Placa-mãe MSI: 5 modelos para montar seu computador

A placa-mãe é o principal componente de um computador, já que armazena as peças que fazem o PC funcionar. A MSI é uma empresa que oferece modelos por preços a partir de R$ 650 , como é o caso do MSI H510M-A Pro, que apresenta 3.200 MHz de velocidade no clock de memória e dez portas USB .

Já a MAG Tomahawk AMD B550 traz soquete AM4 e design ATX por valores que partem de R$ 1.720. Outra opção é a MPG Z690 Carbon, que conta com solução de resfriamento e suporte para Wi-Fi 6 por cerca de R$ 4.396. Veja a seguir cinco placas-mãe da MSI para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Placa-mãe MSI: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 650 e R$ 4.396 — Foto: Itair Siqueira/TechTudo Placa-mãe MSI: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 650 e R$ 4.396 — Foto: Itair Siqueira/TechTudo

1. MSI H510M-A Pro - a partir de R$ 650

A MSI H510M-A Pro é uma placa-mãe de entrada com valor acessível. O modelo entrega soquete LGA 1200 e chipset Intel H510, além de compatibilidade com os processadores de 10ª e 11ª geração Intel Core. Além disso, traz 3.200 MHz de velocidade no clock de memória, suporte para até 64 GB de memória DDR4 e compartimento M.2 PCIe 4 para armazenamento SSD. Ele é vendido por preços a partir de R$ 650.

Para quem é adepto do uso de periféricos, o item ainda conta com dez portas USB, entre compartimentos 2.0 e 3.2, ampliando as possibilidades do usuário. Avaliada com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações.

valor acessível Contras: modelo de entrada

2 de 6 H510M-A PRO, da MSI, é um modelo de entrada — Foto: DIvulgação/MSI H510M-A PRO, da MSI, é um modelo de entrada — Foto: DIvulgação/MSI

2. MSI MAG Tomahawk Intel B460 - a partir de R$ 1.350

A MSI MAG Tomahawk Intel B460 apresenta tamanho padrão ATX e é um modelo interessante para quem deseja montar um computador robusto. Em suas configurações, o modelo conta com soquete LGA 1200, chipset Intel B460, 2.933 MHz de velocidade no clock de memória e suporte para 124 GB de memória DDR4-SDRAM de canal duplo. O componente pode ser adquirido por preços que partem de R$ 1.350.

Além disso, sua compatibilidade é com processadores Intel Core da 10ª geração e compartimento M.2 PCIe 4 para armazenamento SSD. Avaliada com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações.

valor acessível Contras: placa incompatível com projetos mais compactos

3 de 6 MAG Tomahawk Intel B460, da MSI, é um modelo interessante para quem deseja montar um computador robusto — Foto: Divulgação/MSI MAG Tomahawk Intel B460, da MSI, é um modelo interessante para quem deseja montar um computador robusto — Foto: Divulgação/MSI

3. MSI MAG Tomahawk AMD B550 - a partir de R$ 1.720

A MSI MAG Tomahawk AMD B550 é mais um modelo de design ATX. Ela é indicada para quem busca um computador veloz. São 5.100 MHz de velocidade no clock de memória e suporte para 124 GB de memória DDR4-SDRAM de canal duplo. O modelo ainda traz soquete AM4 e chipset AMD B550, além da compatibilidade com processadores AMD Ryzen.

O produto conta ainda com oito portas USB de conexão 3.2 e 2.0. Avaliada com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações. O produto é encontrado por preços que partem de R$ 1.720.

alta velocidade de memória Contras: placa incompatível com projetos mais compactos

4 de 6 MAG Tomahawk AMD B550, da MSI, é um bom modelo para quem busca um computador veloz — Foto: Divulgação/MSI MAG Tomahawk AMD B550, da MSI, é um bom modelo para quem busca um computador veloz — Foto: Divulgação/MSI

4. MSI MAG B660 Tomahawk Wi-Fi - a partir de R$ 2.942

Para quem busca uma placa-mãe que consiga lidar com o uso intensivo, a MAG B660 Tomahawk Wi-Fi da MSI pode ser uma boa escolha de placa ATX. Com solução térmica premium e design de dissipador de calor estendido, o modelo é desenvolvido para resistir a longos períodos de trabalho contínuo. Além disso, conta com soquete LGA 1700, chipset Intel B660 e 4.800 MHz de velocidade no clock de memória, além de suporte para 128 GB de memória DDR4 e processadores Intel Core Pentium Celeron de 12ª geração.

O diferencial do item está no módulo Wi-Fi 6 da Intel, integrado com a placa. Avaliada com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações. A peça é comercializada por cifras a partir de R$ 2.942.

módulo Wi-Fi integrado Contras: valor elevado

5 de 6 MAG B660 Tomahawk Wi-Fi, da MSI, pode ser uma boa escolha de placa ATX — Foto: Divulgação/MSI MAG B660 Tomahawk Wi-Fi, da MSI, pode ser uma boa escolha de placa ATX — Foto: Divulgação/MSI

5. MSI MPG Z690 Carbon - a partir de R$ 4.396

A MSI MPG Z690 Carbon promete entregar velocidade e boas soluções de resfriamento. Ela deve ser ideal para quem busca bons resultados em tamanho ATX. Além da solução térmica premium e 6.400 MHz de velocidade no clock, o modelo entrega soquete LGA 1700, chipset Intel Z690 e suporte para processador Intel Core i9 de 12ª geração e 128 GB de memória DDR4-SDRAM de canal duplo.

O produto ainda conta com módulo Wi-Fi 6 da Intel integrado e dez portas USB 3.2 e 2.0. Avaliada com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 67% de suas avaliações. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 4.396 para adquirir o produto.

Wi-Fi integrado, alta velocidade e sistema de refrigeração otimizado Contras: valor elevado

6 de 6 MPG Z690 Carbon, da MSI, é uma opção completa, indicada para quem busca bons resultados em tamanho ATX — Foto: Divulgação/MSI MPG Z690 Carbon, da MSI, é uma opção completa, indicada para quem busca bons resultados em tamanho ATX — Foto: Divulgação/MSI

Com informações de MSI (1/2/3/4/5)

