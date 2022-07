Projetor smart: 7 modelos Wi-Fi para ter uma telona em qualquer lugar

Os projetores smart são ideais para quem busca um modelo com conexão Wi-Fi para espelhar a tela do celular ou usar aplicativos. Eles são interessantes para ter um telona e facilidade de transporte. O produto mais barato da lista é o Multilaser Mini Smart Box PJ002, que promete inicialização em até três segundos e 1.800 lúmens por preços a partir de R$ 730 .

1. Multilaser Mini Smart Box PJ002 - a partir de R$ 730

O Mini Smart Box, da Multilaser, tem as dimensões de 16,6 x 19,7 x 7,8 centímetros e 1 kg. Além da conectividade Wi-Fi para espelhamento de tela, o aparelho conta com entradas HDMI, USB, VGA, AV e um alto-falante integrado de 2x3WRMS. O Fast Boot garante uma iniciação do projetor em até três segundos, enquanto o sistema Digital Keystone permite o alinhamento ideal para a projeção, sem distorcer nenhuma imagem ou vídeo. Ele é vendido por preços que partem de R$ 730.

Com relação à resolução, o fabricante se compromete a entregar cores nativas com resolução de 800 x 480 pixels. A lâmpada de LED tem cerca de 30 mil horas de duração e o brilho é de 1.800 lúmens. Já a Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) é de ‎A+. No site da Amazon, recebeu nota 4 de 5, com boa avaliação do custo-benefício.

Prós: iniciação em até 3 segundos

Contras: não conta com a função zoom

2. Wewatch V10 - a partir de R$ 946

O mini projetor da Wewatch tem as dimensões de ‎22,78 x 17,02 x 8,71 centímetros e 1,09 kg. É compatível com iPhone, Android, macOS, Windows e conta com entradas ‎HDMI, VGA, USB, microSD, plugue de áudio de 3,5 mm e Wi-Fi. O V10 ainda possui chip sem fio e chip Bluetooth que fornecem sinal de conexão sem fio estável, confiável e forte. A marca aconselha o uso da função Bluetooth para conectar o alto-falante e assim ter uma experiência mais imersiva. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 946.

O V10 tem resolução de ‎1920 x 1080 pixels, uma taxa de contraste de 8000:1 e o brilho da tela é de 7.500 lúmens. A proporção da tela é de 16:9 e a lâmpada é do tipo LCD com potência de 54 W. A montagem do aparelho é em mesa. Está com nota 4 de 5 no site da Amazon, com relatos sobre a dificuldade de utilizar o aparelho com smartphone.

Prós: compatibilidade com diversos aparelhos

Contras: lâmpada de LCD

3. Veemi Mini Projetor Wi-Fi - a partir de R$ 1.897

O projetor portátil da Veemi ‎tem dimensões de 21,8 x 14,9 x 8,9 centímetros e pesa 900 g. Além da possibilidade de espelhamento via Wi-Fi, é possível conectar o projetor via cabo USB e HDMI. A imagem tem uma resolução de ‎1920 x 1080 Pixels, com contraste de 2000:1 e um brilho de 6000 lumens.

A lâmpada é do tipo LCD e a montagem do aparelho é em mesa. Na Amazon, foi avaliado com nota 4,3 de 5, com compradores que elogiam a praticidade do aparelho e a qualidade pelo preço. Ele é vendido por preços a partir de R$ 1.897.

Prós: prático para transporte

Contras: lâmpada de LCD

O modelo da DBPOWER é um projetor que traz espelhamento sem fio e que pode ser conectado via cabo USB, HDMI, VGA, AV e SD. É compatível com sistema operacional iOS e Android. Além disso, traz dimensões de ‎29,39 x 19,51 x 12,29 centímetros e peso de 1,55 kg. Ele é visto por valores a partir de R$ 2.397.

O projetor tem uma imagem com resolução de 1280 x 720 pixels, brilho de 8.000 lúmens e taxa de contraste de 3500:1. Com a função de zoom, ele pode encolher o tamanho da imagem de 100% a 50% usando o controle remoto sem mover o projetor. Ele pode ser usado para montagem em mesa e acompanha capa para transporte. Ele está avaliado com nota 5 de 5.

Prós: função zoom

Contras: preço alto para poucas funções

O projetor da WeChip é compatível com smartphone, tablet, laptop, consoles, sistema operacional iOS e Android e tem as dimensões de ‎30.48 x 20.32 x 12.7 centímetros e cerca de 2,1 kg. Além da conexão Wi-Fi, existe a possibilidade de conexão via Bluetooth, HDMI, USB, VGA e AV. O item ainda conta com as funções AirPlay e espelhamento de tela para a conexão com celular. Esta opção é vista por valores que partem de R$ 2.447.

Para a imagem, o projetor tem resolução de 1920 x 1080 pixels, taxa de contraste de 12000:1 e brilho de 8.500 lúmens. A lâmpada é de LCD e tem uma vida útil de 100 mil horas. Já o motor óptico selado é à prova de poeira, o que evita que a poeira entre na máquina ou caia na lente, garantindo assim, que não haja manchas pretas na imagem. Ainda é equipado com um sistema de resfriamento silencioso. Na Amazon, está avaliado com nota 4,1 de 5 com elogios a qualidade da imagem e som e algumas críticas ao tripé que acompanha o produto.

Prós: motor à prova de poeira

Contras: lâmpada LCD

O projetor portátil da ViewSonic foi desenvolvido para se adaptar a qualquer cômodo. Ele tem as dimensões de ‎12,6 x 4,04 x 14,81 centímetros e peso de 700 g. O modelo pode ser alocado até mesmo no chão e é compatível com PC, iOS e Mac. Além da conexão Wi-Fi, o aparelho conta com conexão HDMI, USB 3.1 Tipo-C e USB 2.0 Tipo-A. A fonte de energia é do tipo AC e conta com Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A+. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 3.799.

Ele oferece uma resolução de 854 x 480 pixels e taxa de contraste de 120000:1. O tempo de resposta do aparelho é de 33 milisegundos. Já a bateria embutida pode durar até 2,5 horas no modo de energia total. A vida útil da bateria varia dependendo da utilização e do modo. O modo de economia de bateria (apenas para música) pode durar até cinco horas. O fabricante oferece três anos de garantia. Na Amazon está avaliado com nota 4 de 5 com clientes que elogiam a duração da bateria, mas dizem que o projetor é básico para o preço cobrado.

Prós: duração da bateria

Contras: baixa resolução

7. Optoma CinemaX P2 - a partir de R$ 29.999

O Optoma CinemaX P2 é para quem realmente quer investir em um projetor e ter uma experiência de cinema em casa. O Optoma CinemaX P2 é em 4K UHD e tem padrão de tecnologia HDR10 com dimensões de ‎38,1 x 56,13 x 12,95 centímetros e 10.89 kg. A tecnologia de exibição é do tipo DLP (Digital Light Processing), que utiliza um chip com espelhos microscópicos para refletir a luz da lâmpada. O produto é comercializado por valores a partir de R$ 29.999.

Em resolução, o Optoma oferece ‎4096 x 2160 pixels com proporção de contraste de 2.000.000:1. A fonte de luz é um laser com 3.000 lúmens de brilho, que permite a visualização de luzes a qualquer hora do dia e pode ter até 30 mil horas de vida útil. A roda de cores é de seis segmentos RGB, que proporcionam cores cinematográficas para as transmissões. As imagens podem ser projetadas com até 120 polegadas, estando apenas alguns centímetros de distância. O aparelho é de fácil configuração com o uso do aplicativo SmartFIT, da Optoma, que aplica correção ao sistema de geometria automática. O projetor também conta com entradas HDMI 2.0, USB-A lector, RJ45 e HDMI 1.4a 3D. As saídas são S/PDIF, USB-A power 1,5 A e áudio 3,5 mm. O CinemaX P2 inclui proteção limitada no projetor e uma proteção de fonte de luz de cinco anos ou 12.000 horas. Ele recebeu nota 4 de 5 no site da Amazon com elogios à qualidade da imagem e alguns relatos de problemas com o aplicativo de configuração.

Prós: pouca distância para a projeção de imagens e possibilidade de controle por comando de voz

Contras: preço muito elevado

