Roteador Intelbras 4 antenas: 5 modelos para comprar em 2022

Roteadores de quatro antenas da Intelbras podem ser boas opções para quem busca melhor qualidade de conexão com a internet. Os modelos disponíveis no Brasil trazem tecnologia dual-band, gerenciamento de rede via aplicativo e alguns apresentam função de repetidor. Entre os dispositivos de destaque, está o Intelbras W5-1200F, que permite conectar até 20 dispositivos e apresenta 80 m² de área de cobertura por preços que partem em R$ 139 .

Já o GF1200 suporta velocidade de até 300 Mega e conexão em até 30 aparelhos. O modelo está disponível a partir de R$ 210. Outra opção é o Intelbras R1200, que apresenta quatro portas Gigabit Ethernet e controle parental por cerca de R$ 450. Veja abaixo cinco roteadores Intelbras com quatro antenas à venda em 2022.

1 de 6 Roteador Intelbras 4 antenas: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 139 e R$ 450 — Foto: rawpixel.com/Freepik Roteador Intelbras 4 antenas: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 139 e R$ 450 — Foto: rawpixel.com/Freepik

O roteador Intelbras W5-1200F é equipado com quatro portas Fast Ethernet (10/100 Mb/s). Portanto, é recomendado para conexões de até 100 Mega. O modelo é dual-band com suporte de velocidade de até 867 Mb/s em 5 GHz e 300 Mb/s em 2,4 GHz. Ele permite conectar até 20 dispositivos e apresenta 80 m² de área de cobertura. O roteador ainda possui priorização de banda, que segundo a fabricante, garante navegação mais rápida e estável mesmo com vários dispositivos conectados à rede Wi-Fi. O produto é vendido por cerca de R$ 139.

Além disso, o dispositivo possui instalação simplificada via aplicativo e apresenta protocolo de segurança WPS. Com uma nota de 4,7 de 5 no site da Amazon, consumidores apontam como destaque do roteador a fácil instalação e eficiência do modelo. Alguns clientes, no entanto, acharam que o alcance do sinal deixa a desejar.

2 de 6 Intelbras W5-1200F integra a lista de roteadores com quatro antenas — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras W5-1200F integra a lista de roteadores com quatro antenas — Foto: Divulgação/Intelbras

2. Intelbras RF1200 - a partir de R$ 144

O roteador Intelbras RF1200 apresenta três portas LAN e tecnologia dual-band, com sinais de 5 GHz e 2,4 GHz. O modelo possui suporte para redes de até 300 Mb/s em 2,4 GHz, mas é recomendado para conexões de internet de até 100 Mega. A compatibilidade com IPv6 promete mais segurança e privacidade para o consumidor. O produto ainda permite configurar e gerenciar a rede remotamente e controlar o conteúdo acessado por crianças por meio de aplicativo. O roteador é ideal para quem procura por uma opção com instalação simplificada por um bom custo-benefício. Ele é vendido por preços a partir R$ 144.

O Intelbras RF1200 também possui a função de repetidor de Wi-Fi. O modelo foi avaliado com uma nota de 4,7 de 5 pelos consumidores da Amazon, que elogiaram a facilidade de instalação. Enquanto alguns clientes relataram como ponto positivo o alcance do sinal do roteador, outros acham que essa funcionalidade poderia ser melhor.

3 de 6 Intelbras RF1200 possui três portas lan e apresenta frequências de 5 GHz e 2,4 GHz — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras RF1200 possui três portas lan e apresenta frequências de 5 GHz e 2,4 GHz — Foto: Divulgação/Intelbras

3. Intelbras GF1200 - a partir de R$ 210

O Intelbras GF1200 é mais um roteador com quatro antenas que integra a lista. O modelo opera nas frequências 2,4 GHz e 5 GHz e suporta velocidade de 300 Mb/s e 867 Mb/s, respectivamente. Com uma cobertura de até 100 m², o aparelho permite até 30 dispositivos conectados e uma porta Internet Giga e três portas LAN Fast. A tecnologia presente no roteador permite que cada antena trabalhe de forma independente e, portanto, direciona melhor o sinal do Wi-Fi. Esta opção é vendida por cifras que partem de R$ 210.

O produto ainda possui compatibilidade com o aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras e ferramenta Portal Remotize, que facilita o gerenciamento de roteadores da linha ao permitir atualização de firmware e customização de maneira centralizada. O produto é indicado para usuários que buscam maior alcance da rede. No site da Amazon, ele recebeu nota 4,4 estrelas de 5. Consumidores destacaram para a potência, custo-benefício e qualidade de sinal. Porém, alguns clientes relataram problemas relacionados ao funcionamento do aparelho.

4 de 6 Intelbras GF1200 possui cobertura de até 100 m² — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras GF1200 possui cobertura de até 100 m² — Foto: Divulgação/Intelbras

4. Intelbras RG1200 - a partir de R$ 279

O dispositivo Intelbras RG1200 é equipado com quatro portas Gigabit Ethernet e atua nas frequências 2,4 GHz (até 300 Mb/s) e 5 GHz (até 867 Mb/s), o que garante uma conexão mais veloz e estável. Também é compatível com o protocolo IPv6, que possui recursos de segurança avançados. O roteador é ideal para usuários que costumam baixar, assistir streaming em HD e jogar online. O modelo ainda possui controle parental, instalação e gerenciamento rápido por aplicativo. Ele é encontrado por preços que partem de R$ 279.

O Intelbras RG1200 é avaliado com nota 4,8 estrelas de 5 pelos consumidores da Amazon, recebendo nota máxima em 85% de suas avaliações. Entre os comentários positivos sobre o produto, estão a facilidade de instalação e qualidade do sinal do Wi-Fi. Já em relação às resenhas negativas, alguns clientes apontaram que o modelo é básico e instável.

5 de 6 Intelbras RG1200 é o roteador melhor avaliado da lista — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras RG1200 é o roteador melhor avaliado da lista — Foto: Divulgação/Intelbras

5. Intelbras R1200 - a partir de R$ 450

O roteador Intelbras R1200 apresenta suporte para velocidades de 300 Mb/s e 867 Mb/s nas frequências 2,4 GHz e 5 GHz, respectivamente. Além disso, conta com tecnologia AC, que segundo a fabricante, é responsável por uma conexão rápida e estável. É possível ainda instalar e gerenciar a rede remotamente por meio do aplicativo ACtion R1200. O modelo também é equipado com o controle parental, o que permite limitar o acesso a sites em horários pré-estabelecidos. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 450.

O dispositivo é compatível com IPv6, protocolo que oferece mais segurança e privacidade aos usuários e possui quatro portas com tecnologia Gigabit. Segundo a fabricante, o modelo é recomendado para usuários que querem assistir filmes e séries, jogar games online e navegar pelas redes sociais com menos interferências e mais velocidade. No site da Amazon, o produto é avaliado com nota 4,6 estrelas de 5 pelos consumidores, que destacam como ponto positivo a qualidade do roteador. Alguns clientes, no entanto, acharam o sinal fraco em locais mais distantes de onde o dispositivo está instalado.

6 de 6 Roteador Intelbras R1200 permite controlar acesso a sites pelo aplicativo da Intelbras — Foto: Divulgação/Intelbras Roteador Intelbras R1200 permite controlar acesso a sites pelo aplicativo da Intelbras — Foto: Divulgação/Intelbras

Com informações de Intelbras (1/2/3/4)

