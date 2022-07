Qual iPhone tem 5G? Veja lista com todos os celulares compatíveis

iPhones com 5G estão à venda desde 2020. Ainda assim, existe muita dúvida entre os consumidores sobre quais modelos de celular Apple são compatíveis com a internet móvel de quinta geração. A liberação do sinal 5G no Brasil tende a aumentar ainda mais a procura pelo assunto, já que a nova conexão alcança velocidades entre 20 e 50 vezes rápidas do que no 4G.

No Brasil, a Apple está entre as fabricantes que oferecem smartphones compatíveis com esta rede desde 2020, quando anunciou globalmente a chegada do iPhone 12. O catálogo cresceu de lá pra cá com a chegada das gerações do iPhone 13 e do iPhone SE 2022. Ao todo são nove telefones da marca nestas condições.

2 de 2 iPhone (iOS) permite configurar acesso ao 5G — Foto: Reprodução/TechTudo iPhone (iOS) permite configurar acesso ao 5G — Foto: Reprodução/TechTudo

iPhones compatíveis com 5G

Abaixo, confira todos os celulares da Apple compatíveis com a rede e que estão disponíveis no mercado brasileiro.

Tudo sobre o 5G no Brasil; confira no vídeo abaixo

Tudo sobre o 5G no Brasil

iPhone americano funciona no 5G brasileiro?

Consumidores que optarem por comprar o celular da Apple fora país podem ficar tranquilos com relação ao funcionamento deles com o 5G nacional. Nos Estados Unidos, a fabricante comercializa modelos de iPhone capazes de se conectar à internet 5G convencional de diversos países. Além disso, os modelos são compatíveis com as redes chamadas de ondas milimétricas ou mmWave, que usam ondas de baixo alcance e altíssima frequência para oferecer o desempenho máximo do 5G.

Em outras palavras, é possível dizer que o iPhone americano é mais completo do que o vendido no Brasil e em outras nações por embarcar uma tecnologia que foi implementada especificamente nos Estados Unidos. Já o iPhone brasileiro ou europeu consegue se conectar ao 5G americano, mas não no mmWave, cuja cobertura é bastante limitada.

Com informações da Apple (1/2)