Placa-mãe Mini ITX: 5 modelos com o padrão para montar o PC

As placas-mãe de formato Mini ITX são compactas, ideais para montar um PC mais simples ou ocupar menos espaço no gabinete. Empresas como Asus e Gigabyte oferecem produtos compatíveis com os processadores da Intel e AMD por preços a partir de R$ 539, como é o caso da Asus J1800I-C/BR, indicada para produtividade.

Já a Gigabyte B550I Aorus Pro AX traz cinco entradas USB e duas HDMI por valores que partem de R$ 2.459. Outra opção é a Asus ROG Strix X570-I Gaming, que conta com soquete AM4 por cerca de R$ 3.862. Veja a seguir cinco placas-mãe Mini ITX para comprar no Brasil em 2022.

A J1800I-C/BR, da Asus, é um modelo compacto, indicado para usuários que possuem gabinetes pequenos ou que simplesmente desejam economizar espaço. O eletrônico admite soquetes específicos da Intel, responsáveis por fixar de forma eficiente o processador Intel Celeron. Já a velocidade do clock é de 1.333 MHz, indicado para produtividade. A memória interna resguarda uma capacidade de armazenamento de até 8 GB, enquanto a memória RAM exibe padrão DDR3. Ela é vendida por preços a partir de R$ 539.

Com chipset J1800, a traseira do modelo apresenta cinco portas de conexão USB e uma HDMI para a transmissão de dados. O suporte PCIe 16x disponibilizado se encontra na versão 2.0: isto é, há 16 vias de transmissão de dados com um total de transferência de até 4.266 MB/s. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência da placa, mas criticam a baixa velocidade trazida pelo clock de memória.

Prós: suporte ao PCIe 16x

suporte ao PCIe 16x Contras: clock de memória com velocidade baixa

2. Gigabyte B550I Aorus Pro AX – a partir de R$ 2.459

A B550I Aorus Pro AX, da Gigabyte, é uma placa-mãe compatível com os processadores da fabricante AMD. Com soquetes de encaixe de padrão AM4, o componente exibe uma velocidade de clock de memória de 4.866 MHz, o que o faz ser indicado para uso gamer, por exemplo. Enquanto a memória RAM apresenta suporta o padrão DDR4. O modelo é vendido por cerca de R$ 2.459.

A placa traz cinco entradas USB e duas HDMI para transferência de dados, enquanto o suporte ao PCIe 16x encontra-se na versão 4.0, que transmite até 32 GB/s. O item é indicado para sistemas operacionais com Windows 10. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a eficiência e velocidade do dispositivo.

Prós: clock de memória com alta velocidade

clock de memória com alta velocidade Contras: preço elevado

3. Asus ROG Strix Z590-I Gaming WiFi – a partir de R$ 2.800

A ROG Strix Z590-I Gaming Wi-Fi, da Asus, foi confeccionada especialmente para o público gamer. A velocidade do clock de memória alcança o valor de 5.133 MHz, número que torna o trabalho do processador extremamente eficiente e rápido para abrir programas pesados e rodar jogos com gráficos complexos. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 2.800.

O suporte ao PCie 16x é outro aspecto interessante para implementar a jogatina, pois a versão de 4.0 promete uma transmissão que alcança os 32 GB/s. Já o soquete LGA 1200 é compatível com os processadores Intel Core. O item fornece oito entradas USB e um porta HDMI para transmissão de dados. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício e as ótimas especificações técnicas do aparelho, mas criticam a placa-mãe oferecer apenas uma entrada HDMI e que as portas USB são sejam todas 3.0.

Prós: indicada para usuários gamers

indicada para usuários gamers Contras: única entrada HDMI pode não agradar alguns públicos

4. Asus ROG Strix Z490-I Gaming – a partir de R$ 3.073

A ROG Strix Z490-I Gaming, da Asus, também foi pensada para o público gamer e entusiastas. A velocidade do clock de memória alcança o valor de 4.800 MHz em uma memória RAM com padrão DDR4 atualizado. A lateral do aparelho apresenta sete entradas USB, e apenas uma porta de conexão HDMI para a transmissão de dados. O soquete LGA 1200 certifica compatibilidade com os processadores Intel Core de 10ª Geração. O componente pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 3.073.

Já o suporte ao PCIe garante padrão 16x, que promete 16 vias de conexão. Um diferencial deste modelo, ainda, é o dissipador de calor já integrado: um recurso essencial que evita o superaquecimento do produto. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom acabamento da placa e seu funcionamento eficiente. Porém, criticam as especificações técnicas oferecidas pelo preço cobrado.

Prós: bom acabamento

bom acabamento Contras: relatos do produto se mostrar instável para overclock

5. Asus ROG Strix X570-I Gaming – a partir de R$ 3.862

A ROG Strix X570-I Gaming, da Asus, é compatível com memória RAM de padrão DDR4. A velocidade do clock de memória, no entanto, alcança 2.133 MHz, o que pode impactar negativamente o desempenho durante a reprodução de jogos exigentes. Já o soquete AM4 é compatível com os processadores das linhas Ryzen 3. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.862 para comprar o produto.

O suporte ao PCIe, por outro lado, já demonstra ser mais interessante ao exibir a versão 4.0, cuja capacidade de transferência de arquivos beira os 32 GB/s. O hardware apresenta oito portas de conexão USB, e uma HDMI. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente o design e o acabamento do produto.

Prós: contém oito entradas USB

contém oito entradas USB Contras: baixa velocidade do clock de memória pode desagradar alguns públicos

