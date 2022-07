Quais são os celulares 5G da Samsung? Lista traz modelos compatíveis

Existem no mercado diversos celulares 5G da Samsung . A empresa lançou o primeiro smartphone compatível com a tecnologia em 2019. Três anos depois, a internet móvel de altíssima velocidade chega ao Brasil com direito a diversas opções de smartphones capazes de acessar a nova rede. Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra foram apenas os primeiros. Nas linhas a seguir, conheça todos os equipamentos da marca nestas condições.

A Samsung larga na frente por contar com o maior portfólio de smartphones 5G do país. Ao todo, a empresa coreana traz 23 dispositivos com preços bem diferentes: o consumidor encontra desde o Galaxy A22 por R$ 1.669 até o Galaxy Z Fold 3 por R$ 12.800 na Amazon. Vale lembrar que a conexão 5G tem velocidades entre 20 e 50 vezes maiores que no padrão 4G.

Tudo sobre o 5G no Brasil; confira no vídeo abaixo

Celulares Samsung compatíveis com 5G

Confira abaixo todos os celulares da Samsung compatíveis com a internet 5G, de acordo com uma lista divulgada pela fabricante na última quarta (06). Todos eles foram homologados pela Anatel.

2 de 2 Galaxy S22 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Samsung comprado nos Estados Unidos funciona no Brasil?

Apesar da alta taxa do dólar, comprar smartphone no exterior sempre é uma alternativa pensando na relação custo-benefício. Os consumidores que escolherem comprar o celular da empresa coreana em outros países podem ficar tranquilos com relação ao funcionamento deles com o 5G nacional.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a gigante coreana comercializa modelos capazes de se conectar à internet 5G convencional de diversos países. Além disso, os modelos são compatíveis com as redes chamadas de ondas milimétricas ou mmWave, que usam ondas de baixo alcance e altíssima frequência para oferecer o desempenho máximo da internet. Deste modo, não há problemas em comprar celulares 5G da Samsung fora do Brasil. Eles funcionarão normalmente por aqui.

Com informações da Samsung