Roteador Mercusys AC1200: 5 modelos para melhorar a conexão

A Mercusys apresenta amplo portfólio de roteadores no Brasil. Os dispositivos com tecnologia AC1200 podem ser interessantes para quem busca deixar o Wi-Fi mais potente ou que precisa conectar muitos equipamentos à internet. O modelo mais barato da lista é o Mercusys AC10, que conta com quatro antenas e promete instalação fácil por preços a partir de R$ 138 .

Já o Mercusys AC12G suporta até 60 aparelhos conectados ao mesmo tempo por valores que partem de R$ 239. Outra opção é o Mercusys Halo S12, que traz duas unidades para criar uma rede Mesh, ou seja, utiliza ao menos dois roteadores para criar uma rede Wi-Fi expansível por cerca de R$ 334. Veja a seguir cinco roteadores Mercusys AC1200 para comprar em 2022.

1 de 6 Roteador Mercusys AC1200: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 138 e R$ 334 — Foto: Divulgação/Mercusys Roteador Mercusys AC1200: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 138 e R$ 334 — Foto: Divulgação/Mercusys

1. Mercusys AC10 - a partir de R$ 138

O Mercusys AC10 é um roteador dual-band com velocidade de 1.167 Mb/s (sendo 300 Mbps na banda de 2,4 GHz e 867 Mb/s na banda de 5 GHz). O modelo conta com quatro antenas externas omnidirecionais fixas de 5 dBi que são de alto ganho e prometem sinal forte em todos os cantos do ambiente. O fabricante promete instalação fácil com configuração em três etapas guiada por uma interface web intuitiva. O produto também pode ser configurado para fazer parte de uma rede Mesh de roteadores Mercusys. O roteador é encontrado por preços a partir de R$ 138.

O aparelho ainda conta com a função Controle Parental em que se pode definir políticas de acesso apropriadas para uso responsável e seguro da Internet. O AC10 tem uma porta WAN 10/100 Mb/s e duas portas LAN 10/100 Mb/s e botão Reset/WPS. Além disso, conta com três anos de garantia. Na Amazon, recebeu nota 3,9 de 5, com consumidores avaliando o sinal do Wi-Fi como fraco.

Prós: preço acessível

preço acessível Contras: configuração simplificada

2 de 6 Mercusys AC10 traz tecnologia dual-band — Foto: Divulgação/Mercusys Mercusys AC10 traz tecnologia dual-band — Foto: Divulgação/Mercusys

2. Mercusys AC12 - a partir de R$ 228

O Mercusys AC12 é um roteador com velocidade de 1200 Mb/s, sendo 300 Mb/s na banda de 2,4 GHz e 867 Mb/s na faixa de 5 GHz. Ele possui quatro antenas de 5 dBi externas e a possibilidade de criação de rede de convidados. O aparelho pode ser adquirido por valores que partem de R$ 228.

O produto conta ainda com três portas de entrada LAN, uma porta de entrada WAN, protocolo de entrada IPv4 e certificados CE e ROHS. Compradores do modelo deram nota 4,4 de 5 no site da Amazon. Para alguns usuários, o roteador não oferece uma rede estável e tem poucas funções.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: poucas funções para o preço elevado

3 de 6 Mercusys AC12 possui uma velocidade de até 1200 Mb/s — Foto: Divulgação/Mercusys Mercusys AC12 possui uma velocidade de até 1200 Mb/s — Foto: Divulgação/Mercusys

3. Mercusys AC12G - a partir de R$ 239

O AC12G também é um roteador dual-band de 1.200 Mb/s (300 Mb/s na banda de 2,4 GHz e 867 Mb/s na faixa de 5 GHz). O dispositivo suporta até 60 aparelhos conectados ao mesmo tempo e a utilização de serviços de streaming simultaneamente. O item é equipado com quatro antenas externas omnidirecionais de 5 dBi, botão WPS/Reset e protocolos IPv4 e IPv6. Para a conectividade, o AC12G tem portas Full Gigabit que permitem conexões rápidas para dispositivos com fio, uma WAN e três portas LAN. Ele é encontrado por cerca de R$ 239.

O modelo ainda é equipado com as tecnologias IGMP Proxy/Snooping, Bridge e Tag VLAN que permitem que o streaming seja carregado por meio de certas portas LAN gigabit, otimizando o vídeo de alta resolução. A instalação é feita em três etapas guiada por uma interface web intuitiva. A fonte de alimentação é do tipo 9VDC/0.85A. O roteador foi avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon e os compradores elogiam o custo-benefício do aparelho.

Prós: custo-benefício, certificados CE e ROHS

custo-benefício, certificados CE e ROHS Contras: oferece poucas opções para a configuração da rede

4 de 6 Mercusys AC12G oferece quatro portas Gigabit — Foto: Divulgação/Mercusys Mercusys AC12G oferece quatro portas Gigabit — Foto: Divulgação/Mercusys

4. Mercusys MR30G - a partir de R$ 247

O Mercusys MR30G é um modelo dual-band com velocidades de até 1.2 Gb/s (300 Mb/s na banda de 2.4 GHz - tem um melhor sinal para distâncias mais longas - e 867 Mb/s na banda de 5 GHz - melhor opção para transmissões de vídeos em HD, jogos ou outras tarefas que exigem muita largura de banda). O modelo conta com quatro antenas de alto ganho com Beamforming que aumentam conexões estáveis, enviando sinal de Wi-Fi forte em todos os cantos do ambiente. Outro destaque é a tecnologia MU-MIMO para que diversos dispositivos se comuniquem ao mesmo tempo, otimizando a distribuição de sinal e proporcionando grandes velocidades de conexão. Esta opção é vendida por cifras que partem de R$ 247.

O MR30G tem uma porta WAN, duas portas LAN, e a possibilidade de criação de rede de convidados nas duas bandas. A segurança ainda pode ser melhorada com as opções de Controle dos Pais e QoS. Tem suporte IGMP Proxy / Snooping, Bridge e Tag VLAN para otimizar streaming de IPTV. Também permite que os usuários utilizem os serviços IPv6 fornecidos pelo provedor e visite sites IPv6. A instalação é simplificada por meio da página web e tem o protocolo TR-069 para gerenciamento da rede. O MR30G ainda pode ser configurado para fazer parte de rede Mesh de roteadores Mercusys.

Prós: tecnologia MU-MIMO

tecnologia MU-MIMO Contras: preço elevado

5 de 6 Mercusys MR30G pode ser usado para criar uma rede Mesh — Foto: Divulgação/Mercusys Mercusys MR30G pode ser usado para criar uma rede Mesh — Foto: Divulgação/Mercusys

O Halo S12 é um roteador que oferece tecnologia Mesh, para que as unidades Halo S12 trabalhem juntas para formar uma única rede doméstica unificada de alta velocidade em uma área de até 260 m². Outra tecnologia presente é Seamless Roaming que alterna automaticamente entre os roteadores à medida que o usuário se move pelo ambiente, sempre recebendo o melhor sinal para desfrutar das conexões mais rápidas de todos os dispositivos. O combo com duas unidades é encontrado por cifras que partem de R$ 334.

Uma vantagem desse sistema é que, para ampliar a área de cobertura, basta adicionar mais roteadores conforme a necessidade. As unidades possuem entradas cabo Ethernet RJ45, duas fontes de energia e botões Pair e Reset. A instalação é via página web e também conta com tecnologia MU-MIMO, possibilidade de criação de rede de convidados, controle de Pais e protocolos IPv4, IPv6. Na Amazon, compradores avaliaram o roteador com nota 4,2 de 5, e destacaram o alcance da rede, mas alertam para problemas com relação à velocidade.

Prós: design e área de alcance do produto

design e área de alcance do produto Contras: relato de problemas com a velocidade

6 de 6 O Mercusys Halo S12 oferta 1200 Mb/s divididos entre 300 Mb/s na banda de 2,4 GHz e 867 Mb/s na banda de 5 GHz — Foto: Divulgação/Mercusys O Mercusys Halo S12 oferta 1200 Mb/s divididos entre 300 Mb/s na banda de 2,4 GHz e 867 Mb/s na banda de 5 GHz — Foto: Divulgação/Mercusys

