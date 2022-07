Quatro sites para descobrir fonte por imagem

É possível descobrir a fonte de uma imagem com a ajuda de algumas plataformas online. Sites como WhatTheFont e Font Squirrel permitem que os usuários anexem uma imagem com a fonte a ser identificada e fazem rapidamente a leitura da foto, informando famílias tipográficas semelhantes às presentes no arquivo. Dessa forma, não precisa ficar vasculhando a Internet em busca da fonte. Além disso, algumas páginas dispõem de um grande acervo de fontes e permitem comprá-las ou baixá-las de forma gratuita. A seguir, o TechTudo lista quatro sites para descobrir fonte por foto.

Sites permitem descobrir fonte online a partir do upload de imagens; veja lista com quatro opções

1. WhatTheFont

O WhatTheFont permite descobrir a fonte usada em uma imagem de maneira gratuita. Para isso, basta fazer o upload da imagem desejada em formato JPG ou PNG. A plataforma, então, fará uma análise para reconhecer a família tipográfica utilizada no arquivo. Além disso, o site exibe versões semelhantes à fonte original e apresenta opções de links para baixá-las ou comprá-las. O diferencial do WhatTheFont é a opção de recorte, por meio da qual o usuário pode selecionar uma dentre as diferentes fontes existentes dentro da imagem. Além disso, o site também é de uso intuitivo.

WhatTheFont é uma plataforma gratuita que possibilita descobrir fonte pela imagem

2. What Font Is

Outra opção para quem quer descobrir fonte por foto é o WhatFontIs (whatfontis.com). Para utilizá-lo, basta enviar uma imagem do texto que você deseja saber a tipografia. É importante que a foto tenha boa qualidade, pois fotos com baixa resolução ou textos distorcidos podem levar a erros na análise. O programa realiza a leitura através da separação automática das letras informadas. No caso de fontes cursivas, é preciso separá-las por meio do editor de imagens avançado do site.

WhatFontIs possui um plano pago que permite ao usuário descobrir fontes por imagens com maior facilidade

Após a leitura, o WhatFontIs apresenta mais de 60 fontes similares ao resultado, e é possível acessar os links de cada uma delas para realizar o download ou comprá-las. É possível também se tornar membro PRO pelo valor de R$39,99 por ano, o que dá acesso a benefícios como visualização de texto personalizada, pesquisas avançadas de fontes com melhor precisão, pesquisa de fontes do Google, ausência de propagandas e filtro de fontes por preço e fundição.

3. Font Squirrel

O Font Squirrel (fontsquirrel.com) é mais uma alternativa online para descobrir fontes de textos. Ele possui a ferramenta "Font Identifier", que é gratuita e informa as fontes presentes na imagem após o upload desta. O diferencial da plataforma é a possibilidade de fazer o download gratuito de diversos tipos de letras para uso comercial, pois todas as fontes da plataforma possuem licença gratuita para desktop. Para isso, basta clicar em "Baixar OTF" no canto direito de cada fonte indicada no site.

Para quem busca realizar o download de diversas fontes e identificá-las em imagens, o FontSquirrel é uma ótima opção

4. Font In Logo

Como o próprio nome indica, o site Font In Logo (fontinlogo.com/) permite descobrir fontes usadas em logotipos de marcas. Logo na página inicial, o usuário se depara com os logos de marcas como Netflix, Facebook e Adidas e tem acesso a uma breve descrição e indicação da família tipográfica das fontes neles usadas. Útil para designers em busca de inspiração para a confecção de uma marca, o serviço lista ainda diversas fontes para compra ou download grátis.

FontInLogo indica tipografia de diversas marcas

