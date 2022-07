Pokémon GO: veja vantagens e desvantagens de cada tipo de Pokémon

Antes de listar as informações, é importante ressaltar alguns pontos que podem determinar seu sucesso ou fracasso. Atualmente, há 18 tipos diferentes de Pokémon e cada um pode ter até dois, como no caso do Bulbasauro (Bulbasaur), que é grama e venenoso. Cada tipo tem maior ou menor chance do golpe usado causar dano no inimigo, o resultado dependerá do tipo do adversário e se o poder também é do mesmo tipo do seu monstrinho.