Seis coisas que todo mundo odeia em impressoras — e como resolver

Ter uma impressora em casa ou no escritório pode ser um sonho para quem está cansado de precisar se deslocar até papelarias ou gráficas para realizar impressões. Porém, essa comodidade também pode significar muita dor de cabeça e gastos extras para lidar com os problemas do aparelho. Esses dispositivos geram, normalmente, um alto custo com suprimentos, possuem mecânica complexa e necessitam de cuidados e manutenções frequentes.

Apesar disso, alguns desses empecilhos podem ser solucionados com dicas simples. A seguir, o TechTudo listou situações que aqueles que possuem impressora enfrentam frequentemente e destacou as possíveis soluções para esses problemas.

Impressoras de jato de tinta, como a HP Deskjet 2774, utilizam cartuchos de tinta para impressão — Foto: Divulgação/HP

1. A impressora não funciona

Imagine que, ao tentar imprimir um trabalho para ser entregue no mesmo dia, você recorre à impressora e ela simplesmente não funciona. Nesses casos, não há o que fazer a não ser botar a mão na massa para tentar resolver o problema e não se atrasar.

A primeira coisa é conferir se os cabos estão conectados corretamente. Em caso de impressora com conexão Wi-Fi, vale confirmar se ela está conectada à mesma rede que o computador ou smartphone.

Se tudo estiver conectado corretamente, vale tentar reiniciar tanto a impressora quanto o computador. Não resolvendo, outra solução possível é desinstalar e reinstalar a impressora. Esta é uma solução, também, quando há um problema que impede de excluir os documentos da lista de impressão. Mas, nesse caso, reiniciar o spooler de impressão pode resolver o problema.

Em situações em que você envia o documento e a impressora começa a piscar, emitir sons ou mostrar alguma mensagem no visor, vale conferir o manual para saber exatamente qual erro está ocorrendo e buscar uma solução.

O manual da impressora pode ajudar a identificar o que está causando erro ao tentar imprimir — Foto: Divulgação/HP

2. Tinta cara

Além do custo da impressora em si, o preço dos cartuchos de tinta também pesa no bolso. Por exemplo, no site da HP, uma das marcas mais tradicionais de impressoras, o cartucho da cor prete mais barato é vendido a R$ 49,90, prometendo um rendimento de até 120 páginas. Além disso, os cartuchos coloridos geralmente são ainda mais caros.

Para economizar, algumas pessoas utilizam cartuchos paralelos ou remanufaturados, o que não é muito recomendado por não serem acessórios homologados pelas fabricantes das impressoras.

Cartucho preto HP 667 é um dos mais baratos vendidos no site da fabricante — Foto: Divulgação/HP

Uma alternativa é, na hora de comprar uma impressora, investir em modelos de tanque de tinta ou a laser. Apesar de serem mais caros em um primeiro momento, os suprimentos rendem por mais tempo e o custo por página impressa tende a ser menor, principalmente para quem precisa imprimir um alto volume de documentos por mês.

3. Barulhos estranhos

As impressoras, definitivamente, não são dispositivos silenciosos. Em alguns momentos, elas podem até nos assustar ao fazer barulhos estranhos "do nada". Uma das soluções para isso é desligá-la quando não estiver sendo usada — o que ajuda, inclusive, a economizar energia elétrica.

Em alguns casos, as impressoras podem fazer muito barulho enquanto estão imprimindo — o que é incômodo para alguns usuários. Alguns modelos possuem um modo "silencioso", que pode ajudar a diminuir o barulho. Porém, se o ruído está muito alto ou muito diferente do normal, vale levá-la a uma assistência especializada para manutenção.

Carro de impressão movimenta-se durante o funcionamento da impressora e pode causar ruídos — Foto: Reprodução/HP Support

4. Cartucho vazio impede impressão

Às vezes, você quer imprimir algum documento em preto e branco e a impressora dá erro, alegando que o cartucho colorido está vazio. Não faz sentido, mas é uma realidade em alguns modelos. Em determinados casos, é apenas exibida uma mensagem de erro que impede, inicialmente, a impressão, mas é possível continuar. Em outros, é realmente necessário trocar o cartucho. Como alguns modelos possuem quatro cartuchos (um de cada cor), isso pode ser um grande problema financeiro, além do sentimento de que sempre há algum cartucho a ser trocado.

Epson Expression XP-241 é um dos modelos que utiliza quatro cartuchos de tinta diferentes para impressão — Foto: Divulgação/Epson

5. Limpeza do cabeçote

Frequentemente, as impressoras jato de tinta necessitam da limpeza do cabeçote. Enquanto alguns modelos avisam quando esse procedimento precisa ser feito, outros podem começar a imprimir páginas com falhas. Assim, é sempre bom ficar atento à qualidade da impressão e realizar tanto o processo de limpeza do cabeçote quanto de alinhamento de tempos em tempos. Geralmente, o manual dos produtos explica como realizar esses procedimentos.

Exemplo de página de testes impressa pelo dispositivo para realizar o alinhamento — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

É importante ressaltar que impressoras jato de tinta não podem ficar muito tempo paradas, pois isso pode causar entupimento do cabeçote. Portanto, além de frequentemente realizar a limpeza do cabeçote, elas devem ser utilizadas regularmente para evitar problemas e gastos extras.

6. Papel preso

Quem possui uma impressora em casa já deve ter passado pela situação de, no meio da impressão, uma folha de papel ficar presa no equipamento. Nesse momento, devemos manter a calma e nunca utilizar a força em excesso para tentar resolver o problema. Em muitos modelos, há uma porta atrás do dispositivo que facilita a retirada do obstáculo.

Quando uma folha de papel amassa durante o processo de impressão, ela pode ficar presa dentro do dispositivo — Foto: Priscila Martz/TechTudo

Para evitar que esta situação aconteça, é importante sempre usar o tipo de papel recomendado pelo fabricante no manual do dispositivo. Além disso, é preciso estar atento para não amassar o papel ao colocá-lo na bandeja e não utilizar folhas que estão amassadas ou com grampos.

Com informações de HP

