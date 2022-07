Projetor Optoma: 7 modelos para ter uma telona de cinema em casa

Para ajudar na escolha, o TechTudo listou alguns equipamentos que estão à venda no site da Amazon. A opção mais barata é o mini projetor LV130, que cabe na palma da mão, é ideal para quem precisa transportar o aparelho para outras locais e pode ser adquirido por a partir de R$ 2.999. Mas se o espaço é pequeno e a intenção é investir em um projetor mais potente, o Optoma CinemaX P2 4K permite a projeção de imagens a distâncias muito curtas e pode ser comandado através de assistentes de voz. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 29.999.

O primeiro item da lista é o mini projetor LV130, que cabe na palma da mão. Ele tem apenas 40 gramas dispostas em 10,8 x 12,6 x 3,6 cm (L x C x A), facilitando assim o transporte do equipamento para diversos locais. Apesar de ser um produto indicado para o uso doméstico, o LV130 é um projetor pensado para diversas possibilidades, podendo até mesmo ser usado ao ar livre. O item tem uma bateria de 6.700 mAh com duração de até 4,5 horas em tela grande.

A fonte de luz de LED tem 300 lúmens e 30.000 horas de vida útil. A proporção de contraste fica na casa dos 100.000:1, o que deve garantir níveis mais profundos de preto. A conexão com notebooks, dispositivos móveis e consoles de jogos acontece via entrada HDMI. Está avaliado no site da Amazon com nota 3,9 de 5. Por lá, compradores elogiam a qualidade da imagem do projetor, mas alertam para a simplicidade do produto que tem apenas funções e acessórios básicos. O modelo pode ser adquirido por valores a partir de R$ 2.999.

Prós: facilidade no transporte

facilidade no transporte Contras: funções básicas

O Optoma HD28HDR tem resolução Full HD com 1920 x 1080 pixels e uma taxa de contraste dinâmico de 50.000:1, que aprimora a clareza nas áreas escuras das imagens. O produto tem 3600 lúmens de brilho e um tempo de resposta de 8.4 ms quando opera com 1080p, além de frequência de 120 Hz, o que possibilita respostas quase sem atrasos. As dimensões são de ‎24,13 x 31,49 x 10,92 cm (C x L x A) com um peso médio de 2,5 Kg e ruído de 26 dB em operação.

Conta com recursos como o "Modo de Jogo Avançado" para uma melhor experiência do usuário e suporta formato 3D quando emparelhado com óculos compatíveis. Para a conexão, o HD28HR possui entradas HDMI e lightnight, além de um alto-falante de 3 watts e saída de áudio para conectar-se a alto-falantes externos. Acompanha um controle remoto IR e pode ser adquirido por preços a partir de R$ 9.399. Compradores na Amazon avaliam o projetor com nota 4,4 de 5 e ressaltam a boa qualidade da imagem.

Prós: suporta formato 3D

suporta formato 3D Contras: conexão apenas via cabo

Este modelo Full HD é desenvolvido para uma instalação de curta distância com lentes de curto alcance. Compatível com sinal 4K/HDR, tem uma resolução de ‎1920 x 1080 pixels e 4.000 lúmens de brilho. Já a taxa de contraste é de 50.000:1 com promessa de cores em alta qualidade. O item tem também alto-falante de 10 watts e um tempo de resposta de 8.4 ms. O sistema operacional emite ruído de 26 dB e a lâmpada tem cerca de 15.000 horas de vida útil no modo econômico.

A conectividade pode ser feita via cabo HDMI, VGA, MHL, além de saída de áudio de 3,5 mm. O fabricante promete simplicidade e navegação fácil em um projetor que pode ser utilizado em qualquer hora do dia. Tem as dimensões ‎31,5 x 24,13 x 11,43 cm (C x L x A) e 3,49 Kg. Com nota 4,3 de 5 no site da Amazon, os usuários afirmam boa qualidade das imagens, mas há comentários sobre problemas nas bordas da imagem. O modelo pode ser encontrado por preços a partir de R$ 10.069.

Prós: compatibilidade 4K

compatibilidade 4K Contras: baixa resolução

O projetor EH412ST também é compatível com o sinal 4K/HDR. Tem resolução ‎1920 x 1080 pixels, contraste de 50.000:1 e 4.000 lúmens na lâmpada de alto-brilho. A lente é de arremesso curto e possibilita a transmissão de uma imagem grandes, com 304 cm projetadas a partir de 1,2 metros de distância, uma boa opção para quem tem espaços pequenos. O aparelho traz dimensões de 31,5 x 24,13 x 11,43 cm (C x L x A), peso médio de 3,49 Kg e tempo de resposta de 5 ms.

Oferece a tecnologia DLP (Digital Light Processing), uma ferramenta patenteada da Texas Instruments, que possibilita uma boa estruturação dos pixels e diminui a degradação da cor. O alto-falante tem uma potência de 10 watts e o aparelho funciona com uma emissão de 26 dB de ruídos. Para a conectividade, o projetor conta com uma variedade de opções: duas entradas HDMI, entrada e saída VGA, entrada e saída de áudio, RS-232 e duas entradas USB-A. Está avaliado com nota 4,4 de 5 no site da Amazon. Por lá, há compradores que elogiam a qualidade das imagens, mas fazem alertas para problemas com a lâmpada. O modelo pode ser encontrado para compra com preços a partir de R$ 11.499.

Prós: tecnologia DLP e diversas possibilidades de conexão

tecnologia DLP e diversas possibilidades de conexão Contras: não admite conexão Wi-Fi

O fabricante indica este modelo justamente para ambientes domésticos, com entradas LAN e RS-232 que permitem o controle via sistema Crestron. O projetor HZ39HDR Full HD é compatível com a tecnologia 4K, tem uma resolução nativa de 1920 × 1080 pixels com proporção de contraste 300.000:1, que prometem imagens nítidas. A configuração deve ser fácil com a projeção de imagens de 120 polegadas a uma distância de 17,7 cm. O zoom é de configuração manual e tem uma correção de 30 graus.

A fonte de luz a laser DuraCore otimiza a substituição da lâmpada que tem uma vida útil de até 30.000 horas em operação econômica e praticamente sem manutenção. Conta com a garantia IPX6 de resistência à poeira, que aumenta a durabilidade do motor óptico. O brilho da imagem tem 4.000 lúmens, enquanto o sistema operacional trabalha com ruídos de até 30dB. Para a conectividade, conta com entradas HDMI 2.0, HDMI 1.4, VGA e áudio 3,5 mm. Já as saídas são de áudio 3,5 mm e USB-A. Tem dimensão de ‎26,67 x 33,68 x 12,19 cm (L x C x A) e 4,26 Kg. Está disponível na Amazon por preços a partir de R$ 12.799. Nas avaliações do site de varejo, o projetor recebe elogios com relação à qualidade da imagem, mas há alertas para a durabilidade da lâmpada.

Prós: luz a laser

luz a laser Contras: resolução baixa para o preço cobrado

O Optoma UHD38 é um modelo 4K Ultra HD com 8,3 milhões de pixels endereçáveis distintos. Tem resolução de 3.840 x 2.160 pixels e 4.000 lúmens brilhantes. O contraste é de 1.000.000:1, enquanto a proporção nativa fica em 16:9. O projetor tem 26,92 x 31,5 x 11,68 cm (L x C x A) de dimensão e 4,2 kg. A imagem ainda conta com a tecnologia UltraDetail, que promete nitidez de imagem aprimorada com uma maior taxa de quadros para fornecer projeção cristalina. Já a tecnologia Dynamic Black fornece mais profundidade à exibição suavizando a saída da lâmpada para criar uma alta taxa de contraste, ou seja, cenas brilhantes aparecem claras enquanto as cenas escuras permanecem detalhadas.

A fonte de luz é uma lâmpada com 240 watts de voltagem. Um destaque é o "Modo de Jogo Aprimorado", que produz um tempo de resposta de 4,2 ms a 1080p e 16 ms no modo 4K UHD. A conectividade ocorre com duas entradas HDMI 2.0, uma VGA e áudio 3,5 mm. As saídas são de áudio 3,5 mm, S/PDIF e USB-A. Ainda, acompanha controle remoto e tem um ruído de até 28 dB quando em uso. Está avaliado com nota 3,8 de 5 na Amazon com relatos de boa nitidez da imagem, mas reclamações indicam a baixa durabildade da lâmpada e dificuldades na compatibilidade. O investimento para a aquisição do modelo fica a partir de R$ 12.995.

Prós: resolução e alto contraste de cores

resolução e alto contraste de cores Contras: compatibilidade pode ser difícil

7. Optoma CinemaX P2 - a partir de R$ 29.999

O Optoma CinemaX P2 é a opção para quem quer ter um cinema em casa. Este projetor é em 4K UHD e padrão de tecnologia HDR10 enquanto a tecnologia de exibição é do tipo DLP (Digital Light Processing) que utiliza um chip com espelhos microscópicos para refletir a luz da lâmpada.

A resolução é de ‎4096 x 2160 pixels com proporção de contraste de 2.000.000:1. A fonte de luz é um laser com 3.000 lúmens de brilho que permite a visualização de luzes a qualquer hora do dia e pode ter 30.000 horas de vida útil. Já a roda de cores é de seis segmentos RGB que proporcionam cores cinematográficas para as transmissões. As imagens podem ser projetadas com até 120” com apenas centímetros de distância. O aparelho é de fácil configuração com o uso do aplicativo SmartFIT da Optoma, que aplica correção ao sistema de geometria automática, permite alinhamento de imagem, entre outras funções.

É compatível com assistente de voz Alexa smart home ou Google Action. Conta com entradas HDMI 2.0, USB-A lector, RJ45 e HDMI 1.4a 3D. As saídas são S/PDIF, USB-A power 1.5A e áudio 3.5 mm. O CinemaX P2 inclui proteção limitada no projetor e uma proteção de fonte de luz de 5 anos ou 12.000 horas (o que quer que aconteça primeiro). As dimensões do aparelho são ‎38.1 x 56.13 x 12.95 cm (L x C x A) e 10.89 Kg. Recebeu nota 4 de 5 no site da Amazon. Nas avaliações dos clientes, se destaca os comentários com relação à qualidade da imagem, mas há alertas com relação a funcionalidade do aplicativo. O investimento é de R$ 29.999.

Prós: pouca distância para a projeção de imagens e possibilidade de controle por comando de voz

pouca distância para a projeção de imagens e possibilidade de controle por comando de voz Contras: relatos de problemas com o aplicativo e preço elevado

