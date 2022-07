Roteador TP-Link AC1200: 5 modelos para melhorar a velocidade da internet

A TP-Link é uma empresa que oferece amplo portfólio de roteadores com padrão AC1200. Estes modelos são ideais para quem quer deixar o Wi-Fi mais potente ou que precisa conectar muitos equipamentos. A lista a seguir reúne opções por preços a partir de R$ 193 , como é o caso do TP-Link Archer C50 V4, que pode ser ideal para fornecer internet para casa ou escritório.

1 de 6 Roteador TP-Link AC1200: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 193 e R$ 996 — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo Roteador TP-Link AC1200: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 193 e R$ 996 — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

O TP-Link Archer C50 V4 pode ser uma boa escolha para quem deseja turbinar a rede Wi-Fi sem comprometer o orçamento. O modelo conta com quatro portas LAN 10/100Mb/s e uma porta WAN 10/100Mb/s, sendo ideal para instalações residenciais ou de pequenos escritórios. Além disso, o produto entrega taxas de transmissão de até 300 Mb/s na frequência de 2,4 GHz e de até 867 Mb/s na frequência de 5 GHz. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 193.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon e recebendo nota máxima em 81% de suas avaliações, o modelo se destaca por sua estabilidade, facilidade na instalação e custo-benefício.

Prós: valor acessível

Contras: modelo compacto, com poucas portas de saída de rede

2 de 6 TP-Link Archer C50 pode ser ideal para quem quer turbinar o Wi-Fi — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Archer C50 pode ser ideal para quem quer turbinar o Wi-Fi — Foto: Divulgação/TP-Link

2. TP-Link Archer C64 - a partir de R$ 249

O TP-Link Archer C64 traz a tecnologia MU-MIMO, que otimiza o gerenciamento de dispositivos conectados e distribuição de rede. O aparelho sustenta sua eficiência mesmo em momentos de alta exigência, com múltiplos dispositivos conectados. Além disso, o modelo entrega taxas de transmissão de até 400 Mb/s na frequência de 2,4 GHz e de até 867 Mb/s na frequência de 5 GHz. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 249.

O produto entrega quatro portas LAN e uma porta WAN, todas com conexão Gigabit Ethernet, com velocidade até dez vezes mais rápida (10/100/1000 Mb/s). Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 64% de suas avaliações.

Prós: promessa de bom gerenciamento dos aparelhos conectados

Contras: modelo compacto, com poucas portas de saída de rede

3 de 6 TP-Link Acher C64 apresenta tecnologia MU-MIMO — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Acher C64 apresenta tecnologia MU-MIMO — Foto: Divulgação/TP-Link

3. TP-Link Archer C6 - a partir de R$ 303

O TP-Link Archer C6 entrega taxas de transmissão de até 300 Mb/s na frequência de 2,4 GHz e de até 867 Mb/s na frequência de 5 GHz. O roteador ainda apresenta suporte ao modo Access Point, criando um novo ponto de conexão no ambiente e é equipado com a tecnologia MU-MIMO, que otimiza o gerenciamento de dispositivos conectados e distribuição de rede. Além disso, o produto conta com quatro portas LAN e uma porta WAN, todas Gigabit, tecnologia Mesh, que permite expandir a área de cobertura de uma rede sem reduzir sua velocidade e área de cobertura de até 120m².

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon e recebendo nota máxima em 85% de suas avaliações, o modelo também se destaca por sua estabilidade, facilidade na instalação e custo-benefício. Ele é comercializado por cifras que partem de R$ 303.

Prós: aparelho versátil, ideal para expandir o alcance da rede

Contras: embora seja completo, o modelo não possui uma grande área de cobertura

4 de 6 TP-Link Archer C6 apresenta tecnologia Beamforming, além de uma porta WAN e quatro LAN no padrão Gigabit — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Archer C6 apresenta tecnologia Beamforming, além de uma porta WAN e quatro LAN no padrão Gigabit — Foto: Divulgação/TP-Link

4. TP-Link Deco M4 - a partir de R$ 593

O TP-Link Deco M4 deve ser ideal para garantir cobertura de sinal para toda a casa. O kit com duas unidades do roteador é capaz de suprir até 350m² com a tecnologia Mesh, que amplia o sinal sem afetar a velocidade e intensidade da conexão. O modelo suporta a conexão de até 100 dispositivos e entrega taxas de transmissão de até 300 Mb/s na frequência de 2,4 GHz e de até 867 Mb/s na frequência de 5 GHz.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon e recebendo nota máxima em 84% de suas avaliações, o modelo possui excelente recepção por parte dos usuários e é mais um que se destaca por sua estabilidade, facilidade na instalação e custo-benefício. O produto é comercializado por cerca de R$ 593.

Prós: ampla área de cobertura, ideal para evitar zonas sem sinal em casas grandes

Contras: valor elevado

5 de 6 Deco M4 é novo roteador mesh da TP-Link — Foto: Divulgação/TP-Link Deco M4 é novo roteador mesh da TP-Link — Foto: Divulgação/TP-Link

5. TP-Link Deco M5 - a partir de R$ 996

O TP-Link Deco M5 é um roteador com funcionamento semelhante ao do aparelho apresentado anteriormente. Ele utiliza a rede Mesh para ampliar o alcance do sinal sem interferir na qualidade da conexão. O aparelho se destaca ao oferecer melhoria na taxa de transmissão, chegando a 400 Mb/s na frequência de 2,4 GHz e 867 Mb/s na frequência de 5 GHz. Além disso, o modelo atinge cobertura de até 500m² em kits com três unidades do aparelho, sendo indicado para planos de internet entre 350 e 500 Mega.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon e recebendo nota máxima em 72% de suas avaliações. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 996 para adquirir o produto.

Prós: ampla área de cobertura, ideal para evitar zonas sem sinal em casas grandes

Contras: valor elevado

6 de 6 Deco M5 é um roteador Mesh — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo Deco M5 é um roteador Mesh — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

