta performance — Foto: Divulgação/Asus

5. Asus ROG Strix Z590-I Gaming Wi-Fi - a partir de R$ 2.800

A Asus ROG Strix Z590-I Gaming Wi-Fi traz design Mini ITX, que apresenta tamanho enxuto e menor quantidade de periféricos. O componente é uma opção prática e que possibilita a construção de uma máquina mais compacta. Seguindo na linha de placas da Asus com compatibilidade para processadores Intel Core de 10ª e 11ª geração, o modelo apresenta soquete LGA 1200 e chipset Z590. O modelo é comercializado por preços que partem de R$ 2.800.

Além disso, são dois slots DDR4, 5.133 MHz de velocidade no clock e duas entradas M.2 PCIe 4.0 e SATA. Avaliada com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 63% de suas avaliações.

Prós: modelo compacto de alta velocidade

modelo compacto de alta velocidade Contras: valor elevado

6 de 7 A ROG Strix Z590-I Gaming Wi-Fi, da Asus, é uma opção prática e que possibilita a construção de uma máquina mais compacta — Foto: Divulgação/Asus A ROG Strix Z590-I Gaming Wi-Fi, da Asus, é uma opção prática e que possibilita a construção de uma máquina mais compacta — Foto: Divulgação/Asus

6. Asus ROG Zenith Extreme - a partir de R$ 5.493

A Asus ROG Zenith Extreme apresenta design EATX e é ideal para projetos robustos. São 3.600 MHz de velocidade no clock de memória, soquete AMD TR4, chipset AMD X399 e compatibilidade com processadores AMD Athlon. Além disso, o modelo entrega oito slots DDR4, duas entradas M.2 PCIe 3.0 e SATA e oito portas USB 3.1.

Avaliada com uma nota média de 3,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 56% de suas avaliações. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 5.493 para adquirir o produto.

Prós: placa-mãe robusta e veloz

placa-mãe robusta e veloz Contras: valor elevado

7 de 7 ROG Zenith Extreme, da Asus, é ideal para projetos robustos — Foto: Divulgação/Asus ROG Zenith Extreme, da Asus, é ideal para projetos robustos — Foto: Divulgação/Asus

Com informações de Asus (1/2/3/4/5) e Gigabyte

